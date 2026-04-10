Átvették az irányítást az Opus- és 4iG-bikák a pesti tőzsdén

Óriási kötések születtek, megfordult az árfolyam. A budapesti tőzsdén az optimizmus uralkodott, ezt használták ki a részvények emelkedésére fogadó befektetők.
VG
2026.04.10, 11:40
Frissítve: 2026.04.10, 12:14

Alapvetően jó hangulatban folyt a kereskedés péntek reggel a pesti tőzsdén, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX több mint 1 százalékos erősödés után a 130 ezer pontos szintet közelítette, miután a Mol kivételével a blue chipek erősödni tudtak. Az olajcég árfolyamát érthető módon visszafogta az olajárak jelentős esése a szerdai tűzszüneti bejelentés után.

Fotó: Shutterstock

Óriási forgalom mellett fordult az Opus és a 4iG

A bikák és a medvék óriási csatáját hozó részvények esetében az emelkedésre játszók kihasználták a jó hangulatot és 

óriási, több mint egymilliárd forintos forgalom mellett az Opus több mint 1,5 százalékos emelkedés után 437 forint állt fél 12 körül, 

de történt kötés 499 forintos árfolyamon is, miután több meglehetősen nagy tranzakció is történt a délelőtt folyamán.

Ezúttal a 4iG forgalma kisebb maradt az Opusénál, ám az 500 millió forintos volumen sem tekinthető csekélynek, miközben az árfolyam szintén több mint 1,5 százalékot erősödött.

A blue chipek közül az OTP vitte a prímet, a BUX-kosár legnagyobb összetevőjének közel 3 százalékos erősödése önmagában elegendő lett volna az index felfelé húzásához, amit csak részben ellensúlyozott az, hogy a Mol árfolyama közel 1 százalékot gyengült. A Richter több mint 1 százalékos erősödése szintén hozzátette a BUX erősödéséhez, miközben a Magyar Telekom részvényei csak enyhe mértékben mozdultak feljebb.

A forint árfolyamán kisebbek voltak az izgalmak, de az euró/forint árfolyam 377 közeli szintről 376 alá is erősödött egy pillanatra, de viszonylag szűk sávban mozgott pénteken. Egy dollárért hozzávetőleg 321 forintot kellett adni.

