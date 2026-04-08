Ezért érezzük, hogy tele vannak a magyar boltok: nagyon rávert a régióra és az EU-ra Magyarország

Miközben az Európai Unió tagországainak többségében csökken a lakosság fogyasztása, addig Magyarországon bátrabban költekeznek a háztartások.

A magyar boltok tömve vannak, az árak stabilizálódtak, az energia pedig továbbra is mindenki számára megfizethető.

Csökkenő tendenciát mutat a kiskereskedelmi forgalom az Európai Unióban

A várakozásoknak megfelelően csökkent a kiskereskedelmi forgalom volumene az Európai Unióban, illetve az euróövezetben. Az Eurostat adatai szerint 2026 februárjában a januári stagnáláshoz képest az unióban 0,3 százalékos, míg az eurózónában 0,2 százalékos csökkenés volt megfigyelhető.

A kiskereskedelmi forgalom volumene az Európai Unióban és az euróövezetben / Forrás: Eurostat

Éves összevetésben 2026 februárjában a naptárhatással kiigazított kiskereskedelmi forgalmi index 1,7 százalékos emelkedést mutat, mind az Európai Unióban, mind az euróövezetben.

Havi alapon az euróövezetben az élelmiszerek, italok és dohánytermékek forgalma 0,5 százalékkal csökkent, a nem élelmiszer jellegű termékek forgalma stagnált, az üzemanyagok forgalma pedig 0,7 százalékkal nőtt.

Az Európai Unió egészében az élelmiszerek, italok és dohánytermékek forgalma 0,5 százalékkal csökkent, a nem élelmiszer jellegű termékek forgalma 0,2 százalékkal mérséklődött, míg az üzemanyagok forgalma 1 százalékkal emelkedett.

A rendelkezésre álló adatok szerint a legnagyobb havi alapú visszaesés:

Litvániában (mínusz 2,5 százalék),

Lengyelországban (mínusz 2,4 százalék)

és Szlovéniában (mínusz 2 százalék) történt,

a legnagyobb növekedés pedig:

Máltán (2 százalék),

Bulgáriában (1 százalék),

valamint Cipruson és Portugáliában (0,8 százalék) volt megfigyelhető.

Az éves összevetés némileg pozitívabb képet mutat, azonban ezek a számok tartalmazzák az olajválság előtti időszakot is. Az euróövezetben 2026 februárjában az előző év februárjához viszonyítva az élelmiszerek, italok és dohánytermékek forgalma 1 százalékkal nőtt, a nem élelmiszer jellegű termékek forgalma 2,3 százalékkal emelkedett, az üzemanyagok forgalma pedig 1,4 százalékkal nőtt.

Az Európai Unióban hasonló időszakot vizsgálva az élelmiszerek, italok és dohánytermékek forgalma 0,9 százalékkal nőtt, a nem élelmiszer jellegű termékek forgalma 2,3 százalékkal emelkedett, az üzemanyagok forgalma pedig 1,6 százalékkal nőtt.