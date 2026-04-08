Hatalmas a fieszta az amerikai tőzsdéken: Trumpnak örülnek, a légitársaságok egyenesen szárnyalnak

Begyújtották a rakétákat a tengerentúli tőzsdék a szerdai piacnyitást követően. Az iráni tűzszünet megalapozott az amerikai részvények ralijának, főként a légitársaságok és a turisztikai vállalatok papírjai teljesítenek jól. Az olajrészvények meredeken esnek az olaj árfolyamát követve.
K. T.
2026.04.08, 16:16
Frissítve: 2026.04.08, 16:29

Kitörő örömmel fogadták a tengerentúli befektetők a Donald Trump amerikai elnök által végigvitt iráni tűzszünetet, az amerikai részvényindexek masszív emelkedéssel indították a szerdai kereskedést magyar idő szerint délután fél négykor.

Jó a hangulat az amerikai tőzsdéken, zsákolják a részvényeket az iráni tűzszünet hírére / Fotó: AFP

A három legfontosabb részvénykosár mindegyike hatalmas lépteket tett előre: 

  • a 30 részvényt tartalmazó Dow Jones ipariátlag-mutató 2,9 százalékot ugrott, 
  • a szélesebb piac teljesítményét mérő, félezer részvényből álló S&P 500 2,6 százalékos lendületet vett, 
  • a főleg technológiai papírokat tartalmazó Nasdaq Composite pedig 3,3 százalékkal emelkedett a nyitáskor.

Minden az iráni tűzszünet körül forog ma a tőzsdéken és a piacokon

Az amerikai típusú nyersolaj, a WTI hordónkénti ára 16 százalékkal, 94,4 dollárra zuhant, míg az Európában irányadó Brent olajfajta 14 százalékkal, hordónként 93,7 dollárra esett vissza szerda délutánig.

A globális menekülőeszköznek is tekintett dollár 0,8 százalékkal gyengült az euróval szemben a kockázati kedv élénkülésével párhuzamosan.

A tőzsdézők, a deviza- és árupiaci kereskedők egyaránt az amerikai–iráni háború enyhülése, a két hétre szóló tűzszüneti megállapodás miatt könnyebbültek meg, és gondolták újra pozícióikat. Donald Trump amerikai elnök a tűzszünet feltételéül szabta az iráni rezsimnek a nélkülözhetetlen olajkereskedelmi útvonal, a Hormuzi-szoros megnyitását. 

Irán külügyminiszterének nyilatkozata szerint az ország Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsa beleegyezett abba, hogy két hétre újra megnyitják a kulcsfontosságú vízi utat, feltéve, hogy az Egyeült Államok és szövetségesei minden támadást leállítanak ellene.

Ezek a részvények raliznak a leginkább

Az amerikai részvénypiac emelkedését is a légitársaságok és a turisztikai cégek vezetik, csakúgy, mint Európában. Az óceánjáró-utakat szervező 

  • Carnival Corp 14 százalékkal, 
  • a szektortárs Norwegian Cruise Line 12 százalékkal, 
  • a Royal Caribbean Cruises 11 százalékkal lőtt ki. 

A nagy amerikai légitársaságok közül a United Airlines árfolyama 13 százalékot, a Southwest Airlines 11 százalékot, a Delta Air Lines 10 százalékot ugrott a rajtot követően.

A technológiai részvények közül a Sandisk, a Western Digital teljesít a legkobban, egyaránt 10 százalék feletti ralival.

A tengerentúli olajipari vállalatokat viszont európai társaikhoz hasonlóan ütik a befektetők. A Chevron 5 százalék feletti, az Exxon bő 6 százalékos, a Conoco Phillips 7 százalék feletti, az Occidental 8 százalék feletti ütést szenvedett el.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu