Minden olajkereskedő szeme Iszlámábádra szegeződik, de van egy bökkenő: Irán nélkül nem lesz béke

A piacok optimisták a tárgyalások kimenetelét illetően, miközben egyre közelebb kerül a tűzszünet vége. Az olajárak egyelőre a 100 dolláros szint alatt mozognak, noha a Hormuzi-szoros forgalma továbbra is szinte áll.
K. B. G.
2026.04.21, 08:46
Frissítve: 2026.04.21, 09:24

Eséssel nyitották a keddi napot az olajárak, miután a piac árgus szemekkel figyeli, hogy tárgyalóasztalhoz ülnek-e az Egyesült Államok és Irán képviselői. A béketárgyalásoktól sokan azt várják, hogy növeli a kínálatot a Közel-Kelet felől.

Hungary,Oil,Industry,Concept,,Industrial,Illustration.,Hungary,Flag,And,Oil olaj Hormuz magyar
Az olajárak egyelőre nem szálltak el / Fotó: Elif Bayraktar

Viszonylag alacsony az olajár, de minden a tárgyalásokon múlik

A Brent olajfajta hordónkénti ára nem mozdult meg jelentős mértékben, kevesebb mint 1 százalékos esés után 95 dollár körül mozgott, azonban jócskán elmarad a háború során korábban tapasztalt csúcsoktól. Az olajárak keddi enyhülése azután következik be, hogy hétfőn a Brent olajfajta 5,6 százalékot drágult, miután vasárnapra szinte teljesen leállt a Hormuzi-szoroson a forgalom, a szombati enyhe növekedés után.

A Reuters összefoglalója szerint a befektetők most azt várják, hogy Washington és Teherán meghosszabbítja-e a szerdán véget érő tűzszünetet, és sikerül-e a háborút lezáró megoldást találni, vagy továbbra is korlátozott marad az olaj áramlása. Az ING elemzői szerint bár hétfőn ugrottak az energiaárak, a kereskedés továbbra is optimizmust sugall a tárgyalások kimenetét illetően. Ez azonban szerintük azt jelenti, hogy 

a piacok alulárazzák a kínálati zavarokat, és az optimizmus elhomályosítja a kínálati sokk valóságát.

Az se biztos, hogy Irán hajlandó tárgyalni

Miután Pakisztán igyekszik meggyőzni az Egyesült Államokat a blokád feloldásáról, Teherán azt mérlegeli, hogy részt vegyen-e az iszlámábádi tárgyalásokon. A blokád miatt ugyanis korábban Irán vonakodott visszatérni a tárgyalóasztalhoz. Egyelőre nem garantált, hogy Irán hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni, és Abbasz Aragcsi külügyminiszter arról beszélt, hogy a tűzszünet folyamatos amerikai megsértése akadályt gördít a tárgyalások folytatása elé. Ezzel párhuzamosan az iráni delegációt vezető házelnök, Mohamed Baker Galibaf megerősítette, hogy Teherán nem hajlandó fenyegetések árnyékában egyeztetni.

A Citi elemzői szerint 

ha a Hormuzi-szoros még egy hónapig zárva marad, akkor az iráni háború miatt kieső olajtermelés az 1,3 milliárd hordót is elérheti, 

ami a mostani negyedévben 110 dolláros átlagos olajárakat eredményezhet. Ugyanakkor a Société Générale becslése szerint a magasabb olajárak a keresletet is mérsékelték mintegy 3 százalékkal.

