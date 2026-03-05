Deviza
Ezt nem hittük volna: sorra zárja be a gyárait az egyik legnagyobb autógyártó, eladhatják a teljes vállalatot – brutális leépítést hajt végre Európában

Radikális átszervezésbe kezdett a pénzügyi gondokkal küzdő Nissan új vezérigazgatója. Ivan Espinosa világszerte hét gyár és két tervezőiroda bezárását jelentette. A japán autógyártó a következő pénzügyi évben több milliárd dolláros veszteségre számít. A Nissan vezére nem zárta ki, hogy eladó sorba kerülhet a vállalat.
VG
2026.03.05, 06:31
Frissítve: 2026.03.05, 06:32

A Nissan évek óta pénzügyi gondokkal küzd. Ezen a gyártó egy éve vezércserével kívánt javítani, menesztették Makoto Uchidát, a Nissan új vezérigazgatója pedig Ivan Espinosa lett, aki korábban tervezési vezetői szerepet töltött be a cégnél. Espinosa hamar munkához látott, és hatalmas átszervezésbe kezdett, aminek egyik eleme, hogy az autógyártó Európában leépítésekről döntött – írja a Financial Times cikkére hivatkozva a Totalcar.

A japán autógyártó a következő pénzügyi évben több milliárd dolláros veszteségre számít. Industrial,Production,Of,Car,Automobiles.,Plant,For,Assembling,Modern,Cars
A japán autógyártó a következő pénzügyi évben több milliárd dolláros veszteségre számít / Fotó: Zuyeu Uladzimir

Világszerte összesen hét gyárat, illetve két tervezőirodát zár be a Nissan, ami egyben azt is jelenti, hogy elküldenek 20 ezer dolgozót. A Nissan 4,2 milliárd dolláros, vagyis 1400 milliárd forintos veszteséget vár a 2026-os pénzügyi évre.

Espinosa szerint annyira sok dolog történik nap mint nap, hogy az már ijesztő. Mint mondta, „a Nissanhoz hasonló méretű vállalatok számára egyre nehezebb relevánsnak maradni ebben a környezetben. Nyitottnak és rugalmasnak kell lennünk”.

Bár korábban megszakadtak a Hondával folytatott tárgyalások a két cég fúziójáról, Espinosa szerint abszolút nem elképzelhetetlen, hogy újrakezdjék ezeket. 

Espinosa nem zárta ki, hogy akár eladatják magát a Nissant is. 

Ez nem azt jelenti, hogy a Nissan eladó, hiszen az elsődleges céljuk továbbra is az, hogy alkalmazkodjanak a jelenlegi helyzethez. Ennek az egyik eleme, hogy egy teljesen új modell fejlesztési idejét kezdetben 37, később pedig 30 hónapra szeretnék rövidíteni.

Kimondták az ítéletet, vége van az európai autóiparnak: 2040-ig minden gyár kínai lesz, csak néhány márka éli túl – "Ki vonja felelősségre az EU-t?"

A kínai autógyártók megmentik ugyan az európai gyárakat és munkahelyeket, ám fokozatosan felvásárolják az öreg kontinens autógyártó vállalatait, aminek következtében eltűnnek a piacról a helyi autómárkák, az egész önálló európai autóipar – figyelmeztetett novemberben Carlos Tavares, a Peugeot és a Fiat fúziójából létrejött Stellantis korábbi vezérigazgatója, aki nagyjából egy éve vált meg pozíciójától.

Tavares most ezzel – a szigorú kibocsátási előírásokkal, globális kereskedelmi háborúval és az elektromos járművekre vonatkozó változó szabályozással küszködő – európai gyártók számára meglehetősen vészjósló jövőképpel tért vissza a reflektorfénybe.

Az autóipari topmenedzser a Financial Timesnak ősszel úgy vélekedett, hogy ez a folyamat a következő 10-15 évben játszódik le, és a kínai autógyártók már most is keresik a felvásárlási célpontokat az európai terjeszkedés gyorsítása érdekében. Tőkerészesedéseket építenek ki vagy éppen bezárás előtt álló gyárakat kaparintanak meg. A francia Renault például partnerségre lépett a Geelyvel a belső égésű motorokkal működő, hagyományos autók üzletágában, míg a Nissan bejelentette, hogy kínai partnere, a Dongfeng megkezdheti a gyártást az Egyesült Királyságban található sunderlandi gyárában.

Tavares nem csupán saját régi cégének, hanem valamennyi európai és amerikai gyártónak, köztük a Teslának és a Volkswagennek is szomorú véget jósol, mivel szerinte alulmaradnak kínai vetélytársaikkal szemben.

