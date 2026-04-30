Ettől biztosan nem lesz boldog a Mol: rengeteg pénzt költött el a horvát leány – veszteséges volt év elején az INA

Gyengén indította az évet a Mol horvát leányvállalata, az INA amely a magasabb energiaár-környezetben sem tudott pozitív eredményt felmutatni a csütörtök délután közzétett gyorsjelentése alapján.

Veszteségesen működött az INA az év elején / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Gyengén indította az évet az INA

A magyar olajtársaság irányítása alatt álló INA

újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA eredménye 16 százalékkal 73,7 millió euróra csökkent 2026 első negyedévében éves alapon.

A zágrábi központú társaság 868,5 millió eurós árbevétele 5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

A tisztított működési eredmény (EBIT) drámaian, 88 százalékkal zsugorodott, és mindössze ötmillió eurót jelentett az időszak során.

Az adózott eredmény a korábbi 35,4 millió eurós nyereségből 2,3 milliós veszteségbe fordult át.

Az INA beruházási kiadásai közel két és félszeresére, 76 millió euróra ugrottak, melyek elsősorban a rijekai finomító korszerűsítési projektjéhez és a horvát tengeri mezők fejlesztéséhez kapcsolódtak.

A kutatás-termelés EBITDA-eredménye 11 százalékkal 77,1 millió euróra mérséklődött, miközben a társaság szénhidrogén-termelése 2 százalékkal bővült.

A finomítást, kiskereskedelmet és fogyasztói szolgáltatásokat magába foglaló üzletág CCS EBITDA teljesítménye ugyanakkor 50 százalékkal, 19,1 millió euróra nőtt. A finomított termékek értékesítése 8 százalékkal maradt el a tavalyitól, az 506 benzinkútból álló töltőhálózat forgalma ugyanakkor 5 százalékkal nagyobb volt, miközben a nem üzemanyagtermékek árrése jelentősen, 12 százalékkal nőtt.

Az INA stabil működést mutatott 2026 első negyedévében. Kutatási-termelési teljesítményünket új koncessziók elnyerésével növeltük, valamint a Vermilionnal kötött megállapodás keretében megerősítettük portfóliónkat. Ezzel egyidejűleg a rijekai finomító korszerűsítése a végéhez közeledik, a műszaki átadásra vár, ami jelentős mérföldkőnek számít finomítói kapacitásaink bővítésében. A kiskereskedelmi teljesítmény mind az üzemanyag-, mind a nem üzemanyagszegmensben továbbra is erős maradt

– értékelte a társaság eredményszámait Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatóságának elnöke.