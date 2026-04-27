A Mol után az MBH Bank is meglepő döntést hozott az osztalékról – 40 milliárd forint sorsa dőlt el

A közgyűlés

elfogadta a 2025. évi felelős társaságirányítási jelentést is,

továbbá döntött az adózott eredmény felhasználásáról,

a javadalmazási politikáról,

az állandó könyvvizsgáló megválasztásáról,

a saját részvény megszerzésére vonatkozó igazgatósági felhatalmazásról,

valamint a napirenden szereplő további személyi és társaságirányítási kérdésekről.

Az MBH Bank a változó gazdasági kilátások és az európai uniós támogatások rövid határidőn belül várható, jelentős összegben történő folyósítása miatt – hozzájárulva a magyar gazdaság növekedéséhez és a reálgazdaság dinamizálásához – élénkebb hitelezési tevékenységre készül.

Várja az uniós forrásokat, nem fizet osztalékot az MBH Bank

Ennek támogatása érdekében a közgyűlés – részvényesi indítványra és a vezető testületek támogatásával – úgy döntött, hogy a tárgyévi eredményből ne fizessenek osztalékot, és a felosztható eredmény a 2026-os évre eredménytartalékba kerüljön.

Az igazgatóság korábban közel 40 milliárd forint osztalék kifizetésére tett javaslatot. Ez egy részvényre vetítve 124 forintos kifizetést jelentett volna.

Az MBH csoport tőkehelyzete ezzel tovább erősödik, az 1233 milliárd forintos szavatolótőke-volumen mellett a tőkemegfelelési mutató 22,9 százalékos értékre emelkedik. Ez a döntés összhangban van az MBH Bank tavaly publikált osztalékpolitikájával, és nemcsak az intenzívebb hitelezési tevékenységet, hanem a bank akvizíciós terveit is támogathatja, és így növelheti a bank hosszú távú jövedelmezőségi kilátásait és ezáltal a jövőbeni részvényesi értéket.

Az MHB Bank nem az első jelentős tőzsdei vállalat, amely az áprilisi országgyűlési választásokat követően átgondolta osztalékpolitikáját. A Mol a Tisza Párt vezetőjével, Magyar Péter leendő kormányfővel folytatott tárgyalást követően úgy határozott, hogy a harmadik negyedévre halasztja a több mint 241 milliárd forintos osztalék kifizetését.