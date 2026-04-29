A Hormuzi-szoros megnyitása adhat kegyelemdöfést a kitermelést fojtogató olajkartellnek

Túlmutathat önmagán az Egyesült Arab Emírségek váratlan kilépése az olajkartellből. Korábban is voltak már távozók, de ezúttal az OPEC harmadik legnagyobb kitermelője, a kibocsátás 12 százalékát adó tag önállósodott. Kérdéses a kartell jövője.

Mi lesz az olajkartellel, ha beköszönt a béke? / Fotó: GreenOak

Frusztráció és fegyelmezetlenség az olajkartellben

A korábbi kilépők,

Katar,

Ecuador,

Angola,

korántsem rázták meg ennyire a kartellt.

Az Emírségek, mely Szaúd-Arábia és Irak mögött az OPEC harmadik legnagyobb olajtermelője, idén márciusban napi 2,37 millió hordót termelt, szemben a fenntartható, körülbelül 4,3 millió hordós kapacitásával (a Nemzetközi Energiaügynökség - IEA - adatai szerint).

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy Abu-Dzabi az elmúlt években 150 milliárd dolláros beruházási programot indított, azzal a céllal, hogy 2027-re napi 5 millió hordóra növelje a kitermelési kapacitását, ami 2024-ben még a 3 milliót sem érte el. A Szaúd-Arábia által irányított kvótarendszer miatt azonban valós kapacitásának 30 százalékát már eddig is kénytelen volt mesterségesen visszafogni.

Régóta frusztrálta az Emírségeket, hogy néhány OPEC-tagállam, mentesül a kvóták alól:

Líbia,

Irán,

Venezuela.

Míg Irak rendszeresen túllépte a kvótáit.

Kioltotta az árszabályozást a palaforradalom

Miközben az olajkartell évtizedek óta próbálja befolyásolni a globális kitermelést. Az Egyesült Államok idén januárban napi 13,2 millió hordót termelt, szemben a 2010 januári 5,4 millió hordóval. Ráadásul, az elmúlt két évtizedben Kanada, Guyana és Brazília olajtermelése is bővült. Ezzel párhuzamosan szűkült az OPEC képessége a globális kínálat és az árak befolyásolására.

Bő évtizede az OPEC megpróbálta elárasztani a piacot, hogy lenyomja az árakat, s elfojtsa az amerikai palaforradalmat.

Ám épp ellenkező hatást ért el, amennyiben az amerikai termelők hatékonyabbak és versenyképesebbek lettek. Most az amerikai termelők alacsonyabb olajárak (50 dollár hordónként) mellett profitabilisak, mint a legtöbb OPEC-ország, melyek költségvetési egyensúlya 80–120 dolláros olajárat kíván.