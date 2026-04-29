Kína befagyasztja a robotaxi-projekteket a vuhani sokkoló leállás miatt
Nem kapkodták el a döntést a kínai hatóságok, de végül meglépték a váratlant: bizonytanan időre valamennyi folyamatban lévő és új robotaxi-projekt engedélyezését felfüggesztették, legyen szó akár új szereplők színrelépéséről, vagy meglévők flottabővítéséről, vagy új tesztterületek kijelöléséről.
A működő robotaxi-vállalatok azonban eddigi területükön és meglévő flottájukkal dolgozhatnak a megszokott módon. A drákói és mindenkit egyetemlegesen büntető intézkedés előzménye a Baidu kötelékéhez tartozó Apollo Go nevű robotaxi-társaság március 31-ei teljes leblokkolása volt, ami amellett hogy megbénította Vuhan közlekedését, sokkolta vezető nélküli autókba zárt utasokat.
A robotaxizás fekete napja nem maradt következmények nélkül
Több mint száz taxi állt le egyik pillanatról a másikra, a helyi rendőrség szerint ezt valószínűleg egy központi rendszerhiba okozhatta, a Baidu egyelőre nem adott magyarázatot az esetre. Az Apollo Go egyébként Kína piacvezető robotaxi-szolgáltatója, több mint egy tucat városban, helyenként több száz járművel szállít utasokat.
Az incidenset követően a közlekedési hatóságok és a kínai Ipari és Információs Technológiai Minisztérium (MIIT) április elején a robotaxikat befogadó városok önkormányzatát utasította, hogy végezzenek teljes körű önellenőrzést és fokozzák a biztonsági ellenőrzést a hasonló esetek megelőzése érdekében.
Az Apollo Go amúgy nem volt szívesen látott vendég Vuhanban, két évvel ezelőtt a helyiek a taxisok megélhetéséért tüntetve kijárták a robotaxi szolgáltatás leállítását, s csak a garanciák lefektetése után, több hónapos csúszással indulhattak újra az Apollo Go autói.
A mostani bejelentésre rosszul reagáltak a legnagyobb kínai robotaxi vállalatok hongkongi tőzsdén jegyzett részvényei:
- a Baidu 4 százalékot,
- a Pony AI 6 százalékot,
- a WeRide hír 3 százalékot
perecelt. Utóbbi kettő részvényeit Amerikában is jegyzik, ott az idén a WeRide közel 10, a Pony Ai pedig 30 százalékkal esett. A három társaság közös jellemzője, hogy alapból veszteséges vállalkozást üzemeltetnek, a robotaxizás a magas fejlesztési költségei miatt egyelőre sokkal inkább viszi, mint hozza a pénzt.
Kínai-amerikai rivalizálás a robotaxi-piacon
Épp ezért is súlyos csapást jelent számukra a mostani kényszerleállás, amivel a pénz mellett időt is vesztenek az amerikaiakkal – Waymo, Tesla – szemben vívott versenyben.
A tét az, melyik ország uralja a robotaxi piacot, melyik technológia válhat globális méretekben is nyerőnek
az iparági becslések szerint 2030-ra 12,2 milliárd dollárosra hízó világpiacon. Ebben a versengésben egyelőre a kínaiaknak áll a zászló, de Pekingnek eközben arra is kell figyelnie, hogy hazai pályán megfelelő módon tartson egyensúlyt a mesterséges intelligenciára épülő önvezető autózás és robotaxizás biztonsági kérdései, és annak hátrányos társadalmi hatásai között. Utóbbin az automatizálással munkahelyek tömegének elvesztését kell első helyen érteni.
Az érintett vállalatok közül a Baidu nem reagált a Bloomberg megkeresésére, a Pony AI-nál megnyugtatták a hírügynökséget, hogy pekingi, sanghaji, kantoni és sencseni szolgáltatásaik jelenleg normálisan működnek. A csangsai és hangcsoui bevezetés előkészületek részükről a tervek szerint haladnak, de ebben most csúszással kell szembesülniük.
A WeRide is folyamatos szolgáltatást nyújt kínai működési területein, és hangsúlyozta, hogy támogatja a hatóságok erőfeszítéseit az iparág legmagasabb biztonsági szabványainak kidolgozásában.
