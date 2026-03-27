Konyak és whiskey házassága készül – a világ egyik legnagyobb szeszgyártója születhet meg

A világ egyik legnagyobb alkoholgyártója születhet meg a két nagy múltú cég fúziójával. A szeszipari lejtmenetben előremenekül a Pernod-Ricard és a Jack Daniel’s gyártója.
K. B. G.
2026.03.27, 11:36
Frissítve: 2026.03.27, 11:37

Két szeszipari óriás, a francia Pernod Ricard és az amerikai Brown-Forman fúzióra készül az iparági lejtmenet árnyékában . A 15,6 milliárd euró értékű francia vállalat és a 11,8 milliárd dollár értékű, a Jack Daniel’s márkát birtokló amerikai cég összeolvadása várhatóan főként részvénycserén alapul majd, így a cégek vezetésében továbbra is nagy szerepet kaphatnak az alapító családok, akik a mai napig jelentős tulajdonrészt őriztek meg a vállalkozásokban.

Bulgaria Economy
A szeszipar válságára reagál az óriásfúzió / Fotó: NurPhoto via AFP

Két nagy múltú szeszipari család

A Bloomberg összefoglalója szerint a cégek közölték: két, a szesziparban régóta tevékenykedő családot hoz össze a fúzió, amelyet egyenlő felek társulásaként írtak le. A Pernod és Ricard 1975-ös összeolvadásával létrejött Pernod Ricardban a Ricard család továbbra is jelentős tulajdonos, míg a Brown-Forman története 1870-re nyúlik vissza, és az alapító George Garvin Brown leszármazottai továbbra is ellenőrzik a vállalatot. A tranzakció főként részvényeken alapulhat, és 

várhatóan mind a két család továbbra is a nagytulajdonosok között maradhat.

Az alkoholfogyasztás visszaesése mind a két céget érzékenyen érintette, amit a vámháborúk tovább tetéztek. A Brown-Forman számára különösen a kanadai ellenvámok voltak érzékenyek, míg a francia cég Kínában szorult vissza, miután az Európai Unió kínai elektromos autókat célzó vámjai után Peking a konyak vámmentes importját szüntette meg.

 

A részvénycserén alapuló fúzió mellett szól az is, hogy a jelentős márkaportfóliót – Absolut, Jameson, Chivas Regal, Ballantines, Martell Cognac, Perriet-Jouet, Beefeater és sok más – kiépítő Pernod Ricard jelentős adósságot görget maga előtt. A francia cég nettó adóssága a kamat, adó, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény 3,9-szerese.

A fúzió hírére csütörtökön a Brown-Forman részvényei 21 százalékot is ugrottak, ám végül 9,6 százalékos erősödéssel zárták a kereskedést, míg péntek délelőtt a Pernod Ricard részvényei 3 százalékos erősödés körül cseréltek gazdát. Az elmúlt egy évben azonban az amerikai cég értékének közel negyedét, a francia pedig közel harmadát elvesztette.

Az ügylet elemzők szerint javíthatja a Brown-Forman helyzetét a nemzetközi piacon, míg a Pernod Ricard a tengerentúlon erősödhet meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
