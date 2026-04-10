Még többet fizethet a részvényeseknek a Magyar Telekom – emelkedett is a célár

Szédítő emelkedést produkált az elmúlt években a Magyar Telekom árfolyama, mely 2022 ősze óta több mint hétszeresére nőtt, ám az Erste elemzői szerint némi tér még mindig van a raliban, így megemelték a telekommunikációs cég célárát is a korábbi 2050 forintról 2380 forintra. Ez a jelenlegi, 2240 forint körül árfolyamhoz képest ugyan csak mintegy 6 százalékos felértékelődési potenciált jelent, így az Erste továbbra is tartásra ajánlja a részvényt, de érdemes megjegyezni, hogy a Magyar Telekom emellett busás, részvényenként 154 forintos osztalékot is fizet.

Újra árat emelhet a Magyar Telekom, de akciók is jöhetnek

Az Erste pénteken közzétett elemzése az év második felétől ismét számol a tarifa indexálásával, tehát az árak infláció körüli emelésével. Ez azonban nem jelent változást a cég eredményével kapcsolatos várakozás terén, hiszen az Erste szerint ezt a magyarországi versenyhelyzettől függő különleges ajánlatok ellensúlyozzák.

Az Erste továbbá a kiigazított eredmény 90 százalékos kifizetési rátája miatt magasabb osztalékra számít, valamint arra is, hogy

2030-ig a kifizetési ráta fokozatosan eléri a 100 százalékot.

Kérdés, hogy a részvényesi javadalmazás mekkora része történik majd osztalékfizetéssel és mekkora sajátrészvény-vásárlással. Mivel azonban a távközlési cég hagyományosan nem fizet osztalékot a saját részvények után, az egy részvényre eső osztalékot a sajátrészvény-vásárlás is növelheti.

Az Erste elemzője azt is hozzátette, hogy a részvényárfolyamot befolyásolhatja a magyarországi országgyűlési választás, illetve annak hatása a versenyhelyzetre és az esetleges jövőbeli ágazati különadókra.

A Bloomberg adatai szerint a Magyar Telekomra öt vásárlási és öt tartási ajánlás van érvényben, míg a célárak átlaga 21375,5 forint, amit azonban a Wood & Company által kiadott 1635 forintos, lefelé messze kilógó célára némileg lehúzza. A Magyar Telekom árfolyama jelenleg magasabban van a célárak átlagánál.