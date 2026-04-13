Az OTP kíméletlenül nyomja a gázt, de kedvező a Richter és a Magyar Telekom technikai képe is

Emelkedéssel telt az elmúlt hét a Budapesti Értéktőzsdén, amit a javuló nemzetközi befektetői hangulat is támogatott. A nyertes mindenképpen az OTP volt, de továbbra is pozitív a Richter és a Magyar Telekom technikai képe is. A Mol viszont egyelőre nem tudott meghatározó ellenállást áttörni.

OTP

Az OTP árfolyama az iráni tűzszünet hírére átugrotta az 50 napos mozgóátlagot és a 200 százalékos Fibo-szintet, amelyek már fontos támaszt képeznek 38 223 forintnál és 38 683 forintnál. Már a 214,6 százalékos Fibo-szint áttörése van napirenden, amennyiben ez sikeres lesz, a következő akadály 41 ezer forint felett adódna. Az indikátorok alapján lehet még tere az emelkedésnek.

Forrás: Equilor Trader

Richter Gedeon

A Richter árfolyama is fontos akadályokat tört át, elsőként 12 040 forintnál, majd a 176,4 százalékos Fibo-szintet is áttörte. A következő ellenállás 12 640 forintnál látható, amelynek áttörése esetén 13 010 forintnál adódhat a következő akadály. Az RSI-indikátor már a túlvett zóna közelében mozog, de az említett ellenállásig még könnyen elviheti a lendület ebben a hullámban.

Forrás: Equilor Trader

Mol

Emelkedő trendben mozog a Mol árfolyama, a trendvonal jelenleg 3960 forintnál húzódik. Meghatározó ellenállás 4025 forintnál van, melynek szignifikáns áttörése esetén folytatódhat az emelkedés. Ekkor 4100 forintnál lenne a következő akadály, a 276,4 százalékos Fibo-szintet erősíti a felső Bollinger-szalag is.

Forrás: Equilor Trader

Magyar Telekom

Ugrott a Magyar Telekom árfolyama is, a következő potenciális ellenállás 2268 forintnál látszik, viszont az RSI-indikátor már a túlvett tartományban mozog. Korrekció esetén a 2157 forintos szint fontos támaszt jelenthet a későbbiekben, de egyelőre nem láthatók fordulós jelzések a grafikonon.