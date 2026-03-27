Kiderült, mikor döntenek a Richter osztalékáról – a piac a tavalyinál is bőkezűbb kifizetésre számít
Április végére hívta össze éves rendes közgyűlését a Richter, ahol a befektetők a gyógyszergyártó társaság tavalyi beszámolójának elfogadása mellett az osztalékról is dönthetnek majd.
A társaság április 29-én 10 órára invitálja a részvényeseket a Richter Gyömrői úti központjába. A befektetői gyűlésen a közzétett napirendi pontok alapján döntenek majd a vállalatcsoport 2025-ös beszámolójának elfogadásáról, fenntarthatósági jelentéséről, felelős társaságirányítási, valamint javadalmazási jelentésének elfogadásáról.
A részvényesek emellett szavaznak a Richter 2026–2029 közötti javadalmazási politikájáról, és felhatalmazhatják az igazgatóságot a stratégiájához illeszkedő befektetési és finanszírozási döntések meghozatalára, valamint igazgatósági tagokat és könyvvizsgálót is választanak majd.
Április közepéig kiderül, mennyi osztalékot kaphatnak a Richter részvényesei
A legizgalmasabb napirendi pontnak az eredmény felhasználásáról és az osztalékról szóló döntés ígérkezik befektetői szemmel.
A cég vezetése még nem tette közzé osztalékjavaslatát, erre legkésőbb a közgyűlés előtti 21. napig, azaz április 15-ig kell várniuk a részvényeseknek.
A hazai blue chipek közül már csak a Richter adós az osztalékbejelentéssel.
Tavaly a 2024-es eredménye 38,6 százalékát, 93 milliárd forintot fizetett ki a Richter osztalékként, ami részvényenként 509 forintnak, és 4,6 százalékos osztalékhozamnak felelt meg a közgyűlési jóváhagyáskor.
Orbán Gábor vezérigazgató akkor arról beszélt, hogy az osztalékra alapesetben 200 millió eurós tétellel számolnak, ami hosszú távon is fenntartható lehet. A kifizetési hányadot a jogdíjbevételek és akvizíciós tervek teljesülésének függvényében szeretnék a 30–50 százalékos sávban tartani.
Az LSEG elemzői konszenzusa 587,5 forintos osztalékot valószínűsít az idei évre, ez jelenlegi árfolyamon 5 százalékos hozamot jelentene.
