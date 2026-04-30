Ettől biztosan nem lesz boldog a Mol: rengeteg pénzt költött el a horvát leány – veszteséges volt év elején az INA

A tavalyinál minden tekintetben szerényebb teljesítményt mutatott 2026 első három hónapjában a Mol horvát leányvállalata. Az INA 2,3 millió euró veszteséggel zárta az időszakot.
K. T.
2026.04.30, 15:50
Frissítve: 2026.04.30, 16:29

Gyengén indította az évet a Mol horvát leányvállalata, az INA amely a magasabb energiaár-környezetben sem tudott pozitív eredményt felmutatni a csütörtök délután közzétett gyorsjelentése alapján.

Veszteségesen működött az INA az év elején / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Gyengén indította az évet az INA

A magyar olajtársaság irányítása alatt álló INA 

  • újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA eredménye 16 százalékkal 73,7 millió euróra csökkent 2026 első negyedévében éves alapon.
  • A zágrábi központú társaság 868,5 millió eurós árbevétele 5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.
  • A tisztított működési eredmény (EBIT) drámaian, 88 százalékkal zsugorodott, és mindössze ötmillió eurót jelentett az időszak során.
  • Az adózott eredmény a korábbi 35,4 millió eurós nyereségből 2,3 milliós veszteségbe fordult át.

Az INA beruházási kiadásai közel két és félszeresére, 76 millió euróra ugrottak, melyek elsősorban a rijekai finomító korszerűsítési projektjéhez és a horvát tengeri mezők fejlesztéséhez kapcsolódtak.

A kutatás-termelés EBITDA-eredménye 11 százalékkal 77,1 millió euróra mérséklődött, miközben a társaság szénhidrogén-termelése 2 százalékkal bővült.

A finomítást, kiskereskedelmet és fogyasztói szolgáltatásokat magába foglaló üzletág CCS EBITDA teljesítménye ugyanakkor 50 százalékkal, 19,1 millió euróra nőtt. A finomított termékek értékesítése 8 százalékkal maradt el a tavalyitól, az 506 benzinkútból álló töltőhálózat forgalma ugyanakkor 5 százalékkal nagyobb volt, miközben a nem üzemanyagtermékek árrése jelentősen, 12 százalékkal nőtt.

Az INA stabil működést mutatott 2026 első negyedévében. Kutatási-termelési teljesítményünket új koncessziók elnyerésével növeltük, valamint a Vermilionnal kötött megállapodás keretében megerősítettük portfóliónkat. Ezzel egyidejűleg a rijekai finomító korszerűsítése a végéhez közeledik, a műszaki átadásra vár, ami jelentős mérföldkőnek számít finomítói kapacitásaink bővítésében. A kiskereskedelmi teljesítmény mind az üzemanyag-, mind a nem üzemanyagszegmensben továbbra is erős maradt

– értékelte a társaság eredményszámait Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatóságának elnöke.

Márciusban turbulens piaci mozgások kezdődtek, amelyek hirtelen sokkot okoztak a nyersolaj- és termékárakban. Az olajbeszerzés kihívássá vált a főbb ellátási útvonalak lezárása miatt, és a normalizálódás egyelőre nem látszik a cégvezető szerint.

Az INA folytatta az alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó programjának megvalósítását is, különös figyelmet fordítva a zöldhidrogénre. A 61 millió eurós beruházási projekt eredményeként a vállalat képes lesz zöldhidrogén előállítására ipari és mobilitási felhasználásra egyaránt.

MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 136 HUF 0 / +2,27 %
Forgalom: 3 560 674 246 HUF
Az INA 49,1 százalékos tulajdonosa a Mol, a horvát államnak pedig 44,8 százalékos részesedése van a vállalatban, a részvénycsomag fennmaradó 6,1 százalékát tőzsdei kisbefektetők birtokolják.

Mol–INA-ügy: közel 290 millió dollárral tartozik Horvátország a magyar olajvállalatnak

Horvátországnak minden költséggel együtt már 286 millió dollárt kell fizetnie a Molnak a régóta húzódó INA-vita miatt. A Mol és a horvát állam közötti vita az INA olajvállalat privatizációjáig nyúlik vissza, de a horvátok most nyitnának, és egy új kezdetben bíznak a kapcsolatokat tekintve.

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerdán Dubrovnikban már arról beszélt, hogy Horvátország előkészítő és magas szintű tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol–INA-vita rendezésére. A Mol és Horvátország közötti jogvitát a Plenkovic-kormány örökölte, s a kabinet minden rendelkezésre álló jogi eszközt igyekszik kimeríteni. A horvát miniszterelnök az INA privatizációját a horvát állam egyik legnagyobb stratégiai hibájának nevezte, és hangsúlyozta: az energetikai szektorban működő nemzeti vállalatok hasonló privatizációja nem ismétlődhet meg.

