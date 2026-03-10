Az elektromos teherautók európai piacát is kinézték maguknak a kínaiak - félelmetes ütemben terjeszkednek
A személyautók után a teherautók európai piacát is elfoglalják lassan az elektromos járműveikkel a kínaiak. A jobb technológiának és alacsonyabb áraknak köszönhetően valószínűleg az elektromos teherautók terén is ugyanolyan megállíthatatlanok lesznek, és hasonló fenyegetést jelentenek az európai gyártóknak.
A Reuters összeállítása szerint több mint fél tucat kínai teherautó-gyártó készül elektromos kamiont piacra dobni az idén Európában. Közöttük van a BYD, a Geely Holding leányvállalata, a Farizon, Kína legkelendőbb elektromosteherautó-márkája, a Sany, a Sinotruk, valamint két startup, a Windrose és a SuperPanther.
A BYD a teherautókat a magyarországi buszgyárában gyártja majd. A 2022-ben alapított Windrose is biztosan gyárt Európában, és vizsgálja ennek a lehetőségét az Egyesült Államokban is.
Ott a UPS és a FedEx számára járműveket gyártó Xos lehet a partnere, a vetélytársa pedig a Tesla Semi, amelyről Elon Musk vezérigazgató nemrégiben jelentette be, hogy kilenc évvel a bemutatása után az idén végre megkezdik a tömeggyártását.
Az európai gyártók is felkészülhetnek az élet-halál harcra, mert az újonnan érkezők célja, hogy
a teherautóik ára 30 százalékkal alacsonyabb legyen a kontinens átlagáránál,
amely 320 ezer euró (123,6 millió forint).
Kínában sokkal magasabb az elektromos teherautók aránya
Kínában ma már az újonnan eladott teherautók között 29 százalék az elektromosak aránya – Európában mindössze 4,2 százalék volt tavaly a 2023-as 2,3 százalék után.
A gyorsabb terjedésük egyik legfőbb akadálya pontosan az ár, mivel ágazati szakértők szerint háromszor annyiba kerülnek, mint a dízelmeghajtásúak.
Az európai gyártók gyakorlatilag csak egyetlen dologban bízhatnak: abban, hogy a teherautó-flották tulajdonosai lojálisak a megszokott és megbízható márkákhoz, mint
- a Daimler,
- a Volvo,
- az Iveco,
- a Volkswagenhez tartozó Traton, a MAN és a Scania tulajdonosa.
Ezek a cégek dominálják az európai piacot, és ellenőrzik a Kínán kívüli globális piac jelentős részét.
Alig maradt idő felvenni a kesztyűt
A flottatulajdonosok azonban költségtudatosak is, ami aggasztja az európai gyártókat – valószínűleg nem alaptalanul.
Egy-két évünk van arra, hogy előnyt szerezzünk, vagy a kínaiak el fogják venni a kenyerünket
– ismerte el Chris Heron, az E-Mobility Europe szakmai szövetség főtitkára, ami megerősíti, hogy az ágazat nagyon is komolyan veszi a fenyegetést.
Ezt támasztja alá Martin Lundstedt, a Volvo Group vezérigazgatója is. „A kínai versenytársak gyorsak, innovatívak, határozottak és elkötelezettek. Mély tisztelet illeti őket – és a verseny elkezdődött” – fogalmazott.
A verseny része az is, hogy a kulisszák mögötti iparági szervezetek, az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) és az E-Mobility nyomást gyakorolnak az Európai Bizottságra, hogy segítsen fellendíteni az elektromos teherautók iránti keresletet, mielőtt a kínai márkák megvetik a lábukat a kontinensen.
Alacsonyabb autópályadíjakat, a teherfuvarozásra vonatkozó szigorúbb kibocsátási előírásokat és egyéb, a keresletet ösztönző intézkedéseket szorgalmaznak. Utóbbit támogatják az európai klímacsoportok is.
Brüsszel segít, ahol tud
Brüsszel az első lépéseket már megtette, a decemberi autóipari csomag részeként javasolta a teherautó-gyártókra vonatkozó 2030-as szén-dioxid-kibocsátási normák enyhítését, és a bizottság támogatja az alacsonyabb útdíjakat is.
Emellett fontolgatja, hogy az elektromos teherautókra vonatkozó támogatásokat az európai gyártáshoz köti, és idővel kötelezővé teszi a járműpark elektromossá tételét.
Lépnek a nemzeti kormányok is,
a holland például januárban 95 millió dolláros támogatási programot indított, amelyre egyetlen nap alatt többen jelentkeztek a keretnél, ami ismét megerősíti, hogy mennyit számít az ár, amiben a kínaiak egyelőre verhetetlenek.