Átvették az irányítást az Opus- és 4iG-bikák a pesti tőzsdén

Alapvetően jó hangulatban folyt a kereskedés péntek reggel a pesti tőzsdén, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX több mint 1 százalékos erősödés után a 130 ezer pontos szintet közelítette, miután a Mol kivételével a blue chipek erősödni tudtak. Az olajcég árfolyamát érthető módon visszafogta az olajárak jelentős esése a szerdai tűzszüneti bejelentés után.

Óriási forgalom mellett fordult az Opus és a 4iG

A bikák és a medvék óriási csatáját hozó részvények esetében az emelkedésre játszók kihasználták a jó hangulatot és

óriási, több mint egymilliárd forintos forgalom mellett az Opus több mint 1,5 százalékos emelkedés után 437 forint állt fél 12 körül,

de történt kötés 499 forintos árfolyamon is, miután több meglehetősen nagy tranzakció is történt a délelőtt folyamán.