Kiderült, mikor döntenek a Richter osztalékáról – a piac a tavalyinál is bőkezűbb kifizetésre számít

Április végén tartja éves rendes közgyűlését a magyar gyógyszergyártó társaság. A Richter vezetősége jövő hónap közepéig közzéteszi az osztalék méretére vonatkozó javaslatát, a piac a tavalyinál bőkezűbb kfizetést vár.
K. T.
2026.03.27, 12:16
Frissítve: 2026.03.27, 12:50

Április végére hívta össze éves rendes közgyűlését a Richter, ahol a befektetők a gyógyszergyártó társaság tavalyi beszámolójának elfogadása mellett az osztalékról is dönthetnek majd.

A Richter-központban tartja az osztalékról is döntő közgyűlését a gyógyszergyártó április végén / Fotó: Kallus György

A társaság április 29-én 10 órára invitálja a részvényeseket a Richter Gyömrői úti központjába. A befektetői gyűlésen a közzétett napirendi pontok alapján döntenek majd a vállalatcsoport 2025-ös beszámolójának elfogadásáról, fenntarthatósági jelentéséről, felelős társaságirányítási, valamint javadalmazási jelentésének elfogadásáról. 

A részvényesek emellett szavaznak a Richter 2026–2029 közötti javadalmazási politikájáról, és felhatalmazhatják az igazgatóságot a stratégiájához illeszkedő befektetési és finanszírozási döntések meghozatalára, valamint igazgatósági tagokat és könyvvizsgálót is választanak majd.

Április közepéig kiderül, mennyi osztalékot kaphatnak a Richter részvényesei

A legizgalmasabb napirendi pontnak az eredmény felhasználásáról és az osztalékról szóló döntés ígérkezik befektetői szemmel. 

A cég vezetése még nem tette közzé osztalékjavaslatát, erre legkésőbb a közgyűlés előtti 21. napig, azaz április 15-ig kell várniuk a részvényeseknek.

A hazai blue chipek közül már csak a Richter adós az osztalékbejelentéssel:

kifizetését tervezi részvényenként.

Tavaly a 2024-es eredménye 38,6 százalékát, 93 milliárd forintot fizetett ki a Richter osztalékként, ami részvényenként 509 forintnak, és 4,6 százalékos osztalékhozamnak felelt meg a közgyűlési jóváhagyáskor.

Orbán Gábor vezérigazgató akkor arról beszélt, hogy az osztalékra alapesetben 200 millió eurós tétellel számolnak, ami hosszú távon is fenntartható lehet. A kifizetési hányadot a jogdíjbevételek és akvizíciós tervek teljesülésének függvényében szeretnék a 30–50 százalékos sávban tartani. 

Az LSEG elemzői konszenzusa 587,5 forintos osztalékot valószínűsít az idei évre, ez jelenlegi árfolyamon 5 százalékos hozamot jelentene.

Jó hírt kaptak a nők: hiánypótló gyógyszert hoz a piacra a Richter

A Richter péntek délelőtt jelentette be, hogy forgalombahozatali engedélyt kapott az Európai Bizottságtól a Fylrevy nevű hormonpótló terápiás készítménye. A Richter Estetrol tablettája a posztmenopauzális nők ösztrogénhiányos tüneteinek kezelésére szolgál, és várhatóan az év második felében jelenhet meg az európai gyógyszerpiacon.

