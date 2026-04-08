Rendkívüli fordulat, ennyit a tűzszünetről: Irán máris lezárta a Hormuzi-szorost, csak két hajó jutott át – Trump ki fog akadni
A frissen bejelentett iráni tűzszünet szinte azonnal összeomlott, és ennek máris súlyos következményei vannak a globális energiapiacra. Irán lényegében lezárta a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost, miután Izrael megsértette a megállapodás feltételeit, és támadást indított Libanon ellen.
A szoroson szerda délutánra teljesen leállt a tankerforgalom. Korábban, a nap folyamán még két olajszállító hajó áthaladhatott – kizárólag iráni engedéllyel –, miután az Egyesült Államok elfogadta Teherán feltételeit, és megszületett a tűzszüneti megállapodás.
Irán világossá tette, hogy a megállapodás egyik kulcseleme az volt: Izraelnek fel kell hagynia minden támadással az ellenállási tengely ellen, beleértve Libanont is – írja a Farsnews. Miután
ez nem történt meg, Teherán azonnal reagált, és leállította az áthaladást a szoroson
– ezzel gyakorlatilag azonnali nyomást gyakorolva a globális olajellátásra. A helyzetet tovább élezi, hogy iráni biztonsági források szerint már készül egy újabb válaszlépés is. Egy katonai forrás úgy fogalmazott: Irán elrettentő műveletet készít elő izraeli katonai célpontok ellen, ami újabb eszkalációhoz vezethet a térségben.
A történtek különösen kényes helyzetbe hozhatják az Egyesült Államokat is. A tűzszünet amerikai közvetítéssel jött létre, és Donald Trump személyesen is érintett volt a megállapodásban. A gyors összeomlás így nemcsak katonai, hanem politikai szempontból is komoly következményekkel járhat.
Nem igazán volt ez valódi tűzszünet
A megállapodás ellenére szerdán egy iráni támadás eltalálta a kulcsfontosságú szaúd-arábiai Kelet–Nyugat-vezetéket, és egyelőre vizsgálják az okozott károkat. Ugyancsak szerdán az Iráni Forradalami Gárda arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán támadást intéztek energetikai és olajipari létesítmények ellen, amelyek kapcsolatban állnak amerikai és izraeli érdekekkel, egyebek mellett a vezeték végpontjaként szolgáló vörös-tengeri kikötőben, Janbuban.
A konfliktus időközben tovább terjedt a térségben:
Kuvait légvédelme szerda reggel óta intenzív iráni támadásokkal néz szembe.
A hivatalos közlés szerint már legalább 28 drónt sikerült elfogni, de a támadások még mindig nem értek véget – számolt be a Bloomberg.
A kuvaiti belügyminisztérium tájékoztatása szerint a célpontok között kulcsfontosságú energetikai létesítmények szerepeltek, köztük olajipari infrastruktúra, valamint három erőmű és vízsótalanító állomás. Ezek a létesítmények nemcsak az ország energiaellátása, hanem a lakosság vízellátása szempontjából is kritikusak.
A jelentések szerint a támadások komoly károkat okoztak: sérültek az infrastruktúra egyes részei, megrongálódtak a sótalanítóegységek és több üzemanyag-tároló is. Ez tovább növeli a régió stabilitásával kapcsolatos aggodalmakat, és újabb bizonytalanságot hoz a globális energiapiacon a már így is kritikus pillanatban.
A kormányközeli iráni Mehr hírügynökség – írta az orosz Interfax – közben robbanásokat jelentett Lavan- és Sirri-szigetről, ahol iráni olajexport-terminálok vannak.