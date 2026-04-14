Amit mindenki találgat, mennyi az olaj reális ára? – Ritka nagy zűrzavar uralja a piacot

Élesen elváltak egymástól a közelebbi és a távolabbi határidős olajárjegyzések. Miközben távolabbi határidőre 100 dolláros áron jegyezhető egy hordó, a 10-30 napos határidők, melyek a fizikai szállításhoz közel esnek, 130 dollárra emelkedtek az olajpiacon. Joggal merül fel a kérdés, hogy melyik árazás tekinthető reálisnak a jövőre nézve.

Zűrzavar az olajpiacon / Fotó: Pixels Hunter / Shutterstock

Ritkán látható zűrzavar az olajpiacon

A különböző határidős jegyzések historikus mértékű széttartása olajpiaci zűrzavart és ritkán tapasztalható bizonytalanságot jelez

– hangsúlyozta Gary Ross, a Black Gold Investors vezérigazgatója.

Az egyik lehetséges magyarázat az olajpiacok súlyos fizikai hiánya, ami felerősíti az azonnali és határidős árak közötti különbséget. A szakadék különösen éles a Brent esetében, mely egy nemzetközi benchmark.

Egy másik megközelítés szerint az olajárak mozgásai most annyira bizonytalanok, hogy a kereskedők nem hajlandóak nagy téteket tenni a határidős piacokon.

A hedge fundok és az algoritmikus kereskedők most szerény pozíciókkal rendelkeznek az olajpiac határidős ügyleteiben

– mondta Ilia Bouchouev, a Pentathlon Investments ügyvezető partnere. Hozzátette: a profi kereskedők arra számítanak, hogy az olajpiac nyárra normalizálódik.

Mint mondta, a piaci szereplők joggal tartanak attól, hogy a felfokozott volatilitás akkor is kiüti a pozíciókat, ha egyébként jó volt az irányválasztás.

Történelmi távolságban a jegyzések

Harmadik okként arról sem szabad elfeledkezni, hogy jelenleg

a határidős olajpiacon kiegyensúlyozottabb a vásárlók és az eladók aránya, míg a fizikai piacon sok a kétségbeesett vásárló.

Tovább színezi a képet, hogy azok a kereskedők, akik most az Egyesült Államok stratégiai kőolajtartalékából vásárolnak, távoli határidős ügyleteket kötnek fedezetként.