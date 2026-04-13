Történelmi csúcsok sorozatával kezdte a napot a pesti tőzsde
A nemzetközi piacokat az iráni háborút lezáró megállapodás hiánya, a pesti tőzsdét a vasárnapi választási eredmény mozgatta hétfő reggel, amelyek egymással ellentétes hatást gyakoroltak az árfolyamokra. Az olajárak ismét emelkedésnek indultak, miután nem sikerült megtörni a Hormuzi-szoros lezárását, sőt Donald Trump amerikai elnök is blokáddal fenyegetőzött vasárnap, így a világpiacra eddig kijutó iráni olaj is eltűnhet a kínálatból.
A forint árfolyamát azonban inkább a választási eredmény mozgatta, egy eurórét csaknem 10 forinttal kevesebbet kellett adni, mint pénteken. Az euró-forint árfolyam 366-ig erősödött, amire az orosz–ukrán háború kitörése óta nem volt példa. Bár a dollár a legtöbb devizával szemben erősödni tudott, a forint lendületével nem bírt, így a magyar fizetőeszköz a zöldhasúval szemben is több mint négyéves csúcsra erősödött, a dollár-forint árfolyam a 313-as szint alá is benézett.
A pesti tőzsdén a befektetők megelőlegezték a bizalmat
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a BUX bő 51 százalékos erősödés után 133 561,72 ponton nyitott. Pár perccel később azonban már rekordszintre, 135 ezer pont fölé is felkúszott az index értéke. A blue chipek árfolyama a megelőlegezett bizalom hatására emelkedésnek indult, az OTP több mint 4 százalékos erősödés után óriási történelmi csúcsra ugrott, az árfolyam a 43 ezer forintot is átlépte. A befektetők feltételezhetően a bankadó várható eltörlése miatt optimisták.
A Richter folytatta menetelését, és újabb történelmi csúcsokat döntött, noha a gyógyszergyártó számára az erős forint hátrányos lehet, magas exportbevétele miatt ez csökkentheti a vállalat jövedelmezőségét. A vállalat részvényei több mint 2 százalékot erősödtek a nap kezdetén, és az árfolyam átlépte a 13 ezer forintos határt.
A Mol részvényei kilőttek, amit az olajárak emelkedése is támogatott, több mint 3,5 százalékos erősödés után itt is történelmi csúcsot láthatunk, 4200 forintig nőtt az árfolyam.
A Tisza Párt azt ígérte, hogy hozzányúl a magyar régiós energiaóriáshoz, de döntések nincsenek, és most beláthatatlan ideig elhúzódó bizonytalanság keletkezett a vállalat és menedzsmentje kormánnyal kapcsolatos viszonyát illetően. Ez árthat, ugyanakkor a piacokon azt is számba veszik majd, mi történhet az árfolyammal, ha a Tisza Párt megszünteti a rezsicsökkentést, illetve ígéretéhez híven leszakad az olcsó orosz energiáról (ami rövid távon technikailag sem lehetséges).
A Magyar Telekom is egyre közelebb kerül a 2000 márciusában beállított történelmi csúcsához, a részvény nyitáskor több mint 3,5 százalékos erősödés után 2424 forintért cserélt gazdát, ami már nincs messze a 2655 forintos rekordtól.
Az utóbbi napokban, hetekben a medvék és a bikák csatáját hozó, sokak szerint politikai kockázatokkal is járó részvények árfolyama zuhanásnak indult: a 4iG több mint 17 százalékot, az Opus közel 27 százalékot veszített értékéből.