Brutális célárakat kapott az OTP, kitört a Mol

A globális részvénypiacok 2026-ban változatos képet mutatnak, de összességében a bikapiac folytatódik. Az Egyesült Államokban az S&P 500 és a Nasdaq a mesterséges intelligencia vezérelte tech szektorból profitál, az eddigi jelentések többnyire pozitív meglepetést okoztak a piacon, a csipgyártók indexe új csúcsra emelkedett.

Az európai piacok (Stoxx 600) lemaradnak a tengerentúltól, de a tartós kamatcsökkentési ciklus és az EU tőkepiaci integrációjának felgyorsítása pozitív hátteret teremt.

Ázsiában a japán

és a dél-koreai exportpiacok teljesítenek jobban,

miközben Kína lassulása kihívás a régiós hangulatra.

A kelet-közép-európai régió – így Magyarország is – ebben a képben kiemelkedik. A BUX az elmúlt évek egyik legjobban teljesítő indexe volt régiós összehasonlításban is, ez a trend folytatódhat – egy teljesen új tényező megjelenésével, a hazai euróövezeti konvergencia lehetőségével.

A BUX indexnél az elsődleges ellenállások 143 750-nél és 150 ezernél vannak.

Az index trendszerű emelkedésben van, ugyanakkor az elérhető célzónák közelében mindig számítani kell a rövid távú profitrealizálásra. Egy geopolitikai sokk (Irán, orosz–ukrán konfliktus) és a minősítők véleményei a negatívan befolyásoló tényezők.

OTP Bank: brutális célár, de rövid távon korrekciós kockázat

Technikailag az OTP a legérzékenyebb a blue chipek közül a globális risk-on/risk-off (a piac mozgása a kockázatosabb és a kevésbé kockázatos befektetések között) mozgásokra – március 9-én például nyitáskor 5 százalékot zuhant egy nap alatt az iráni feszültségekre.

A hirtelen emelkedést követő korrekció megtörtént, feltehetően a napokban támaszt talál az árfolyam a mostani árszint mellett, és ebből – még ha lassabb ütemben is – de újra egy trendszerű emelkedés következhet a legfrissebb célárak irányába.

Fundamentálisan rendkívül erős a kép: a Goldman Sachs a konszenzus 44 ezer forintos céláránál jóval magasabb, 52 700 forintos célárat adott az OTP-re, az Autonomous Research szintén rekordcélárral rukkolt elő. Az OTP magasabb ROE-t (tőkearányos megtérülés) állít elő a nagy nyugati bankoknál, így még biztosak lehetünk abban, hogy még mindig diszkonton forog a papír.

Richter Gedeon: célzóna elérve, figyelem a hosszra

A Richter a 11 875-ös ellenállást elhagyta felfelé, az első technikai célár 13 125 forint körül adódott – ezt az árfolyam el is érte. Enyhe túlvettség jelent meg, de lefordulásra utaló minta nem látható egyelőre, azonban korrekciónak van helye, mivel a rövid távú befektetők profitrealizálása esedékes lehet.