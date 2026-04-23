BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Reagált a Wizz Air a Ryanair vezérének csődöt vizionáló állításaira: ezt nem teszi zsebre Michael O'Leary

Ritkán látható adok-kapok volt ma a fapadosok piacán, miután a Ryanair vezére a versenytárs Wizz Air csődjét vizionálta. Most megjött a Wizz Air hivatalos válasza.
Faragó József
2026.04.23, 16:52
Frissítve: 2026.04.23, 17:14

Negyedmilliárdos forgalommal öntötték a máskor csendes Béta piacon a Wizz Air részvényét a pesti parkett forintos kereskedésében. A háttérben a részvény bő 2 százalékos londoni csúszása állt: a versenytárs Ryanair vezérének baljós nyilatkozata lökte lejtőre a fapados légitársaságot. Most megérkezett a Wizz Air hivatalos válasza.

Padlóra küldte a Wizz Airt a versenytárs nyilatkozata / Fotó: Felix Tchvertkin / Shutterstock

A Wizz Air hivatalos közleménye

Michael O’Leary nemrégiben a Wizz Air pénzügyi kilátásairól tett kijelentései egyértelműen valótlanok és hamisak.

– írja a Wizz Air hivatalos közleménye. Kiemelve: 

a Wizz Air pénzügyi helyzete stabil, jelentős likviditással rendelkezik, repülőgépeit 18 hónappal előre finanszírozza,

ezért a lehetőségért pedig a pénzügyi szolgáltatók erős versenyt folytatnak. A stabilitást mutatja az is, hogy a Wizz Air régóta fennálló kapcsolatokat ápol vezető lízingcégekkel és gyártókkal, és flottastratégiáját továbbra is zavartalanul hajtja végre.

A Wizz Air a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosította már korábban opciós ügyletekkel kerozinszükséglete jelentős részét, 

így a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve van. A flotta több mint 75 százaléka Airbus A320neo típuscsaládba tartozó, hatékonyan üzemeltethető repülőgépekből áll, amelyek egy utaskilométerre vetített kerozinfogyasztása iparági szinten a legalacsonyabb.

Mit mondott a Ryanair vezére?

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary úgy nyilatkozott:

Ha az olaj ára ezen a szinten marad, októberben vagy novemberben két-három európai légitársaság is csődbe mehet, mint például a Wizz Air, amely be akar perelni, de nem lesz elég ideje rá, és az Air Baltic. Ez jó dolog az üzletünk szempontjából, mert kevesebb lesz a versenytárs.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu