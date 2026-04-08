Régiós nagybevásárlásra készül a magyar ingatlanos társaság – eurós részvények után eurókötvényt dobhat piacra

Újabb nagybevásárlásra készül a pesti tőzsdén jegyzett Shopper Park Plus (SPP), folytatva az ingatlanüzemeltető társaság régiós terjeszkedését – derül ki a társaság szerdán közzétett akvizíciós tervéből.

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működő Shopper Park Plus jelenlegi akvizíciós terve négy, összesen körülbelül 132 millió euró összértékű és körülbelül 8,45 százalék átlagos hozamú projektet foglal magában. A terv központi elemét három önálló – két lengyelországi és egy csehországi –, együttesen körülbelül 42 ezer négyzetméter bruttó bérbe adható területet (GLA) kínáló kiskereskedelmi ingatlant érintő tranzakció alkotja. Minden ingatlanban vezető élelmiszer-kiskereskedők működnek, vagy fognak működni hosszú távú bérleti szerződések keretében, amely konstrukció biztosítja a stabil ügyfélforgalmat és a tartós bevételt. Ezen ingatlanok közül kettő már jelenleg is – 98 százalékos, valamint 100 százalékos bérbeadottsági rátával – üzemelő, jövedelemtermelő ingatlan, amelyek jól bejáratott kereskedelmi célpontokban találhatók, és vonzó kiemelt bérlőkkel rendelkeznek, ideértve az egyik esetben egy barkácsáruház-üzemeltető bérlőt.

Mindkét ingatlan megfelel az SPP befektetési kritériumainak:

12 százalék feletti belső megtérülési rátát

és legalább 8 százalékos cash-on-cash hozamot biztosít.

A várható hozamok kizárólag kamatfizetéses finanszírozást és körülbelül 55 százalékos hitelfedezeti értéket feltételeznek; ezek a finanszírozási feltételek az SPP jelenlegi várakozásain alapulnak, és kötelező ajánlat még nem támasztja alá őket. E feltételek együttesen biztosítják az SPP számára, hogy fenntarthassa osztalékfizetési profilját.