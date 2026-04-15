A legendás autógyártó erőre kapott, Európában már uralja a hibridpiacot
Új vezetés, új tervek, új modellek segíthetik hozzá a francia-olasz-amerikai autógyártás legismertebb szereplőjét a visszatéréshez. A Stellantis a múlt örökségétől megszabadulva már publikálta is az első biztató statisztikákat, melyek járműkiszállításainak globális növekedéséről és európai értékesítésének felfutásáról tanúskodnak.
A Tavares-korszak gyászos örökségét lassacskán maga mögött hagyja a Stellantis, amely hosszú idő után ismét járműforgalmának dinamikus növekedéséről számolhatott be. Pontosabban a kereskedőknek átadott és a vevők által megrendelt autók mennyiségéről van szó, a kiszállított autók egy része pedig a raktárkészletek feltöltését szolgálja.
A Stellantis kiszállításai csak a háborús térségben csökkentek
A Fiat Chrysler Automobile és a Peugeot Citroen SA egyesülésével létrejött olasz-francia-amerikai autógyártó az első negyedévben mintegy 1,4 millió járművet adott át partnereinek, 12 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A friss és immár valóban versenyképesnek is tűnő modellek sorával a piacra lépő Stellantis az észak-amerikai régióban lépett hatalmasat előre, ott a csoport helyben legismertebb tagjai,
- a Chrysler,
- a Ram,
- a Dodge
- és a Jeep
révén 17 százaléknyit javított, ezt 379 ezer jármű kiszállításával érte el. Legnagyobb piacukon, Európában is kitettek magukért, erről tanúskodik a bázisidőszakénál 12 százalékkal több, 637 ezer gépkocsi.
Harmadik legfontosabb piacukon, Dél-Amerikában „csak” 4 százalékos pluszt és 219 leszállított autót tudtak ugyan felmutatni, de ott a kínai export – és immár a BYD brazíliai gyártásának beindultával – erős konkurenciával kell megküzdeniük.
Leírták már az elektromos átállás gigantikus veszteségeit
Az ázsiai–csendes-óceáni térség és az afrikai–közel-keleti régió nem tartozik a kiemelt piacokhoz, ez vissza is köszön a most publikált adatokban: az előbbi térségbe írd és mondd 15 ezer autót vittek (plusz 15 százalék), az utóbbiba pedig 111 ezret (plusz 11 százalék).
A közel-keleti kiszállításoknál az amerikai-izraeli–iráni háború hatásai is közrejátszanak, az olajexportáló arab országokba a tavalyi mennyiség felét, háromezer gépkocsit szállítottak le. Mivel ide többnyire a legmagasabb felszereltségű modellek és a luxusautók, mint
- a Maserati,
- az Alfa Romeo,
- a Dodge
- és a DS
érkeznek, ez a Stellantis üzleti bevételein is mély nyomot hagyhat. A társaság tavaly gyakorlatilag leírta az elektromos átállás erőltetésével keletkezett orbitális, 25,4 milliárd eurós veszteségét, ennek következtében 22,3 milliárd eurós éves veszteséggel zárta a 2025-s üzleti évet.
Egy évvel korábban még 5,5 milliárd eurós profittal büszkélkedhetett az akkor még Carlos Tavares által irányított konszern. Az eladások meredek visszaesése és a versenypozíció romlása miatt elengedhetetlenné vált vezetőváltás után megkezdődött a romeltakarítás Antonio Filosa vezényletével.
Már az ő munkája is benne van abban, hogy az európai piacon nemcsak a kiszállítások, hanem az első negyedéves értékesítések is lendületet kaptak. Erről a piacról a Stellantis egy hete már publikált értékesítési statisztikát. Eszerint a kontinensen 696 676 autó adtak el, ez 5 százalékos éves alapú növekedés.
Ezzel 17,5 százalékos piaci részesedést (plusz 0,21 százalék) mondhatnak magukénak. A hibrid hajtású autók piacán övék a pole pozíció, itt 21,6 százalékos a részesedésük, míg a kis haszonjárműveknél 28,7 százalékkal rendelkeztek a negyedév végén.
A személygépkocsi-szegmens már tartalmazza a Lengyelországban gyártott és a Kínából importált Leapmotor márka eladásait is, ezek a Stellantisszal együttműködésben készülnek, s tulajdonosi átfedés is van a cégek között. Európában az új generációs autókra most is masszív kereslet van, itt a Citroen C5 Aircross és a Jeep Compass elektromos változatával, valamint a Fiat 500 hibriddel hódítanak.
Egyébként a modellválaszték teljes revíziója folyamatban van, a Stellantis a helyi igényekre szabott, karcsúsított kínálattal próbálja mély válságát feledtetni mind a vásárlókkal, mind a befektetőkkel. S hogy merre mennek tovább, arra az autógyártás egykori fellegvárában, Detroitban május 21-én megrendezendő befektetői napon elhangzó stratégiahirdetés ad iránymutatást.
