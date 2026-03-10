Az elektromos teherautók európai piacát is kinézték maguknak a kínaiak - félelmetes ütemben terjeszkednek

A személyautók után a teherautók európai piacát is elfoglalják lassan az elektromos járműveikkel a kínaiak. A jobb technológiának és alacsonyabb áraknak köszönhetően valószínűleg az elektromos teherautók terén is ugyanolyan megállíthatatlanok lesznek, és hasonló fenyegetést jelentenek az európai gyártóknak.

Az elektromos teherautók már 29 százalékban részesednek a kínai piacból / Fotó: AFP

A Reuters összeállítása szerint több mint fél tucat kínai teherautó-gyártó készül elektromos kamiont piacra dobni az idén Európában. Közöttük van a BYD, a Geely Holding leányvállalata, a Farizon, Kína legkelendőbb elektromosteherautó-márkája, a Sany, a Sinotruk, valamint két startup, a Windrose és a SuperPanther.

A BYD a teherautókat a magyarországi buszgyárában gyártja majd. A 2022-ben alapított Windrose is biztosan gyárt Európában, és vizsgálja ennek a lehetőségét az Egyesült Államokban is.

Ott a UPS és a FedEx számára járműveket gyártó Xos lehet a partnere, a vetélytársa pedig a Tesla Semi, amelyről Elon Musk vezérigazgató nemrégiben jelentette be, hogy kilenc évvel a bemutatása után az idén végre megkezdik a tömeggyártását.

Az európai gyártók is felkészülhetnek az élet-halál harcra, mert az újonnan érkezők célja, hogy

a teherautóik ára 30 százalékkal alacsonyabb legyen a kontinens átlagáránál,

amely 320 ezer euró (123,6 millió forint).

Kínában sokkal magasabb az elektromos teherautók aránya

Kínában ma már az újonnan eladott teherautók között 29 százalék az elektromosak aránya – Európában mindössze 4,2 százalék volt tavaly a 2023-as 2,3 százalék után.

A BYD a komáromi gyárban készíti majd a teherautókat / Fotó: Xinhua via AFP

A gyorsabb terjedésük egyik legfőbb akadálya pontosan az ár, mivel ágazati szakértők szerint háromszor annyiba kerülnek, mint a dízelmeghajtásúak.

Az európai gyártók gyakorlatilag csak egyetlen dologban bízhatnak: abban, hogy a teherautó-flották tulajdonosai lojálisak a megszokott és megbízható márkákhoz, mint

a Daimler,

a Volvo,

az Iveco,

a Volkswagenhez tartozó Traton, a MAN és a Scania tulajdonosa.

Ezek a cégek dominálják az európai piacot, és ellenőrzik a Kínán kívüli globális piac jelentős részét.

Alig maradt idő felvenni a kesztyűt

A flottatulajdonosok azonban költségtudatosak is, ami aggasztja az európai gyártókat – valószínűleg nem alaptalanul.

Egy-két évünk van arra, hogy előnyt szerezzünk, vagy a kínaiak el fogják venni a kenyerünket

– ismerte el Chris Heron, az E-Mobility Europe szakmai szövetség főtitkára, ami megerősíti, hogy az ágazat nagyon is komolyan veszi a fenyegetést.