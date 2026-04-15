Deviza
EUR/HUF362,98 -0,22% USD/HUF307,69 -0,18% GBP/HUF417,54 -0,21% CHF/HUF393,39 -0,35% PLN/HUF85,69 -0,16% RON/HUF71,3 -0,19% CZK/HUF14,92 -0,18% EUR/HUF362,98 -0,22% USD/HUF307,69 -0,18% GBP/HUF417,54 -0,21% CHF/HUF393,39 -0,35% PLN/HUF85,69 -0,16% RON/HUF71,3 -0,19% CZK/HUF14,92 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 499,37 +0,44% MTELEKOM2 336 -0,6% MOL4 426 +0,59% OTP44 300 +0,68% RICHTER12 830 -1,08% OPUS382,5 +5,08% ANY7 590 +2,15% AUTOWALLIS152 +2,36% WABERERS4 630 +1,54% BUMIX9 095,67 +1,27% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 857,39 +0,8% BUX139 499,37 +0,44% MTELEKOM2 336 -0,6% MOL4 426 +0,59% OTP44 300 +0,68% RICHTER12 830 -1,08% OPUS382,5 +5,08% ANY7 590 +2,15% AUTOWALLIS152 +2,36% WABERERS4 630 +1,54% BUMIX9 095,67 +1,27% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 857,39 +0,8%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
elektromos átállás
hibrid hajtáslánc
veszteség

A legendás autógyártó erőre kapott, Európában már uralja a hibridpiacot

Kriván Bence
2026.04.15, 17:39

Új vezetés, új tervek, új modellek segíthetik hozzá a francia-olasz-amerikai autógyártás legismertebb szereplőjét a visszatéréshez. A Stellantis a múlt örökségétől megszabadulva már publikálta is az első biztató statisztikákat, melyek járműkiszállításainak globális növekedéséről és európai értékesítésének felfutásáról tanúskodnak. 

Stellantis Fiat
Fiat 500 hibridet szerelnek össze a Stellantis torinói üzemélben – Európában piacvezetők a szegmensben / Fotó: AFP

A Tavares-korszak gyászos örökségét lassacskán maga mögött hagyja a Stellantis, amely hosszú idő után ismét járműforgalmának dinamikus növekedéséről számolhatott be. Pontosabban a kereskedőknek átadott és a vevők által megrendelt autók mennyiségéről van szó, a kiszállított autók egy része pedig a raktárkészletek feltöltését szolgálja. 

A Stellantis kiszállításai csak a háborús térségben csökkentek 

A Fiat Chrysler Automobile és a Peugeot Citroen SA egyesülésével létrejött olasz-francia-amerikai autógyártó az első negyedévben mintegy 1,4 millió járművet adott át partnereinek, 12 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A friss és immár valóban versenyképesnek is tűnő modellek sorával a piacra lépő Stellantis az észak-amerikai régióban lépett hatalmasat előre, ott a csoport helyben legismertebb tagjai,

  • a Chrysler,
  • a Ram,
  • a Dodge
  • és a Jeep

révén 17 százaléknyit javított, ezt 379 ezer jármű kiszállításával érte el. Legnagyobb piacukon, Európában is kitettek magukért, erről tanúskodik a bázisidőszakénál 12 százalékkal több, 637 ezer gépkocsi. 

Harmadik legfontosabb piacukon, Dél-Amerikában „csak” 4 százalékos pluszt és 219 leszállított autót tudtak ugyan felmutatni, de ott a kínai export – és immár a BYD brazíliai gyártásának beindultával – erős konkurenciával kell megküzdeniük. 

Leírták már az elektromos átállás gigantikus veszteségeit

Az ázsiai–csendes-óceáni térség és az afrikai–közel-keleti régió nem tartozik a kiemelt piacokhoz, ez vissza is köszön a most publikált adatokban: az előbbi térségbe írd és mondd 15 ezer autót vittek (plusz 15 százalék), az utóbbiba pedig 111 ezret (plusz 11 százalék). 

A közel-keleti kiszállításoknál az amerikai-izraeli–iráni háború hatásai is közrejátszanak, az olajexportáló arab országokba a tavalyi mennyiség felét, háromezer gépkocsit szállítottak le. Mivel ide többnyire a legmagasabb felszereltségű modellek és a luxusautók, mint

  • a Maserati,
  • az Alfa Romeo,
  • a Dodge
  • és a DS

érkeznek, ez a Stellantis üzleti bevételein is mély nyomot hagyhat. A társaság tavaly gyakorlatilag leírta az elektromos átállás erőltetésével keletkezett orbitális, 25,4 milliárd eurós veszteségét, ennek következtében 22,3 milliárd eurós éves veszteséggel zárta a 2025-s üzleti évet

 

Egy évvel korábban még 5,5 milliárd eurós profittal büszkélkedhetett az akkor még Carlos Tavares által irányított konszern. Az eladások meredek visszaesése és a versenypozíció romlása miatt elengedhetetlenné vált vezetőváltás után megkezdődött a romeltakarítás Antonio Filosa vezényletével.

Már az ő munkája is benne van abban, hogy az európai piacon nemcsak a kiszállítások, hanem az első negyedéves értékesítések is lendületet kaptak. Erről a piacról a Stellantis egy hete már publikált értékesítési statisztikát. Eszerint a kontinensen 696 676 autó adtak el, ez 5 százalékos éves alapú növekedés. 

FRANCE-PARIS-MONDIAL-DE-L-AUTOMOBILE-PEUGEOT-INCEPTION
A Peugeot Inception sorozatgyártásáról még nem döntött a Stellantis vezetése / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ezzel 17,5 százalékos piaci részesedést (plusz 0,21 százalék) mondhatnak magukénak. A hibrid hajtású autók piacán övék a pole pozíció, itt 21,6 százalékos a részesedésük, míg a kis haszonjárműveknél 28,7 százalékkal rendelkeztek a negyedév végén. 

A személygépkocsi-szegmens már tartalmazza a Lengyelországban gyártott és a Kínából importált Leapmotor márka eladásait is, ezek a Stellantisszal együttműködésben készülnek, s tulajdonosi átfedés is van a cégek között. Európában az új generációs autókra most is masszív kereslet van, itt a Citroen C5 Aircross és a Jeep Compass elektromos változatával, valamint a Fiat 500 hibriddel hódítanak. 

Egyébként a modellválaszték teljes revíziója folyamatban van, a Stellantis a helyi igényekre szabott, karcsúsított kínálattal próbálja mély válságát feledtetni mind a vásárlókkal, mind a befektetőkkel. S hogy merre mennek tovább, arra az autógyártás egykori fellegvárában, Detroitban május 21-én megrendezendő befektetői napon elhangzó stratégiahirdetés ad iránymutatást.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
