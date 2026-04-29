A Hormuzi-szoros megnyitása adhat kegyelemdöfést a kitermelést fojtogató olajkartellnek

A békekötés után minden kapacitásra szükség lesz, hogy kielégítsék a világ olajéhségét. Az olajkartell kvótái már most is okafogyottak, a Hormuzi-szoros megnyitását követően pedig tarthatatlanok lesznek.
2026.04.29, 19:33

Túlmutathat önmagán az Egyesült Arab Emírségek váratlan kilépése az olajkartellből. Korábban is voltak már távozók, de ezúttal az OPEC harmadik legnagyobb kitermelője, a kibocsátás 12 százalékát adó tag önállósodott. Kérdéses a kartell jövője.

Mi lesz az olajkartellel, ha beköszönt a béke? / Fotó: GreenOak

Frusztráció és fegyelmezetlenség az olajkartellben

A korábbi kilépők, 

  • Katar, 
  • Ecuador, 
  • Angola, 

korántsem rázták meg ennyire a kartellt. 

Az Emírségek, mely Szaúd-Arábia és Irak mögött az OPEC harmadik legnagyobb olajtermelője, idén márciusban napi 2,37 millió hordót termelt, szemben a fenntartható, körülbelül 4,3 millió hordós kapacitásával (a Nemzetközi Energiaügynökség - IEA - adatai szerint). 

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy  Abu-Dzabi az elmúlt években 150 milliárd dolláros beruházási programot indított, azzal a céllal, hogy 2027-re napi 5 millió hordóra növelje a kitermelési kapacitását, ami 2024-ben még a 3 milliót sem érte el. A Szaúd-Arábia által irányított kvótarendszer miatt azonban valós kapacitásának 30 százalékát már eddig is kénytelen volt mesterségesen visszafogni.

Régóta frusztrálta az Emírségeket, hogy néhány OPEC-tagállam, mentesül a kvóták alól:

  • Líbia,
  • Irán, 
  • Venezuela.

Míg Irak rendszeresen túllépte a kvótáit.

Kioltotta az árszabályozást a palaforradalom

Miközben az olajkartell évtizedek óta próbálja befolyásolni a globális kitermelést. Az Egyesült Államok idén januárban napi 13,2 millió hordót termelt, szemben a 2010 januári 5,4 millió hordóval. Ráadásul, az elmúlt két évtizedben Kanada, Guyana és Brazília olajtermelése is bővült. Ezzel párhuzamosan szűkült az OPEC képessége a globális kínálat és az árak befolyásolására.

Bő évtizede az OPEC megpróbálta elárasztani a piacot, hogy lenyomja az árakat, s elfojtsa az amerikai palaforradalmat. 

Ám épp ellenkező hatást ért el, amennyiben az amerikai termelők hatékonyabbak és versenyképesebbek lettek. Most az amerikai termelők alacsonyabb olajárak (50 dollár hordónként) mellett profitabilisak, mint a legtöbb OPEC-ország, melyek költségvetési egyensúlya 80–120 dolláros olajárat kíván.

Az sem véletlen, hogy épp az Emírségek lépett ki a kartellből, mert

 Abu-Dzabi olajtermelése az egyik legversenyképesebb volt az OPEC körben, 

  • ezért nincs rászorulva a mesterségesne magasan tartott árszintre
  • és a szűkreszabott kvótákra. 

Mi lesz, ha megnyitják a Hormuzi-szorost?

A Hormuzi-szoros lezárása már most is okafogyottá teszi az OPEC-kvótákat, hiszen a kartelltagoknak mindenképpen vissza kell fogniuk a kitermelésüket. 

Az olajkartell számára az igazi próbatételt a békekötés jelentheti.

A kereskedelmi útvonal helyreállítása után ugyanis minden kapacitásra szükség lesz, hogy a globális olajéhséget kielégítsék a termelők. Ennek fényében már nem is annyira meglepő az Emírségek kilépése, s közeledése az Egyesült Államokhoz, hiszen a kvótához képest épp Abu-Dzabi rendelkezik a legtöbb fölös kapacitással.    

