EUR/HUF375,8 -0,26% USD/HUF320,2 -0,64% GBP/HUF431,41 -0,3% CHF/HUF407,33 -0,04% PLN/HUF88,56 -0,19% RON/HUF73,83 -0,22% CZK/HUF15,42 -0,26%
BUX131 915,22 +3,03% MTELEKOM2 316 +3,71% MOL4 030 +0,55% OTP40 840 +4,51% RICHTER12 770 +2,9% OPUS440 +2,27% ANY7 280 +1,1% AUTOWALLIS150,5 +1% WABERERS4 610 -1,74% BUMIX8 899,22 +0,18% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 750,9 +1,84%
Az OTP és az Opus vezetésével zakatol a BUX, történelmi csúcson a Richter

A Mol kivételével száguldanak a magyar vezető részvények pénteken. A 4iG és az Opus is csatlakozott az OTP vezette ralihoz.
Murányi Ernő
2026.04.10, 14:05
Frissítve: 2026.04.10, 14:20

Az OTP részvényei pénteken kora délutánig 4,1 százalékkal, 40 610 forintig vágtáztak, míg az Opus Global árfolyama 3,7 százalékkal, 446 forintra emelkedett.

Az OTP és az Opus vezetésével zakatol a BUX / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Az európai tőkepiacokon megint csak az optimizmus kerekedett felül, a frankfurti DAX például 0,3 százalékkal, míg a brit FTSE 100 0,4 százalékkal került feljebb.

A BUX persze túltett mindkettőn, s 2,2 százalékkal, messze 130 ezer pont fölé, 130 617 pontra nőtt.

Az OTP-n és az Opuson kívül – a Mol kivételével – jól teljesített az összes blue chip, sőt még a 4iG is.

A Richter 2 százalékkal egyenesen új történelmi csúcsra, 12 650 forintra röppent, miközben a Mol 0,2 százalékkal, 4000 forintra gyengült.

A pénteken céláremelést kapó Magyar Telekom kurzusa 1,4 százalékkal, 2260 forintra erősödött, míg a 4iG árfolyama 1,3 százalékkal, 2420 forintra emelkedett.

A forint ugyanakkor némileg gyengült. Az euró 0,2 százalékkal, 377,2 forintra izmosodott, míg a dollár 322 forint környékén stagnált.   

Az euró-dollár árfolyama eközben fontos mozgóátlagok fölé került, melyek így 1,1670 felett rövid távú támaszt jelentenek. A technikai kép változatlanul felfelé mutat, a következő potenciális ellenállás 1,1784-nál húzódik, felette pedig 1,1914-nél. A délutáni amerikai inflációs adatok hozhatnak nagyobb elmozdulást

– írja az Equilor Befektetési Zrt.

Háromnegyed kettő körül a devizapár 1,1712-en állt.

