Miért választja egy mid-cap a kamatozó részvényt?

Április 9-én, piaczárás után tette közzé a Delta Group, hogy a középtávú stratégiájában megfogalmazott 6 milliárd forintos tőkebevonási céljának megvalósítása során – a korábbi 2 milliárd forintos kamatozó részvény kibocsátását követően – újabb mérföldkőhöz érkezett: a megállapodás értelmében az MFB magántőkealap 2 milliárd forint értékű ázsiós tőkeemelést hajt végre. Ennek hátteréről kérdeztük Bodzási Gergelyt, a Delta Group Nyrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesét.

Kamatozó részvények közgyűlési hatása alacsony / Fotó: Deltacsoport

Kamatozó részvények

Ritka madár a BÉT-en a kamatozó részvény, miért ezt a konstrukciót választották?

A befektetők előtt ismert, hogy a hosszú távú vállalati növekedési stratégiánk akvizíciós programjához piaci forrásbevonásokat valósítunk meg. Az összeg (kibocsátásonként 2 milliárd forint) nagyságából is adódik, hogy ez intézményi befektetői kategória. Mi és a hozzánk hasonló mid-cap méretű tőkepiaci vállalatok tapasztalják, hogy számukra évek óta igen szűk a növekedésükhöz szükséges szabad piaci forrás, ami korlátozza a forrásbevonás technikáját. Tehát

a kibocsátás mikéntje ma nem a vállalat szándékától függ, hanem a befektetőktől.

Ezért valósult meg eddig zárt körben, kamatozó részvények eladásával a forrásbevonásunk. Másrészt, az is stratégiai célunk, hogy emeljük az intézményi befektetői részarányt a vállalat tulajdonosi struktúrájában, ami most 19 százalék körüli értékre nőtt. A kamatozó részvényekkel megjelenő tulajdonosok azonban a részvényarányuknál jóval kisebb szavazati arányt kaptak, emiatt a közgyűlési döntésekre gyakorolható hatásuk is alacsony.