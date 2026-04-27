Brutális célárakat kapott az OTP, kitört a Mol

A kelet-közép-európai régió – így Magyarország is – kiemelkedő teljesítményt nyújt. A BUX az elmúlt évek egyik legjobban teljesítő indexe volt régiós összehasonlításban is, és ez a trend folytatódhat – egy teljesen új tényező megjelenésével, a hazai euróövezeti konvergencia lehetőségével.
Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója
2026.04.27, 06:57
Frissítve: 2026.04.27, 08:41

A globális részvénypiacok 2026-ban változatos képet mutatnak, de összességében a bikapiac folytatódik. Az Egyesült Államokban az S&P 500 és a Nasdaq a mesterséges intelligencia vezérelte tech szektorból profitál, az eddigi jelentések többnyire pozitív meglepetést okoztak a piacon, a csipgyártók indexe új csúcsra emelkedett. 

OTP Bank: brutális célár, de rövid távon korrekciós kockázat / Fotó: LCV / Shutterstock

Az európai piacok (Stoxx 600) lemaradnak a tengerentúltól, de a tartós kamatcsökkentési ciklus és az EU tőkepiaci integrációjának felgyorsítása pozitív hátteret teremt. 

  • Ázsiában a japán 
  • és a dél-koreai exportpiacok teljesítenek jobban, 
  • miközben Kína lassulása kihívás a régiós hangulatra. 

A kelet-közép-európai régió – így Magyarország is – ebben a képben kiemelkedik. A BUX az elmúlt évek egyik legjobban teljesítő indexe volt régiós összehasonlításban is, ez a trend folytatódhat – egy teljesen új tényező megjelenésével, a hazai euróövezeti konvergencia lehetőségével.

A BUX indexnél az elsődleges ellenállások 143 750-nél és 150 ezernél vannak. 

Az index trendszerű emelkedésben van, ugyanakkor az elérhető célzónák közelében mindig számítani kell a rövid távú profitrealizálásra. Egy geopolitikai sokk (Irán, orosz–ukrán konfliktus) és a minősítők véleményei a negatívan befolyásoló tényezők.

OTP Bank: brutális célár, de rövid távon korrekciós kockázat

Technikailag az OTP a legérzékenyebb a blue chipek közül a globális risk-on/risk-off (a piac mozgása a kockázatosabb és a kevésbé kockázatos befektetések között) mozgásokra – március 9-én például nyitáskor 5 százalékot zuhant egy nap alatt az iráni feszültségekre. 

A hirtelen emelkedést követő korrekció megtörtént, feltehetően a napokban támaszt talál az árfolyam a mostani árszint mellett, és ebből – még ha lassabb ütemben is – de újra egy trendszerű emelkedés következhet a legfrissebb célárak irányába.

Fundamentálisan rendkívül erős a kép: a Goldman Sachs a konszenzus 44 ezer forintos céláránál jóval magasabb, 52 700 forintos célárat adott az OTP-re, az Autonomous Research szintén rekordcélárral rukkolt elő. Az OTP magasabb ROE-t (tőkearányos megtérülés) állít elő a nagy nyugati bankoknál, így még biztosak lehetünk abban, hogy még mindig diszkonton forog a papír. 

 

 

Richter Gedeon: célzóna elérve, figyelem a hosszra

A Richter a 11 875-ös ellenállást elhagyta felfelé, az első technikai célár 13 125 forint körül adódott – ezt az árfolyam el is érte. Enyhe túlvettség jelent meg, de lefordulásra utaló minta nem látható egyelőre, azonban korrekciónak van helye, mivel a rövid távú befektetők profitrealizálása esedékes lehet. 

Az osztalékfizetési várakozások támaszt jelenthetnek. Fundamentálisan a Richter stabil defenzív részvény, az EU/USA big pharma P/E-átlag (15–20-szoros) jóval meghaladja a Richter közel 10-szeres szorzóját, ami potenciális felértékelődési teret is mutat hosszú távon, így a rövid távú esetleges esések egyértelműen korrekciónak tekinthetők.

 

 

Mol: kitörés, megnyílt a tér a 4375 forintos és a 4562 forintos árfolyam felé

A Mol kitörése további emelkedés irányába mutathat. Az emelkedő trendvonal még nem tört meg, töréséig a trend folytatása az alapforgatókönyv. A Mol rövid távon technikailag az egyik legígéretesebb blue chip, de ha az 50 napos átlag alá csúszik az árfolyam, kérdéses lehet a folytatás. 

Fundamentálisan a Mol a globális olajcégekhez képest diszkonton forog (P/B közel 0,65), de ez részben a szabályozási kockázatokat és a kisebb piaci kapitalizációt tükrözi. A 4375 forintos ellenállás tesztelése valószínű (60 százalékos eséllyel); olajáresés esetén a 3750 forintos támaszig visszahúzódás lehetséges.

 

 

Magyar Telekom: csúcs közelében, osztalékos sztori

A Magyar Telekom erős uptrendben mozog. Az ellenállások 2438-nál és 2500-nál vannak, a papír túlvett lett, így a long belépő már késő, de egy esetleges korrekcióban újra érdekes lehet venni a részvényt. 

A konszenzusos célárakat meghaladja az aktuális árfolyam, de a friss politikai fejlemények – például euróövezeti konvergencia – pozitív hatása még nem egyértelmű. Az osztalékfizetés lehetősége vonzó, de rövid távon – az erős áremelkedés után – esélyes a profitrealizálási nyomás.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

