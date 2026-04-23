Reagált a Wizz Air a Ryanair vezérének csődöt vizionáló állításaira: ezt nem teszi zsebre Michael O'Leary

Negyedmilliárdos forgalommal öntötték a máskor csendes Béta piacon a Wizz Air részvényét a pesti parkett forintos kereskedésében. A háttérben a részvény bő 2 százalékos londoni csúszása állt: a versenytárs Ryanair vezérének baljós nyilatkozata lökte lejtőre a fapados légitársaságot. Most megérkezett a Wizz Air hivatalos válasza.

A Wizz Air hivatalos közleménye

Michael O’Leary nemrégiben a Wizz Air pénzügyi kilátásairól tett kijelentései egyértelműen valótlanok és hamisak.

– írja a Wizz Air hivatalos közleménye. Kiemelve:

a Wizz Air pénzügyi helyzete stabil, jelentős likviditással rendelkezik, repülőgépeit 18 hónappal előre finanszírozza,

ezért a lehetőségért pedig a pénzügyi szolgáltatók erős versenyt folytatnak. A stabilitást mutatja az is, hogy a Wizz Air régóta fennálló kapcsolatokat ápol vezető lízingcégekkel és gyártókkal, és flottastratégiáját továbbra is zavartalanul hajtja végre.

A Wizz Air a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosította már korábban opciós ügyletekkel kerozinszükséglete jelentős részét,

így a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve van. A flotta több mint 75 százaléka Airbus A320neo típuscsaládba tartozó, hatékonyan üzemeltethető repülőgépekből áll, amelyek egy utaskilométerre vetített kerozinfogyasztása iparági szinten a legalacsonyabb.

Mit mondott a Ryanair vezére?

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary úgy nyilatkozott: