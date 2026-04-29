Jó hangulatban nyitott a pesti tőzsde, gyógyszerengedélyre erősödik a Richter

Bár jelentések szerint Donald Trump amerikai elnök a Hormuzi-szoros hosszú távú blokádjára készül, ez szerda reggel már nem dobta meg újfent az olajárakat, és a tőzsdei optimizmust is csak mérsékelten fogta vissza. A világ szerdán ugyanis a Fed magyar idő szerint este következő kamatdöntésére, illetve az azt követő sajtótájékoztatóra figyel, míg az amerikai tőzsdezárás után egyszerre teszi közzé eredményeit a káprázatos hetesnek nevezett vállalatok közül négy.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hazai piacokon nem lennének izgalmak, így a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamatdöntése után szerdára is kitartott a forint ereje az euróval szemben, az euró-forint árfolyam a 364-es szint körül alakult, míg egy dollárért 311 forintot kellett adni a reggeli órákban.