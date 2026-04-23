Zuhant az OTP és a Richter, kilőtt az Opus Global

A negatív tartományban zárt a BUX csütörtökön. A blue chipek közül beszakadt az OTP és a Richter árfolyama, enyhén gyengült a Mol, csak a Magyar Telekom zárt magasabban.
Murányi Ernő
2026.04.23, 17:19
Frissítve: 2026.04.23, 18:13

A globális piacokon a befektetők figyelmét csütörtökön is a közel-keleti feszültségek és az ismét emelkedő olajárak kötötték le. A Brent a pesti börze kicsengetése magasságában csaknem 103 dollárra rúgott, de korábban 106 dollár fölé is bekukkantott, ami mintegy két hete a legmagasabb szint.

Zuhant az OTP és a Richter, kilőtt az Opus Global / Fotó: BalkansCat / Shutterstock

Thomas Altmann, a német QC Partners piaci elemzője a következőképpen foglalta össze a helyzetet: 

Az olajár és a kamatok ismét emelkednek. A részvényárak esnek.

Az elemző rámutatott, hogy a stabilabb energiapiacokhoz való visszatérés egyre csak késik, és az iráni konfliktus okozta gazdasági terhek folyamatosan nőnek. Összességében a befektetők türelme érezhetően fogytán van.

Nem véletlen, hogy a három meghatározó amerikai részvényindex mínuszban nyitott, s a német DAX is moderált veszteséget mutatott délután öt óra körül.

A magyar tőzsdén zárásra a BUX nagyjából 1,1 százalékkal, 134 799 pontra gyengült.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 36 milliárd forintot.

Az OTP részvényárfolyama 1,9 százalékkal, 41 400 forintra zuhant, pedig két globális óriás is masszívan megemelte a legnagyobb hazai bank célárát.

A Mol kurzusa 0,1 százalékkal, 4230 forintra süllyedt. A Brent kőolaj ára 0,8 százalékkal emelkedett a nemzetközi piacon. 

A magyar olajmulti csütörtökön jelentette be, hogy megérkeztek az első szállítmányok az újraindított Barátság vezetéken.

A Richter másfél százalékkal, 13 140 forintra esett.

A Magyar Telekom viszont 2508 forinton búcsúzott a csütörtöki kereskedéstől, ami 0,2 százalékos erősödés a szerdai záróárához mérten. 

A többi részvény közül az Opus Global árfolyama 6,7 százalékkal, 333 forintig ralizott. 

Még meredekebben emelkedett a Delta Group és a BÉT kurzusa. Előbbi 24,9 százalékkal, 56,7 forintig, utóbbi 7,7 százalékkal, 11 200 forintig vágtázott. 

A forint csekély mértékben gyengült. Az euró jegyzése nagyjából 0,1 százalékkal, 364,7 forintra fölé erősödött a bankközi devizapiacon.

 

