Szlovákia megerősítette, hogy csütörtök éjjeltől ismét érkezik hozzá orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken – írja az Euronews Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter közleményére hivatkozva.

Újraindult az orosz olajszállítás Szlovákiába a Barátság kőolajvezetéken / Fotó: Mol

A gazdasági minisztérium tájékoztatása szerint az olajszállítás hajnali 2 órakor állt helyre három hónapos szünetelés után.

A Mol már szerdán közölte, hogy azt a tájékoztatást kapta az ukrán szakasz üzemeltetője az Ukrtransnaftától, hogy délben megkezdődött a kőolaj fogadása Belarusz felől a Barátság vezetékrendszeren keresztül Ukrajnában. Ezután Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy nem vétózza tovább az EU hitelét.

Mindez azt jelenti, hogy megnyílt az út az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel előtt. Ezt ugyanis Magyarország mellett Szlovákia is akadályozta február óta az olajszállítás leállása miatt. Miután hazánk elállt a vétótól, várhatóan Szlovákia is így tesz. A kifizetések megkezdését május vége és június eleje közé ütemezték.

Juraj Blanár szlovák kül- és európai ügyekért felelős miniszter az Európai Unió Tanácsának ülése után, kedden éjjel beszélt arról, hogy ha újraindul az orosz kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU 20. Oroszországgal szembeni szankciós csomagját.

A Szlovákiába és Magyarországra orosz olajat szállító Druzsba, azaz Barátság kőolajvezeték január végén állt le egy orosz dróntámadás következtében. Az ukránok pedig mindeddig nem állították helyre a vezeték működését.

A Druzsba napi 1,2-1,4 millió hordó kapacitású vezeték, de ezt lehetőség van napi kétmillió hordóra növelni.

„Az üzemanyag-ellátás biztosításának és az árak hirtelen elszabadulásának kezelésére” párbeszédet kezdeményez a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ). A szervezet szerint ugyanis az üzemanyagárak emelkedésének tompítását célzó intézkedések akkor lehetnek eredményesek, ha a piac egészének működését, az árszerkezet alapvető elemeit érintik.