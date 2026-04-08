Beintett a Maersk, egyelőre inkább kerüli a Hormuzi-szorost az egyik legnagyobb tengeri szállító

Az Egyesült Államok és Irán által megkötött kéthetes fegyverszünet nyithat ugyan bizonyos lehetőségeket a Hormuzi-szoroson közlekedő hajók előtt, ám még messze nem nyújt elegendő biztonsági garanciát a normál üzemeltetés újraindításához – közölte szerdán a Maersk.

Óvatos maradt a Maersk hozzáállása

Egyelőre óvatos hozzáállást tanúsítunk, és nem változtatunk semmit a konkrét szolgáltatásainkon

– tette hozzá a dán hajózási csoport a Reuters hírügynökségnek adott nyilatkozatában.

A háború, amely februárban az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásaival kezdődött, majd az iráni ellencsapásokkal és a Hormuzi-szoros de facto lezárásával folytatódott, szinte teljesen megbénította a hajózást a Perzsa-öbölben, ami erős hatással volt a globális ellátási láncokra is.

A Maersk, a világ egyik legnagyobb konténerhajózási csoportja, a múlt hónapban felfüggesztette a rakományfoglalásokat a Perzsa-öböl számos kikötőjébe,

és világszerte bevezette a sürgősségi üzemanyagpótdíjakat az emelkedő üzemanyagköltségek kompenzálására.

A fegyvernyugvás még nem nyújt teljes tengeri biztonságot

„A tűzszünet átkelési lehetőségeket teremthet, de nem nyújt teljes tengeri biztonságot, és át kell még tanulmányoznunk a megállapodás összes rendelkezését” – közölte a Maersk.

A vállalat vezetősége úgy véli, hogy a Hormuzi-szoroson való átkelésre vonatkozó bármely döntésnek folyamatos kockázatértékeléseken, a biztonsági helyzet szoros figyelemmel kísérésén, valamint a releváns hatóságoktól és partnerektől kapott iránymutatásokon kell alapulnia.

A Maersk amúgy a régióba érkező árut a Vörös-tenger partján fekvő, szaúd-arábiai Dzsidda, valamint az ománi Szalalá és Szohár, illetve az emírségekbeli Kor Fakkan kikötőiben – mind kívül esik a Hormuzi-szoroson – rakodja le, s onnan szárazföldi úton fuvarozza tovább.

Továbbra is szorosan figyelemmel kísérjük a fejleményeket, és amint a következő órákban vagy napokban friss információkhoz jutunk, azonnal tájékoztatást adunk

– közölte a vállalat.

A Maersk részvényárfolyama egyébként szerdán kora délutánig 1 százalékkal, 15 710 dán koronára csökkent, év eleje óta viszont közel 7 százalékkal drágult a papír.