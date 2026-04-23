Nagyot mennek a pesti börzén a monopolhelyzetben lévő cég részvényei

Április közepén lépte át a kurzus a 9000 forintot, két nap múlva már 10 ezer forint fölötti áron kötötték a BÉT-részvényekre az ügyleteket, csütörtökön, azaz április 23-án pedig a 11 ezer forintos csúcsot is megmászta a részvény.

Ezzel év vége óta 68 százalékkal, ebben a hónapban pedig 17 százalékkal ralizott az árfolyam.

A tőzsdeüzemeltető papírjainak száguldása összefüggésben lehet a hazai azonnali részvényforgalom ugrásszerű növekedésével, hiszen míg 2024-ben 11,8 milliárd forint volt az átlagforgalom a BÉT-en, tavaly már 17,3 milliárd forintra emelkedett, április 6. és 10. között pedig már csaknem 35 milliárd forintra lőtt ki, s a következő héten meghaladta a 67 milliárd forintot. Persze az országgyűlési választástól távolodva valószínűleg tarthatatlan lesz egyelőre az elmúlt hetek forgalma, ám várhatóan a korábbi szintre sem ereszkedik vissza.

A forgalommal ugrik a bevétel is

A pesti börze parkettjén kialakult forgalom meghatározó a tőzsdeüzemeltető jutalékára nézve is, ami látszik a tavalyi eredményekből, hiszen a BÉT kereskedési díjakból származó bevétele 2025-ben éves bázison 39 százalékkal, 1614 millió forintra, míg az üzemi eredménye 30 százalékkal, 1395 millió forintra nőtt.

A Budapesti Értéktőzsde amúgy április 27-én, azaz hétfőn tartja éves rendes közgyűlését, amelynek

az igazgatóság részvényenként 60 forintos osztalék kifizetésére tett javaslatot.

Az előterjesztés kisebb csalódást okozott a tavalyi 112 forintos kifizetéshez mérten.