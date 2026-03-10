Deviza
Az elektromos teherautók európai piacát is kinézték maguknak a kínaiak - félelmetes ütemben terjeszkednek

Nem lehet versenyezni az áraikkal. Az elektromos teherautók európai gyártói csak a vevők lojalitásában és Brüsszelben bízhatnak.
M. Cs.
2026.03.10, 15:06

A személyautók után a teherautók európai piacát is elfoglalják lassan az elektromos járműveikkel a kínaiak. A jobb technológiának és alacsonyabb áraknak köszönhetően valószínűleg az elektromos teherautók terén is ugyanolyan megállíthatatlanok lesznek, és hasonló fenyegetést jelentenek az európai gyártóknak.

elektromos teherautók
Az elektromos teherautók már 29 százalékban részesednek a kínai piacból / Fotó: AFP

A Reuters összeállítása szerint több mint fél tucat kínai teherautó-gyártó készül elektromos kamiont piacra dobni az idén Európában. Közöttük van a BYD, a Geely Holding leányvállalata, a Farizon, Kína legkelendőbb elektromosteherautó-márkája, a Sany, a Sinotruk, valamint két startup, a Windrose és a SuperPanther.

A BYD a teherautókat a magyarországi buszgyárában gyártja majd. A 2022-ben alapított Windrose is biztosan gyárt Európában, és vizsgálja ennek a lehetőségét az Egyesült Államokban is.

Ott a UPS és a FedEx számára járműveket gyártó Xos lehet a partnere, a vetélytársa pedig a Tesla Semi, amelyről Elon Musk vezérigazgató nemrégiben jelentette be, hogy kilenc évvel a bemutatása után az idén végre megkezdik a tömeggyártását.

Az európai gyártók is felkészülhetnek az élet-halál harcra, mert az újonnan érkezők célja, hogy 

a teherautóik ára 30 százalékkal alacsonyabb legyen a kontinens átlagáránál,

amely 320 ezer euró (123,6 millió forint).

Kínában sokkal magasabb az elektromos teherautók aránya

Kínában ma már az újonnan eladott teherautók között 29 százalék az elektromosak aránya – Európában mindössze 4,2 százalék volt tavaly a 2023-as 2,3 százalék után.

HUNGARY-KOMAROM-BYD-ELECTRIC BUS PLANT
A BYD a komáromi gyárban készíti majd a teherautókat / Fotó: Xinhua via AFP

A gyorsabb terjedésük egyik legfőbb akadálya pontosan az ár, mivel ágazati szakértők szerint háromszor annyiba kerülnek, mint a dízelmeghajtásúak.

Az európai gyártók gyakorlatilag csak egyetlen dologban bízhatnak: abban, hogy a teherautó-flották tulajdonosai lojálisak a megszokott és megbízható márkákhoz, mint 

  • a Daimler, 
  • a Volvo, 
  • az Iveco, 
  • a Volkswagenhez tartozó Traton, a MAN és a Scania tulajdonosa.

Ezek a cégek dominálják az európai piacot, és ellenőrzik a Kínán kívüli globális piac jelentős részét.

Alig maradt idő felvenni a kesztyűt

A flottatulajdonosok azonban költségtudatosak is, ami aggasztja az európai gyártókat – valószínűleg nem alaptalanul. 

Egy-két évünk van arra, hogy előnyt szerezzünk, vagy a kínaiak el fogják venni a kenyerünket

– ismerte el Chris Heron, az E-Mobility Europe szakmai szövetség főtitkára, ami megerősíti, hogy az ágazat nagyon is komolyan veszi a fenyegetést.

Electrify Expo 2024 offers test drive electric vehicles in San Francisco
A Windrose az Egyesült Államokban a Tesla Semivel akar versenyre kelni / Fotó: Anadolu via AFP

Ezt támasztja alá Martin Lundstedt, a Volvo Group vezérigazgatója is. „A kínai versenytársak gyorsak, innovatívak, határozottak és elkötelezettek. Mély tisztelet illeti őket – és a verseny elkezdődött” – fogalmazott.

A verseny része az is, hogy a kulisszák mögötti iparági szervezetek, az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) és az E-Mobility nyomást gyakorolnak az Európai Bizottságra, hogy segítsen fellendíteni az elektromos teherautók iránti keresletet, mielőtt a kínai márkák megvetik a lábukat a kontinensen.

Alacsonyabb autópályadíjakat, a teherfuvarozásra vonatkozó szigorúbb kibocsátási előírásokat és egyéb, a keresletet ösztönző intézkedéseket szorgalmaznak. Utóbbit támogatják az európai klímacsoportok is.

Brüsszel segít, ahol tud

Brüsszel az első lépéseket már megtette, a decemberi autóipari csomag részeként javasolta a teherautó-gyártókra vonatkozó 2030-as szén-dioxid-kibocsátási normák enyhítését, és a bizottság támogatja az alacsonyabb útdíjakat is.

CHINA-ELECTRIC HEAVY TRUCKS-GLOBAL PRESENCE-COOPERATION (CN)
A kínaiak kinézték maguknak az európai teherautó-piacot is / Fotó: Xinhua via AFP

Emellett fontolgatja, hogy az elektromos teherautókra vonatkozó támogatásokat az európai gyártáshoz köti, és idővel kötelezővé teszi a járműpark elektromossá tételét.

Lépnek a nemzeti kormányok is,

a holland például januárban 95 millió dolláros támogatási programot indított, amelyre egyetlen nap alatt többen jelentkeztek a keretnél, ami ismét megerősíti, hogy mennyit számít az ár, amiben a kínaiak egyelőre verhetetlenek.

 

