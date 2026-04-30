Deviza
EUR/HUF366,03 +0,15% USD/HUF313,19 +0,13% GBP/HUF422,65 +0,17% CHF/HUF396,51 +0,24% PLN/HUF85,95 +0,17% RON/HUF71,41 -0,31% CZK/HUF15,01 +0,17% EUR/HUF366,03 +0,15% USD/HUF313,19 +0,13% GBP/HUF422,65 +0,17% CHF/HUF396,51 +0,24% PLN/HUF85,95 +0,17% RON/HUF71,41 -0,31% CZK/HUF15,01 +0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 957,79 +1% MTELEKOM2 488 +0,24% MOL4 110 +1,61% OTP41 840 +0,26% RICHTER13 050 +2,15% OPUS315,5 +6,97% ANY7 430 +0,94% AUTOWALLIS148,5 0% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 148,99 +0,3% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 731,13 -0,53% BUX133 957,79 +1% MTELEKOM2 488 +0,24% MOL4 110 +1,61% OTP41 840 +0,26% RICHTER13 050 +2,15% OPUS315,5 +6,97% ANY7 430 +0,94% AUTOWALLIS148,5 0% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 148,99 +0,3% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 731,13 -0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mesterséges intelligencia
Alphabet
Sundar Pichai
Gemini
Google

Kolosszális profitot villantott az Alphabet, a mesterséges intelligencia minden pénzt megér

A mesterséges intelligenciára fordított minden egyes dollár busásan megtérül – ezt igazolja a Alphabet első negyedéves gyorsjelentése, melyben 62,5 milliárd dolláros tiszta nyereségről számolnak be. A Google anyacége tovább fokozza a tempót, már 190 milliárd dollárt akar az idén beruházásokra és MI-infrastruktúrára költeni.
Kriván Bence
2026.04.30, 07:28
Frissítve: 2026.04.30, 10:32

Folytatódott az Alphabet nyerő szériája, a Google anyavállalata sorozatban immár a tizenegyedik negyedévben is két számjegyű bevételnövekedést ért el, ezúttal a 22 százalékos bővülés 109,9 milliárd dolláros forgalmat eredményezett. Ez 3,4 százalékkal több, mint a Bloomberg elemzői konszenzusa. 

Google Opens Bay View Campus
A Google kaliforniai főhadiszállásán elégedettek az eredményekkel / Fotó: David Paul Morris

Ennél is megdöbbentőbb, hogy a keresőóriás 62,58 milliárd dolláros tiszta nyereséggel zárta 2026 első három hónapját, ami 81 százalékos bővülés és szintén történelmi rekordnak számít. Nem véletlen, hogy a szerdai amerikai tőzsdezárást követően publikált gyorsjelentésre 6 százalékos árfolyam-emelkedés volt a befektetői válasz, ehhez hozzátett az is, hogy a vállalat közölte: 5 százalékkal növeli osztalékát, ami 22 centes negyedéves készpénzes kifizetést jelent.

A Google-t igazolta a idő, a befektetések termőre fordultak

Az Alphabet az emelkedő forgalmát a felhő- és mesterségesintelligencia-kínálata iránt megnyilvánuló dinamikusan növekedő keresletnek köszönheti, ami egyben igazolja, hogy nem kútba dobott pénz volt az adatközpontokra és az MI-boomhoz kapcsolódó fejlesztésekre költött dollár tízmilliárdok.

A Google felhőalapú üzletága – amely csupán három évvel ezelőtt kezdett nyereséget termelni –, továbbra is gyorsan növekszik, amit a mesterségesintelligencia-szoftverek és infrastruktúra iránti kereslet gyorsít. A Google Cloud húszmilliárd dolláros árbevételt jelentett, szemben az elemzők 18,4 milliárd dolláros előrejelzésével. 

Az egység „jelentős növekedési gyorsulást” tapasztalt, amit a mesterségesintelligencia-szoftverek és infrastruktúra iránti kereslet vezérelt. A befektetők a felhőalapú üzletágban látják a kereslet további növekedésének lehetőségét – ez a mesterségesintelligencia-boom ütemének egyfajta indikátora. 

A verseny még nem ért véget, egyre erősebbek a riválisok

A Google szoros versenyben áll az Anthropic PBC és az OpenAI startupokkal, hogy „emberszabású” mesterséges intelligenciát fejlesszen ki, és azt a vállalkozásoknak és a fogyasztóknak értékesítse. 

A Gemini chatbot alkalmazás és a vállalati eszközök szolgáltatások is egyre népszerűbbek, a keresési lekérdezések pedig minden idők legmagasabb szintjét érték el, miután a Google integrálta a mesterségesintelligencia-eszközeit – jelezte Sundar Pichai vezérigazgató egy elemzőkkel folytatott telefonbeszélgetésben. 

FRANCE-GOOGLE-BETS-ON-GEMINI-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE
Sundar Pichai Alphabet-vezérigazgató következetesen kitart a MI-fejlesztések mellett / Fotó: Hans Lucas via AFP

Mint mondta, a Google-nek sikerült csökkentenie a felhasználói kérdések mesterséges intelligenciával történő megválaszolásának költségeit, ezzel eloszlatva a befektetők egy újabb korai aggodalmát a generatív mesterséges intelligenciának a vállalati bevételekre gyakorolt negatív hatásával kapcsolatban.

A mesterséges intelligencia javította a keresést, nem pedig megölte

– foglalta össze a lényeget Andrew Rocco, a Zacks Investment Research stratégája hozzátéve, hogy a Google mesterien integrálta a mesterséges intelligenciát a keresési kínálatába.

Ilyen előzmények után a befektetők nem is bánják, hogy az idei évre betervezett beruházási-fejlesztési keretet az Alphabet most ötmilliárd dollárral megtoldotta, így az 190 milliárd dollárra hízott. Ez a tavalyi keret több mint duplája. A cég most előre jelezte, hogy a 2027-es keret még ennél is jóval húzósabb lesz. Az Alphabet tehát tartani fogja a tempót olyan nagy riválisaival szemben, mint

  • az Amazon,
  • a Microsoft,
  • a Meta Platforms.

Az Alphabet az előző negyedévekben profitját részben magáncégekbe, köztük a SpaceX-be fektette de jutott pénz az Anthropicra is, melynek egyik fő befektetője lett. Az Anthropic a múlt héten jelentette be, hogy a Google akár 40 milliárd dollárnyi tőkével olajozhatja meg a munkáját.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
