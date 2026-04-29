Deviza
EUR/HUF363,77 0% USD/HUF310,66 +0,06% GBP/HUF419,82 0% CHF/HUF393,7 +0,08% PLN/HUF85,58 -0,04% RON/HUF71,31 -0,11% CZK/HUF14,92 -0,05% EUR/HUF363,77 0% USD/HUF310,66 +0,06% GBP/HUF419,82 0% CHF/HUF393,7 +0,08% PLN/HUF85,58 -0,04% RON/HUF71,31 -0,11% CZK/HUF14,92 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 945,94 +0,07% MTELEKOM2 494 +0,16% MOL4 014 -0,65% OTP41 940 -0,02% RICHTER12 840 +1,25% OPUS283 -2,47% ANY7 390 -0,14% AUTOWALLIS148 +0,34% WABERERS4 760 +1,68% BUMIX9 178,33 +0,65% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 757,99 +0,46% BUX132 945,94 +0,07% MTELEKOM2 494 +0,16% MOL4 014 -0,65% OTP41 940 -0,02% RICHTER12 840 +1,25% OPUS283 -2,47% ANY7 390 -0,14% AUTOWALLIS148 +0,34% WABERERS4 760 +1,68% BUMIX9 178,33 +0,65% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 757,99 +0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
BUX
Magyar Telekom
OTP
tőzsde
Mol
Richter

Jó hangulatban nyitott a pesti tőzsde, gyógyszerengedélyre erősödik a Richter

A befektetők világszerte a Fed döntésére és a tech óriások eredményeire várnak, de ez nem jelenti azt, hogy a hazai piacon nincsenek izgalmak. A pesti tőzsde erősen indította a szerdai napot.
K. B. G.
2026.04.29, 09:16
Frissítve: 2026.04.29, 11:00

Bár jelentések szerint Donald Trump amerikai elnök a Hormuzi-szoros hosszú távú blokádjára készül, ez szerda reggel már nem dobta meg újfent az olajárakat, és a tőzsdei optimizmust is csak mérsékelten fogta vissza. A világ szerdán ugyanis a Fed magyar idő szerint este következő kamatdöntésére, illetve az azt követő sajtótájékoztatóra figyel, míg az amerikai tőzsdezárás után egyszerre teszi közzé eredményeit a káprázatos hetesnek nevezett vállalatok közül négy.

20251105_bet_002_VZ
A pesti tőzsde nagy lendülettel kezdte a napot / Fotó: Vémi Zoltán

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hazai piacokon nem lennének izgalmak, így a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamatdöntése után szerdára is kitartott a forint ereje az euróval szemben, az euró-forint árfolyam a 364-es szint körül alakult, míg egy dollárért 311 forintot kellett adni a reggeli órákban. 

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Így nyitott a pesti tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX a nyitást követően gyorsan emelkedésnek indult, 0,62 százalékos erősödés után 133 677 pont körül mozgott, optimista hangulatban indult tehát a kereskedés.

A blue chipek közül az OTP közel 1 százalékos erősödés után, 42 300 forinton cserélt gazdát, folytatva a múlt hét vége óta tartó emelkedést. A Mol árfolyama kezdetben nem változott, de később az olajtársaság papírjai is tovább drágultak, ami a 110 dolláros olajárak árnyékában nem különösebb meglepetés.

A Richter megkapta az engedélyt  a Tuyory nevű készítményének forgalomba hozatalára az Európai Bizottságtól,

így a keddi esés után a gyógyszergyártó erősen kezdte a szerdai napot, több mint 1 százalékos erősödés után 12 830 forinton mozgott az árfolyam.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:57:15
Árfolyam: 12 840 HUF +160 / +1,25 %
Forgalom: 259 079 150 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom a nyitást követő percekben ismét elérte a 2500 forintos árfolyamot, ami már nincs annyira messze a cég sokáig megdönthetetlennek hitt történelmi csúcsától.

A politikai kitettséggel rendelkező papírok közül keddhez hasonlóan szerdán is a 4iG erősödött, míg az Opus gyengült a kereskedés kezdetén.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
