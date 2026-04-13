Deviza
EUR/HUF366,3 -0,62% USD/HUF313,48 -0,69% GBP/HUF420,88 -0,46% CHF/HUF396,67 -0,4% PLN/HUF86,18 -0,42% RON/HUF71,94 -0,65% CZK/HUF15,03 -0,61% EUR/HUF366,3 -0,62% USD/HUF313,48 -0,69% GBP/HUF420,88 -0,46% CHF/HUF396,67 -0,4% PLN/HUF86,18 -0,42% RON/HUF71,94 -0,65% CZK/HUF15,03 -0,61%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 863,01 +2,99% MTELEKOM2 410 +2,99% MOL4 376 +7,31% OTP42 500 +2,85% RICHTER12 990 +1,46% OPUS375 -14,67% ANY7 370 +0,95% AUTOWALLIS152 -1,97% WABERERS4 570 -3,06% BUMIX8 886,77 -0,49% CETOP4 407,74 +2,24% CETOP NTR2 782,16 +0,74% BUX136 863,01 +2,99% MTELEKOM2 410 +2,99% MOL4 376 +7,31% OTP42 500 +2,85% RICHTER12 990 +1,46% OPUS375 -14,67% ANY7 370 +0,95% AUTOWALLIS152 -1,97% WABERERS4 570 -3,06% BUMIX8 886,77 -0,49% CETOP4 407,74 +2,24% CETOP NTR2 782,16 +0,74%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
tőzsde
Magyar Telekom
OTP
BUX
4iG
Mol
Richter

Történelmi csúcsok sorozatával kezdte a napot a pesti tőzsde

A piacok egyelőre optimistán ítélik meg a hazai blue chipek kilátásait. Nem minden részvény kezdett azonban erősen a pesti tőzsdén.
VG
2026.04.13, 09:10
Frissítve: 2026.04.13, 10:20

A nemzetközi piacokat az iráni háborút lezáró megállapodás hiánya, a pesti tőzsdét a vasárnapi választási eredmény mozgatta hétfő reggel, amelyek egymással ellentétes hatást gyakoroltak az árfolyamokra. Az olajárak ismét emelkedésnek indultak, miután nem sikerült megtörni a Hormuzi-szoros lezárását, sőt Donald Trump amerikai elnök is blokáddal fenyegetőzött vasárnap, így a világpiacra eddig kijutó iráni olaj is eltűnhet a kínálatból.

A forint és a pesti tőzsde árfolyama is nagyot ugrott hétfőn / Fotó: Shutterstock

A forint árfolyamát azonban inkább a választási eredmény mozgatta, egy eurórét csaknem 10 forinttal kevesebbet kellett adni, mint pénteken. Az euró-forint árfolyam 366-ig erősödött, amire az orosz–ukrán háború kitörése óta nem volt példa. Bár a dollár a legtöbb devizával szemben erősödni tudott, a forint lendületével nem bírt, így a magyar fizetőeszköz a zöldhasúval szemben is több mint négyéves csúcsra erősödött, a dollár-forint árfolyam a 313-as szint alá is benézett.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A pesti tőzsdén a befektetők megelőlegezték a bizalmat

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a BUX bő 51 százalékos erősödés után 133 561,72 ponton nyitott. Pár perccel később azonban már rekordszintre, 135 ezer pont fölé is felkúszott az index értéke. A blue chipek árfolyama a megelőlegezett bizalom hatására emelkedésnek indult, az OTP több mint 4 százalékos erősödés után óriási történelmi csúcsra ugrott, az árfolyam a 43 ezer forintot is átlépte. A befektetők feltételezhetően a bankadó várható eltörlése miatt optimisták.

A Richter folytatta menetelését, és újabb történelmi csúcsokat döntött, noha a gyógyszergyártó számára az erős forint hátrányos lehet, magas exportbevétele miatt ez csökkentheti a vállalat jövedelmezőségét. A vállalat részvényei több mint 2 százalékot erősödtek a nap kezdetén, és az árfolyam átlépte a 13 ezer forintos határt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:51:12
Árfolyam: 12 990 HUF +190 / +1,46 %
Forgalom: 1 452 813 080 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol részvényei kilőttek, amit az olajárak emelkedése is támogatott, több mint 3,5 százalékos erősödés után itt is történelmi csúcsot láthatunk, 4200 forintig nőtt az árfolyam.

A Tisza Párt azt ígérte, hogy hozzányúl a magyar régiós energiaóriáshoz, de döntések nincsenek, és most beláthatatlan ideig elhúzódó bizonytalanság keletkezett a vállalat és menedzsmentje kormánnyal kapcsolatos viszonyát illetően. Ez árthat, ugyanakkor a piacokon azt is számba veszik majd, mi történhet az árfolyammal, ha a Tisza Párt megszünteti a rezsicsökkentést, illetve ígéretéhez híven leszakad az olcsó orosz energiáról (ami rövid távon technikailag sem lehetséges).

 MOL részvény
MOL részvény10:52:04
Árfolyam: 4 378 HUF +322 / +7,35 %
Forgalom: 5 713 541 126 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom is egyre közelebb kerül a 2000 márciusában beállított történelmi csúcsához, a részvény nyitáskor több mint 3,5 százalékos erősödés után 2424 forintért cserélt gazdát, ami már nincs messze a 2655 forintos rekordtól.

Az utóbbi napokban, hetekben a medvék és a bikák csatáját hozó, sokak szerint politikai kockázatokkal is járó részvények árfolyama zuhanásnak indult: a 4iG több mint 17 százalékot, az Opus közel 27 százalékot veszített értékéből.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
