Deviza
EUR/HUF366,17 +0,37% USD/HUF313,09 +0,47% GBP/HUF422,12 +0,34% CHF/HUF398,57 +0,4% PLN/HUF86,32 +0,44% RON/HUF71,92 +0,37% CZK/HUF15,03 +0,35% EUR/HUF366,17 +0,37% USD/HUF313,09 +0,47% GBP/HUF422,12 +0,34% CHF/HUF398,57 +0,4% PLN/HUF86,32 +0,44% RON/HUF71,92 +0,37% CZK/HUF15,03 +0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 799,01 -1,11% MTELEKOM2 508 +0,24% MOL4 230 -0,14% OTP41 400 -1,85% RICHTER13 140 -1,5% OPUS333 +6,73% ANY7 450 +0,4% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 780 +1,7% BUMIX9 226,54 +0,53% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 780,18 -0,58% BUX134 799,01 -1,11% MTELEKOM2 508 +0,24% MOL4 230 -0,14% OTP41 400 -1,85% RICHTER13 140 -1,5% OPUS333 +6,73% ANY7 450 +0,4% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 780 +1,7% BUMIX9 226,54 +0,53% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 780,18 -0,58%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
tőzsdei rali
BÉT

Nagyot mennek a pesti börzén a monopolhelyzetben lévő cég részvényei

Hegymenetbe váltott a Standard kategóriás részvény árfolyama. Ha Warren Buffettre hallgatunk, plusz egy pont jár a pesti börze sztárpapírjának.
VG
2026.04.23, 15:51
Frissítve: 2026.04.23, 16:25

A blue chipek árnyékában – és a legkevésbé sem függetlenül az elmúlt hetekben megugró tőzsdei forgalomtól – egy a pesti börze Standard kategóriájában jegyzett, közepes méretű cég részvényei is hegymenetbe váltottak.

pesti börze
Nagyot megy a pesti börze sztárpapírja / Fotó: Budapesti Éréktőzsde

Hazai pályán száguld a pesti börze sztárpapírja

A Budapesti Értéktőzsde részvényei – merthogy róluk van szó – 2025-öt még 6550 forinton zárták, és még március végén is 7600 forintért cseréltek gazdát, ám aztán megkezdődött az emelkedés, az áprilist már 8050 forinton kezdte az árfolyam, s azt követően egészen a mai napig, azaz csütörtökig sem volt megállás.

 BET részvény
BET részvény17:20:00
Árfolyam: 11 200 HUF 0 / +7,69 %
Forgalom: 26 591 900 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Április közepén lépte át a kurzus a 9000 forintot, két nap múlva már 10 ezer forint fölötti áron kötötték a BÉT-részvényekre az ügyleteket, csütörtökön, azaz április 23-án pedig a 11 ezer forintos csúcsot is megmászta a részvény. 

Ezzel év vége óta 68 százalékkal, ebben a hónapban pedig 17 százalékkal ralizott az árfolyam.

A tőzsdeüzemeltető papírjainak száguldása összefüggésben lehet a hazai azonnali részvényforgalom ugrásszerű növekedésével, hiszen míg 2024-ben 11,8 milliárd forint volt az átlagforgalom a BÉT-en, tavaly már 17,3 milliárd forintra emelkedett, április 6. és 10. között pedig már csaknem 35 milliárd forintra lőtt ki, s a következő héten meghaladta a 67 milliárd forintot. Persze az országgyűlési választástól távolodva valószínűleg tarthatatlan lesz egyelőre az elmúlt hetek forgalma, ám várhatóan a korábbi szintre sem ereszkedik vissza.  

A forgalommal ugrik a bevétel is

A pesti börze parkettjén kialakult forgalom meghatározó a tőzsdeüzemeltető jutalékára nézve is, ami látszik a tavalyi eredményekből, hiszen a BÉT kereskedési díjakból származó bevétele 2025-ben éves bázison 39 százalékkal, 1614 millió forintra, míg az üzemi eredménye 30 százalékkal, 1395 millió forintra nőtt.        

A Budapesti Értéktőzsde amúgy április 27-én, azaz hétfőn tartja éves rendes közgyűlését, amelynek 

az igazgatóság részvényenként 60 forintos osztalék kifizetésére tett javaslatot.

Az előterjesztés kisebb csalódást okozott a tavalyi 112 forintos kifizetéshez mérten.

A tőzsdei forgalom bővülése azonban, úgy tűnik, erre is gyógyír. Amellett Warren Buffettre, illetve Benjamin Grahamre hallgatva azt sem szabad elfelejteni, hogy a BÉT végeredményben egy monopolhelyzetben lévő vállalkozásnak tekinthető a magyar részvények, illetve más hazai befektetési eszközök tekintetében, ami az említett guruk, na meg a józan ész szerint is erősen a javára írandó, mivel nem kell tartania a konkurencia esetleges árversenyétől.   

 

   

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
