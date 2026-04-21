Részvénypiac: a befektetők egyelőre bíznak az iráni rendezésben, de nagyon törékeny a helyzet, Vance még Washingtonban, s az se biztos, hogy elmegy a tárgyalásra

Emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben; a piacokat megnyugtatta a hír: Irán fontolgatja, hogy részt vesz az Egyesült Államokkal folytatandó béketárgyalásokon Pakisztánban. A Wall Streeten az MI-részvényekre terelődött a fókusz a várakozások parádés gyorsjelentésekre számítanak.

JD Vance amerikai alelnök pakisztáni vezetőkkel – a részvénypiac még bízik az iráni háború tárgyalásos rendezésében / Fotó: AFP

A befektetők emellett Kevin Warsh szenátusi meghallgatására is figyeltek, akit Donald Trump jelölt a Federal Reserve élére. Trump többször bírálta a jegybankot amiatt, hogy szerinte nem csökkentette elég hamar és elég agresszívan a kamatokat.

Óvatos optimizmus uralja a részvénypiacokat

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,9 százalékot emelkedett,

a dél-koreai Kospi 2,1 százalékkal új rekordmagasságra jutott, először az iráni háború kezdete óta.

Az S&P 500 határidős jegyzései 0,1 százalékkal nőttek,

a Brent típusú olaj ára 0,4 százalékkal, hordónként 95,09 dollárra csökkent.

A japán Nikkei 225 index 1,2 százalékkal emelkedett,

az ausztrál részvények viszont az általános trenddel ellentétesen 0,3 százalékkal estek.

Van remény az iráni háború rendezésére, de nagyon feszült a helyzet

Az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünet megingott, miután Washington bejelentette egy iráni teherszállító hajó lefoglalását, amire Teherán megtorlással fenyegetett. Irán a hétvégén közölte, hogy kihagyja a tárgyalások második fordulóját, ugyanakkor egy magas rangú tisztviselő később azt mondta, hogy az ország mégis küldhet delegációt az Iszlámábádban várható egyeztetésekre.

A bizonytalanságot növelte, hogy JD Vance alelnök hétfőn még az Egyesült Államokban tartózkodott, cáfolva azokat a híreket, melyek szerint már úton lenne Pakisztánba a tárgyalásokra.

A feszültségek újbóli erősödése az olajárak emelkedését váltotta ki az éjszaka folyamán, mivel a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom nagyrészt megbénult. A Westpac elemzői szerint bár az iszlámábádi tárgyalások továbbra is valószínűek, Washington és Teherán retorikája továbbra is feszült.

Az S&P 500 hétfőn 0,2 százalékkal csökkent a tűzszünet tartósságával kapcsolatos aggodalmak miatt,

a Nasdaq több mint három évtizede a leghosszabb, 13 napos nyerő szériáját szakította meg.

A Fed jövője a tét

Warsh szenátusi meghallgatása kedden, magyar idő szerint délután 4-kor kezdődik, és várhatóan kiemelt téma lesz a függetlensége a Trump-kormányzattól.

Előkészített beszéde szerint elkötelezett amellett, hogy a monetáris politika szigorúan független maradjon. A közgazdászok szerint a jegybanki eszközvásárlási programhoz való hozzáállása is kulcsfontosságú lesz. Korábban Warsh élesen bírálta a Fed szerinte túlméretezett mérlegét, mondván, az torzítja az eszközárakat. (Az amerikai jegybanknál felhalmozott értékpapír-állományra utalva.) Közölte, hogy alacsonyabb összegű mérleget tartana kívánatosnak, a kérdés az, hogy mennyire alacsonyat.