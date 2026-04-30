Kolosszális profitot villantott az Alphabet, a mesterséges intelligencia minden pénzt megér

Folytatódott az Alphabet nyerő szériája, a Google anyavállalata sorozatban immár a tizenegyedik negyedévben is két számjegyű bevételnövekedést ért el, ezúttal a 22 százalékos bővülés 109,9 milliárd dolláros forgalmat eredményezett. Ez 3,4 százalékkal több, mint a Bloomberg elemzői konszenzusa.

A Google kaliforniai főhadiszállásán elégedettek az eredményekkel / Fotó: David Paul Morris

Ennél is megdöbbentőbb, hogy a keresőóriás 62,58 milliárd dolláros tiszta nyereséggel zárta 2026 első három hónapját, ami 81 százalékos bővülés és szintén történelmi rekordnak számít. Nem véletlen, hogy a szerdai amerikai tőzsdezárást követően publikált gyorsjelentésre 6 százalékos árfolyam-emelkedés volt a befektetői válasz, ehhez hozzátett az is, hogy a vállalat közölte: 5 százalékkal növeli osztalékát, ami 22 centes negyedéves készpénzes kifizetést jelent.

A Google-t igazolta a idő, a befektetések termőre fordultak

Az Alphabet az emelkedő forgalmát a felhő- és mesterségesintelligencia-kínálata iránt megnyilvánuló dinamikusan növekedő keresletnek köszönheti, ami egyben igazolja, hogy nem kútba dobott pénz volt az adatközpontokra és az MI-boomhoz kapcsolódó fejlesztésekre költött dollár tízmilliárdok.

A Google felhőalapú üzletága – amely csupán három évvel ezelőtt kezdett nyereséget termelni –, továbbra is gyorsan növekszik, amit a mesterségesintelligencia-szoftverek és infrastruktúra iránti kereslet gyorsít. A Google Cloud húszmilliárd dolláros árbevételt jelentett, szemben az elemzők 18,4 milliárd dolláros előrejelzésével.

Az egység „jelentős növekedési gyorsulást” tapasztalt, amit a mesterségesintelligencia-szoftverek és infrastruktúra iránti kereslet vezérelt. A befektetők a felhőalapú üzletágban látják a kereslet további növekedésének lehetőségét – ez a mesterségesintelligencia-boom ütemének egyfajta indikátora.

A verseny még nem ért véget, egyre erősebbek a riválisok

A Google szoros versenyben áll az Anthropic PBC és az OpenAI startupokkal, hogy „emberszabású” mesterséges intelligenciát fejlesszen ki, és azt a vállalkozásoknak és a fogyasztóknak értékesítse.

A Gemini chatbot alkalmazás és a vállalati eszközök szolgáltatások is egyre népszerűbbek, a keresési lekérdezések pedig minden idők legmagasabb szintjét érték el, miután a Google integrálta a mesterségesintelligencia-eszközeit – jelezte Sundar Pichai vezérigazgató egy elemzőkkel folytatott telefonbeszélgetésben.