Hatalmas a fieszta az amerikai tőzsdéken: Trumpnak örülnek, a légitársaságok egyenesen szárnyalnak

Kitörő örömmel fogadták a tengerentúli befektetők a Donald Trump amerikai elnök által végigvitt iráni tűzszünetet, az amerikai részvényindexek masszív emelkedéssel indították a szerdai kereskedést magyar idő szerint délután fél négykor.

A három legfontosabb részvénykosár mindegyike hatalmas lépteket tett előre:

a 30 részvényt tartalmazó Dow Jones ipariátlag-mutató 2,9 százalékot ugrott,

a szélesebb piac teljesítményét mérő, félezer részvényből álló S&P 500 2,6 százalékos lendületet vett,

a főleg technológiai papírokat tartalmazó Nasdaq Composite pedig 3,3 százalékkal emelkedett a nyitáskor.

Minden az iráni tűzszünet körül forog ma a tőzsdéken és a piacokon

Az amerikai típusú nyersolaj, a WTI hordónkénti ára 16 százalékkal, 94,4 dollárra zuhant, míg az Európában irányadó Brent olajfajta 14 százalékkal, hordónként 93,7 dollárra esett vissza szerda délutánig.

A globális menekülőeszköznek is tekintett dollár 0,8 százalékkal gyengült az euróval szemben a kockázati kedv élénkülésével párhuzamosan.

A tőzsdézők, a deviza- és árupiaci kereskedők egyaránt az amerikai–iráni háború enyhülése, a két hétre szóló tűzszüneti megállapodás miatt könnyebbültek meg, és gondolták újra pozícióikat. Donald Trump amerikai elnök a tűzszünet feltételéül szabta az iráni rezsimnek a nélkülözhetetlen olajkereskedelmi útvonal, a Hormuzi-szoros megnyitását.

Irán külügyminiszterének nyilatkozata szerint az ország Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsa beleegyezett abba, hogy két hétre újra megnyitják a kulcsfontosságú vízi utat, feltéve, hogy az Egyeült Államok és szövetségesei minden támadást leállítanak ellene.

Ezek a részvények raliznak a leginkább

Az amerikai részvénypiac emelkedését is a légitársaságok és a turisztikai cégek vezetik, csakúgy, mint Európában. Az óceánjáró-utakat szervező

Carnival Corp 14 százalékkal,

a szektortárs Norwegian Cruise Line 12 százalékkal,

a Royal Caribbean Cruises 11 százalékkal lőtt ki.

A nagy amerikai légitársaságok közül a United Airlines árfolyama 13 százalékot, a Southwest Airlines 11 százalékot, a Delta Air Lines 10 százalékot ugrott a rajtot követően.