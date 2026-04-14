Deviza
EUR/HUF363,64 +0,15% USD/HUF308,07 -0,18% GBP/HUF418,24 +0,25% CHF/HUF394,79 +0,2% PLN/HUF85,72 +0,26% RON/HUF71,43 +0,1% CZK/HUF14,94 +0,21% EUR/HUF363,64 +0,15% USD/HUF308,07 -0,18% GBP/HUF418,24 +0,25% CHF/HUF394,79 +0,2% PLN/HUF85,72 +0,26% RON/HUF71,43 +0,1% CZK/HUF14,94 +0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 130,58 -0,24% MTELEKOM2 352 -1,36% MOL4 436 +1,26% OTP44 000 -1,7% RICHTER12 990 -0,08% OPUS358 +16,2% ANY7 350 +1,22% AUTOWALLIS152 +0,99% WABERERS4 560 +2,41% BUMIX8 944,94 +0,92% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 831,76 +0,63% BUX139 130,58 -0,24% MTELEKOM2 352 -1,36% MOL4 436 +1,26% OTP44 000 -1,7% RICHTER12 990 -0,08% OPUS358 +16,2% ANY7 350 +1,22% AUTOWALLIS152 +0,99% WABERERS4 560 +2,41% BUMIX8 944,94 +0,92% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 831,76 +0,63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiaválság
kőolaj
tőzsde

Amit mindenki találgat, mennyi az olaj reális ára? – Ritka nagy zűrzavar uralja a piacot

Historikus széttartásban a közeli és távolabbi határidők. Ritka nagy zűrzavar uralja ma az olajpiacot. Miközben kétségbeesett vásárlók sürgetik az azonnali szállítást, a kényelmesebb vevők a piac nyári normalizálódását árazzák.
Faragó József
2026.04.14, 14:39
Frissítve: 2026.04.14, 15:23

Élesen elváltak egymástól a közelebbi és a távolabbi határidős olajárjegyzések. Miközben távolabbi határidőre 100 dolláros áron jegyezhető egy hordó, a 10-30 napos határidők, melyek a fizikai szállításhoz közel esnek, 130 dollárra emelkedtek az olajpiacon. Joggal merül fel a kérdés, hogy melyik árazás tekinthető reálisnak a jövőre nézve. 

olajpiac
Zűrzavar az olajpiacon / Fotó: Pixels Hunter / Shutterstock

Ritkán látható zűrzavar az olajpiacon

A különböző határidős jegyzések historikus mértékű széttartása olajpiaci zűrzavart és ritkán tapasztalható bizonytalanságot jelez

– hangsúlyozta Gary Ross, a Black Gold Investors vezérigazgatója.

  • Az egyik lehetséges magyarázat az olajpiacok súlyos fizikai hiánya, ami felerősíti az azonnali és határidős árak közötti különbséget. A szakadék különösen éles a Brent esetében, mely egy nemzetközi benchmark. 
  • Egy másik megközelítés szerint az olajárak mozgásai most annyira bizonytalanok, hogy a kereskedők nem hajlandóak nagy téteket tenni a határidős piacokon. 

A hedge fundok és az algoritmikus kereskedők most szerény pozíciókkal rendelkeznek az olajpiac határidős ügyleteiben

– mondta Ilia Bouchouev, a Pentathlon Investments ügyvezető partnere. Hozzátette: a profi kereskedők arra számítanak, hogy az olajpiac nyárra normalizálódik. 

Mint mondta, a piaci szereplők joggal tartanak attól, hogy a felfokozott volatilitás akkor is kiüti a pozíciókat, ha egyébként jó volt az irányválasztás. 

A Brent határidős jegyzése
Történelmi távolságban a jegyzések

 

Harmadik okként arról sem szabad elfeledkezni, hogy jelenleg 

a határidős olajpiacon kiegyensúlyozottabb a vásárlók és az eladók aránya, míg a fizikai piacon sok a kétségbeesett vásárló. 

Tovább színezi a képet, hogy azok a kereskedők, akik most az Egyesült Államok stratégiai kőolajtartalékából vásárolnak, távoli határidős ügyleteket kötnek fedezetként. 

  • A kétségbeesett vásárlók feltornásszák a közeli határidős jegyzéseket.
  • A stratégiai készletek kényelmes vevői pedig leszorítják a távoli határidőket. 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
