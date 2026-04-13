Történelmi csúcsok sorozatával kezdte a napot a pesti tőzsde

A nemzetközi piacokat az iráni háborút lezáró megállapodás hiánya, a pesti tőzsdét a vasárnapi választási eredmény mozgatta hétfő reggel, amelyek egymással ellentétes hatást gyakoroltak az árfolyamokra. Az olajárak ismét emelkedésnek indultak, miután nem sikerült megtörni a Hormuzi-szoros lezárását, sőt Donald Trump amerikai elnök is blokáddal fenyegetőzött vasárnap, így a világpiacra eddig kijutó iráni olaj is eltűnhet a kínálatból.

A forint és a pesti tőzsde árfolyama is nagyot ugrott hétfőn / Fotó: Shutterstock

A forint árfolyamát azonban inkább a választási eredmény mozgatta, egy eurórét csaknem 10 forinttal kevesebbet kellett adni, mint pénteken. Az euró-forint árfolyam 366-ig erősödött, amire az orosz–ukrán háború kitörése óta nem volt példa. Bár a dollár a legtöbb devizával szemben erősödni tudott, a forint lendületével nem bírt, így a magyar fizetőeszköz a zöldhasúval szemben is több mint négyéves csúcsra erősödött, a dollár-forint árfolyam a 313-as szint alá is benézett.