Nem kell a Jameson és a Ballantine's: komoly bevételcsökkenést jelentett a Pernod Ricard
A Jamesont whiskey-t is gyártó francia Pernod Ricard-nak, a világ egyik vezető szeszesital-gyártó cégének negyedéves bevétele 14,6 százalékkal 1,945 milliárd euróra csökkent éves összevetésben – közölte honlapján a cég csütörtökön.
A cég március végével záródott 2026-os pénzügyi harmadik negyedévében a bevétel organikusan (azaz árfolyam-ingadozásoktól és vállalati akvizíciós hatásoktól megtisztítva) 0,1 százalékkal nőtt, míg a vállalat által készített elemzői várakozás 0,7 százalékos esést jósolt.
Organikusan a Pernod Ricard bevétele
- Észak- és Dél-Amerikában 8 százalékkal csökkent (ezen belül az Egyesült Államokban 12 százalékkal esett),
- Európában a bevétel 1 százalékkal nőtt,
- Ázsiában és más régiókban együttesen 6 százalékkal bővült,
- miközben Indiában az értékesítés 11 százalékkal nőtt,
- Kínában viszont 7 százalékos csökkenést mérték.
A Pernod Ricard bevétele 14,8 százalékkal 7,2 milliárd euróra csökkent a folyó pénzügyi év első kilenc hónapjában. Az organikus csökkenés 4,4 százalék volt. Az árfolyamváltozások 515 millió eurós negatív hatással voltak a bevételre.
A június végén záródó pénzügyi évben a vállalat 3-4 százalékos organikus bevételcsökkenésre számít.
Az 1975-ben alapított Pernod Ricard csoport olyan neves szeszes italokat gyárt és forgalmaz, mint az Absolut vodka, a Havana Club rum, a Jameson, a Ballantine’s és a Chivas Regal whiskyk, a Martell konyak, a Beefeater gin, a Malibu és Kahlua likőrök, a Mumm és Perrier-Jouet pezsgők, valamint az Olmeca tequila.
Konyak és whiskey házassága készül – a világ egyik legnagyobb szeszgyártója születhet meg
Mint márciusban beszámoltunk róla, a francia Pernod Ricard és az amerikai Brown-Forman szeszipari óriások fúzióra készülnek. Az alkoholfogyasztás visszaesése ugyanis mind a két céget érzékenyen érintette, amit a vámháborúk tovább tetéztek. A Brown-Forman számára különösen a kanadai ellenvámok voltak érzékenyek, míg a francia cég Kínában szorult vissza, miután az Európai Unió kínai elektromos autókat célzó vámjai után Peking a konyak vámmentes importját szüntette meg.
A 15,6 milliárd euró értékű francia vállalat és a 11,8 milliárd dollár értékű, a Jack Daniel’s márkát birtokló amerikai cég összeolvadása várhatóan főként részvénycserén alapul majd, így a cégek vezetésében továbbra is nagy szerepet kaphatnak az alapító családok, akik a mai napig jelentős tulajdonrészt őriztek meg a vállalkozásokban.
Az ügylet elemzők szerint javíthatja a Brown-Forman helyzetét a nemzetközi piacon, míg a Pernod Ricard a tengerentúlon erősödhet meg.