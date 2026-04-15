A legendás autógyártó erőre kapott, Európában már uralja a hibridpiacot

Új vezetés, új tervek, új modellek segíthetik hozzá a francia-olasz-amerikai autógyártás legismertebb szereplőjét a visszatéréshez. A Stellantis a múlt örökségétől megszabadulva már publikálta is az első biztató statisztikákat, melyek járműkiszállításainak globális növekedéséről és európai értékesítésének felfutásáról tanúskodnak.

Fiat 500 hibridet szerelnek össze a Stellantis torinói üzemélben – Európában piacvezetők a szegmensben / Fotó: AFP

A Tavares-korszak gyászos örökségét lassacskán maga mögött hagyja a Stellantis, amely hosszú idő után ismét járműforgalmának dinamikus növekedéséről számolhatott be. Pontosabban a kereskedőknek átadott és a vevők által megrendelt autók mennyiségéről van szó, a kiszállított autók egy része pedig a raktárkészletek feltöltését szolgálja.

A Stellantis kiszállításai csak a háborús térségben csökkentek

A Fiat Chrysler Automobile és a Peugeot Citroen SA egyesülésével létrejött olasz-francia-amerikai autógyártó az első negyedévben mintegy 1,4 millió járművet adott át partnereinek, 12 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A friss és immár valóban versenyképesnek is tűnő modellek sorával a piacra lépő Stellantis az észak-amerikai régióban lépett hatalmasat előre, ott a csoport helyben legismertebb tagjai,

a Chrysler,

a Ram,

a Dodge

és a Jeep

révén 17 százaléknyit javított, ezt 379 ezer jármű kiszállításával érte el. Legnagyobb piacukon, Európában is kitettek magukért, erről tanúskodik a bázisidőszakénál 12 százalékkal több, 637 ezer gépkocsi.

Harmadik legfontosabb piacukon, Dél-Amerikában „csak” 4 százalékos pluszt és 219 leszállított autót tudtak ugyan felmutatni, de ott a kínai export – és immár a BYD brazíliai gyártásának beindultával – erős konkurenciával kell megküzdeniük.

Leírták már az elektromos átállás gigantikus veszteségeit

Az ázsiai–csendes-óceáni térség és az afrikai–közel-keleti régió nem tartozik a kiemelt piacokhoz, ez vissza is köszön a most publikált adatokban: az előbbi térségbe írd és mondd 15 ezer autót vittek (plusz 15 százalék), az utóbbiba pedig 111 ezret (plusz 11 százalék).

A közel-keleti kiszállításoknál az amerikai-izraeli–iráni háború hatásai is közrejátszanak, az olajexportáló arab országokba a tavalyi mennyiség felét, háromezer gépkocsit szállítottak le. Mivel ide többnyire a legmagasabb felszereltségű modellek és a luxusautók, mint

a Maserati,

az Alfa Romeo,

a Dodge

és a DS

érkeznek, ez a Stellantis üzleti bevételein is mély nyomot hagyhat. A társaság tavaly gyakorlatilag leírta az elektromos átállás erőltetésével keletkezett orbitális, 25,4 milliárd eurós veszteségét, ennek következtében 22,3 milliárd eurós éves veszteséggel zárta a 2025-s üzleti évet.