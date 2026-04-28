Magával rántotta a pesti tőzsdét a Richter osztalékával kapcsolatos bizonytalanság

Nem volt kirobbanó kedden a hangulat a tőzsdéken világszerte, miután az iráni válság megoldása egyelőre nem körvonalazódik, annak ellenére sem, hogy a hónap elején megkötött tűzszünet egyelőre többé-kevésbé fennmaradt. Mivel azonban a Hormuzi-szoros blokádja továbbra sem lazul, az olajárak tovább emelkednek, miközben a részvénypiacok gyengélkednek.

A pesti tőzsde enyhe gyengüléssel zárt kedden, a Richter rántotta mélybe az árfolyamot / Fotó: Shutterstock

Volt bőven izgalom a pesti tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a nemzetközi hangulat mellett számos más történés is nyomot hagyott a nap folyamán, kezdve magának a tőzsdeüzemeltetőnek a kiváló eredményeitől egészen a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntéséig vagy épp a Richter vezérigazgatójának, Orbán Gábornak a megszólalásáig, és akkor a 4iG szervezeti átalakulásáról még nem is beszéltünk.

A BÉT hétfő este tette közzé parádés eredményeit, ami nem is ment el a piaci szereplők feje mellett, hiszen a részvények árfolyama közel öt százalékkal erősödött kedden, amivel a tőzsde második legjobban teljesítő részvénye magáé az üzemeltetőé volt.