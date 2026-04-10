Az OTP és az Opus vezetésével zakatol a BUX, történelmi csúcson a Richter
Az OTP részvényei pénteken kora délutánig 4,1 százalékkal, 40 610 forintig vágtáztak, míg az Opus Global árfolyama 3,7 százalékkal, 446 forintra emelkedett.
Az európai tőkepiacokon megint csak az optimizmus kerekedett felül, a frankfurti DAX például 0,3 százalékkal, míg a brit FTSE 100 0,4 százalékkal került feljebb.
A BUX persze túltett mindkettőn, s 2,2 százalékkal, messze 130 ezer pont fölé, 130 617 pontra nőtt.
Az OTP-n és az Opuson kívül – a Mol kivételével – jól teljesített az összes blue chip, sőt még a 4iG is.
A Richter 2 százalékkal egyenesen új történelmi csúcsra, 12 650 forintra röppent, miközben a Mol 0,2 százalékkal, 4000 forintra gyengült.
A pénteken céláremelést kapó Magyar Telekom kurzusa 1,4 százalékkal, 2260 forintra erősödött, míg a 4iG árfolyama 1,3 százalékkal, 2420 forintra emelkedett.
Az euró-dollár árfolyama eközben fontos mozgóátlagok fölé került, melyek így 1,1670 felett rövid távú támaszt jelentenek. A technikai kép változatlanul felfelé mutat, a következő potenciális ellenállás 1,1784-nál húzódik, felette pedig 1,1914-nél. A délutáni amerikai inflációs adatok hozhatnak nagyobb elmozdulást
– írja az Equilor Befektetési Zrt.
Háromnegyed kettő körül a devizapár 1,1712-en állt.