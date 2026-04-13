Elképesztő, amit a Mol művel, széttépik a befektetők az olajpapírt

Folytatódott a pesti tőzsde szárnyalása hétfő reggel, miután úgy tűnik, a befektetők egyelőre bizalmat szavaztak a vasárnapi választáson győztes Tisza Pártnak. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX délelőtt többször is átlépte a 137 ezer pontos szintet, tehát történelmi csúcsokon is járt.

A pesti tőzsdén különösen nagyot megy a Mol / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Mol vezeti a pesti tőzsdét

A blue chipek közül a Mol vezette az erősödést, miután a hét végén összeomlottak az amerikai–iráni tárgyalások, és kilőtt az olajár. Az olajpapír ennek megfelelően közel 8 százalékos erősödéssel történelmi csúcsra ért, az árfolyam már a 4400 forintos szint felé közeledett a délelőtt folyamán. A Mol árfolyamát az is erősíthette, hogy a nemzetközi piacokon is az energiavállalatok teljesítettek jól. Ugyanakkor a Molról korábban a Tisza Párt irányából érkeztek olyan hangok, amelyek a cég átalakításáról szóltak, de ez úgy tűnik, hogy nem szegte a befektetők kedvét. A társaság közgyűlése pénteken döntött óriási osztalék kifizetéséről.