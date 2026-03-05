Ezt nem hittük volna: sorra zárja be a gyárait az egyik legnagyobb autógyártó, eladhatják a teljes vállalatot – brutális leépítést hajt végre Európában

A Nissan évek óta pénzügyi gondokkal küzd. Ezen a gyártó egy éve vezércserével kívánt javítani, menesztették Makoto Uchidát, a Nissan új vezérigazgatója pedig Ivan Espinosa lett, aki korábban tervezési vezetői szerepet töltött be a cégnél. Espinosa hamar munkához látott, és hatalmas átszervezésbe kezdett, aminek egyik eleme, hogy az autógyártó Európában leépítésekről döntött – írja a Financial Times cikkére hivatkozva a Totalcar.

A japán autógyártó a következő pénzügyi évben több milliárd dolláros veszteségre számít / Fotó: Zuyeu Uladzimir

Világszerte összesen hét gyárat, illetve két tervezőirodát zár be a Nissan, ami egyben azt is jelenti, hogy elküldenek 20 ezer dolgozót. A Nissan 4,2 milliárd dolláros, vagyis 1400 milliárd forintos veszteséget vár a 2026-os pénzügyi évre.

Espinosa szerint annyira sok dolog történik nap mint nap, hogy az már ijesztő. Mint mondta, „a Nissanhoz hasonló méretű vállalatok számára egyre nehezebb relevánsnak maradni ebben a környezetben. Nyitottnak és rugalmasnak kell lennünk”.

Bár korábban megszakadtak a Hondával folytatott tárgyalások a két cég fúziójáról, Espinosa szerint abszolút nem elképzelhetetlen, hogy újrakezdjék ezeket.

Espinosa nem zárta ki, hogy akár eladatják magát a Nissant is.

Ez nem azt jelenti, hogy a Nissan eladó, hiszen az elsődleges céljuk továbbra is az, hogy alkalmazkodjanak a jelenlegi helyzethez. Ennek az egyik eleme, hogy egy teljesen új modell fejlesztési idejét kezdetben 37, később pedig 30 hónapra szeretnék rövidíteni.

