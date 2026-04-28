Magával rántotta a pesti tőzsdét a Richter osztalékával kapcsolatos bizonytalanság
Nem volt kirobbanó kedden a hangulat a tőzsdéken világszerte, miután az iráni válság megoldása egyelőre nem körvonalazódik, annak ellenére sem, hogy a hónap elején megkötött tűzszünet egyelőre többé-kevésbé fennmaradt. Mivel azonban a Hormuzi-szoros blokádja továbbra sem lazul, az olajárak tovább emelkednek, miközben a részvénypiacok gyengélkednek.
Volt bőven izgalom a pesti tőzsdén
A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a nemzetközi hangulat mellett számos más történés is nyomot hagyott a nap folyamán, kezdve magának a tőzsdeüzemeltetőnek a kiváló eredményeitől egészen a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntéséig vagy épp a Richter vezérigazgatójának, Orbán Gábornak a megszólalásáig, és akkor a 4iG szervezeti átalakulásáról még nem is beszéltünk.
A BÉT hétfő este tette közzé parádés eredményeit, ami nem is ment el a piaci szereplők feje mellett, hiszen a részvények árfolyama közel öt százalékkal erősödött kedden, amivel a tőzsde második legjobban teljesítő részvénye magáé az üzemeltetőé volt.
Az MNB kamatdöntése és Varga Mihály azt követő sajtótájékoztatója inkább aforint árfolyamára volt jótékony hatással, így a magyar fizetőeszköz a reggeli 365-ös szintről 364 alá is benézett az euróval szemben, noha a hazai devizának nem éppen kedvező az emelkedő olajár. Az alapkamat változatlanul hagyása és Varga Mihály óvatos megközelítése a blue chipek közül az OTP számára lehet kedvező, a bankpapír erősödött is, bár ez az európai bankszektorra is igaz volt. Az OTP 0,53 százalékos erősödés után 41 950 forinton fejezték be a kereskedést.
A Mol részvényei sokáig a pozitív tartományban tartózkodtak, de a vállalat végül nem tudta kihasználni az olajárak emelkedését és a részvények minimális, 0,05 százalékos gyengülés után 4040 forinton zártak.
A Richter árfolyamának egyértelműen nem tett jót, hogy a gyógyszergyártó vezérigazgatója, Orbán Gábor egy konferencián arról beszélt, hogy a Molhoz hasonlóan a cég várhat az osztalékfizetéssel, amíg nem rendeződik az egyetemi autonómiák kérdése a magyar kormány és az Európai Unió között.
Ennek értelmében a jelenleg a Richter 10 százalékos részvénypakettjét tulajdonló Matthias Corvinus Collegium (MCC) sem kapna osztalékot azután a részvénypakett után, amelyet még az Orbán-kormánytól kapott 2020-ban. A bizonytalanság hatására a Richter részvényei végül 2,61 százalékot veszítettek értékükből és utoljára 12 680 forintért cseréltek gazdát.
A Magyar Telekom árfolyama enyhe mínuszt mutatott a nap végén, a távközlési cég részvényei 0,24 százalékos gyengülés után 2490 forintot értek a nap végén.
A politikai kitettséggel rendelkező részvények teljesítménye eltérően alakult, míg a szervezeti átalakításokra készülő 4iG részvényei nagyot erősödtek, addig az Opus, a Rába vagy a Gránitbank részvényei a legnagyobb esést produkáló részvények listáján szerepeltek. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX enyhe, 0,24 százalékos veszteség után 132 855,51 ponton zárt.