Brutális célárakat kapott az OTP, kitört a Mol
A globális részvénypiacok 2026-ban változatos képet mutatnak, de összességében a bikapiac folytatódik. Az Egyesült Államokban az S&P 500 és a Nasdaq a mesterséges intelligencia vezérelte tech szektorból profitál, az eddigi jelentések többnyire pozitív meglepetést okoztak a piacon, a csipgyártók indexe új csúcsra emelkedett.
Az európai piacok (Stoxx 600) lemaradnak a tengerentúltól, de a tartós kamatcsökkentési ciklus és az EU tőkepiaci integrációjának felgyorsítása pozitív hátteret teremt.
- Ázsiában a japán
- és a dél-koreai exportpiacok teljesítenek jobban,
- miközben Kína lassulása kihívás a régiós hangulatra.
A kelet-közép-európai régió – így Magyarország is – ebben a képben kiemelkedik. A BUX az elmúlt évek egyik legjobban teljesítő indexe volt régiós összehasonlításban is, ez a trend folytatódhat – egy teljesen új tényező megjelenésével, a hazai euróövezeti konvergencia lehetőségével.
A BUX indexnél az elsődleges ellenállások 143 750-nél és 150 ezernél vannak.
Az index trendszerű emelkedésben van, ugyanakkor az elérhető célzónák közelében mindig számítani kell a rövid távú profitrealizálásra. Egy geopolitikai sokk (Irán, orosz–ukrán konfliktus) és a minősítők véleményei a negatívan befolyásoló tényezők.
OTP Bank: brutális célár, de rövid távon korrekciós kockázat
Technikailag az OTP a legérzékenyebb a blue chipek közül a globális risk-on/risk-off (a piac mozgása a kockázatosabb és a kevésbé kockázatos befektetések között) mozgásokra – március 9-én például nyitáskor 5 százalékot zuhant egy nap alatt az iráni feszültségekre.
A hirtelen emelkedést követő korrekció megtörtént, feltehetően a napokban támaszt talál az árfolyam a mostani árszint mellett, és ebből – még ha lassabb ütemben is – de újra egy trendszerű emelkedés következhet a legfrissebb célárak irányába.
Fundamentálisan rendkívül erős a kép: a Goldman Sachs a konszenzus 44 ezer forintos céláránál jóval magasabb, 52 700 forintos célárat adott az OTP-re, az Autonomous Research szintén rekordcélárral rukkolt elő. Az OTP magasabb ROE-t (tőkearányos megtérülés) állít elő a nagy nyugati bankoknál, így még biztosak lehetünk abban, hogy még mindig diszkonton forog a papír.
Richter Gedeon: célzóna elérve, figyelem a hosszra
A Richter a 11 875-ös ellenállást elhagyta felfelé, az első technikai célár 13 125 forint körül adódott – ezt az árfolyam el is érte. Enyhe túlvettség jelent meg, de lefordulásra utaló minta nem látható egyelőre, azonban korrekciónak van helye, mivel a rövid távú befektetők profitrealizálása esedékes lehet.
Az osztalékfizetési várakozások támaszt jelenthetnek. Fundamentálisan a Richter stabil defenzív részvény, az EU/USA big pharma P/E-átlag (15–20-szoros) jóval meghaladja a Richter közel 10-szeres szorzóját, ami potenciális felértékelődési teret is mutat hosszú távon, így a rövid távú esetleges esések egyértelműen korrekciónak tekinthetők.
Mol: kitörés, megnyílt a tér a 4375 forintos és a 4562 forintos árfolyam felé
A Mol kitörése további emelkedés irányába mutathat. Az emelkedő trendvonal még nem tört meg, töréséig a trend folytatása az alapforgatókönyv. A Mol rövid távon technikailag az egyik legígéretesebb blue chip, de ha az 50 napos átlag alá csúszik az árfolyam, kérdéses lehet a folytatás.
Fundamentálisan a Mol a globális olajcégekhez képest diszkonton forog (P/B közel 0,65), de ez részben a szabályozási kockázatokat és a kisebb piaci kapitalizációt tükrözi. A 4375 forintos ellenállás tesztelése valószínű (60 százalékos eséllyel); olajáresés esetén a 3750 forintos támaszig visszahúzódás lehetséges.
Magyar Telekom: csúcs közelében, osztalékos sztori
A Magyar Telekom erős uptrendben mozog. Az ellenállások 2438-nál és 2500-nál vannak, a papír túlvett lett, így a long belépő már késő, de egy esetleges korrekcióban újra érdekes lehet venni a részvényt.
A konszenzusos célárakat meghaladja az aktuális árfolyam, de a friss politikai fejlemények – például euróövezeti konvergencia – pozitív hatása még nem egyértelmű. Az osztalékfizetés lehetősége vonzó, de rövid távon – az erős áremelkedés után – esélyes a profitrealizálási nyomás.