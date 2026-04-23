Miután ugrásszerűen nőtt a Nokia korrigált üzemi nyeresége az első negyedévben, a finn vállalat csütörtökön pontosította várható éves eredményét is ezen a soron, csaknem 11 százalékos emelkedéssel, 9,42 euróra, azaz tizenhat éves csúcsra segítve részvényei árfolyamát. Utoljára 2010 áprilisában járt ilyen magasságban a kurzus, amikor még javában mobiltelefonok gyártásával foglalkozott a vállalat.

Az AI szárnyain emelkedett tizenhat éves csúcsra a harmadvirágzását élő Nokia árfolyama

Jól kezdte az évet a Nokia

A korrigált üzemi eredmény ugyanis 54 százalékkal, 281 millió euróra ugrott, messze meghaladva az elemzők 250 millió eurós átlagos becslését.

Jól kezdte az évet a vállalat

– kommentálta a gyorsjelentést Justin Hotard, a Nokia vezérigazgatója a negyedéves beszámolóról kiadott közleményben.

A társaság a 2 és 2,5 milliárd euró közötti korrigált üzemi nyereségre vonatkozó előrejelzésének »középértéke« felé halad

– tette hozzá.

„Míg a forgalom oroszlánrészét továbbra is a Nokia hagyományos mobilinfrastruktúra-üzletága hozta, a növekedés java részét már a mesterségesintelligencia- (AI) és a felhőüzletág érte el” – emelte ki Hotard. A vállalat egymilliárd euró értékű megrendelést kapott ezekben a divíziókban az ügyfelektől a negyedév során.

A 4,5 milliárd eurós nettó összbevétel amúgy némileg elmaradt az elemzők 4,6 milliárd eurós prognózisától.

Harmadvirágzását éli a finn vállalat

A vállalat üzleti tevékenységét tavaly év vége óta az adatközpontok összekapcsolására összpontosítja, a mesterséges intelligenciára fordított globális költekezési hullámra építve, miután korábbi fő tevékenysége, a mobiltelefon-gerinchálózatok szállítása az elmúlt években stagnált, mivel a szolgáltatók visszafogták kiadásaikat.

Az új fókusszal függ össze, hogy a csipgyártó Nvidia tavaly egymilliárd dolláros részesedést szerzett a Nokiában, és mesterséges intelligenciával működő számítógépeket is szállít a finn vállalat vezeték nélküli hálózataihoz. Az ügyféltesztek 2026 végén indulnak, és már tíz ügyfél elkötelezte magát a Nokiával való együttműködés mellett – hangsúlyozta Hotard.

A csütörtökön publikált gyorsjelentés az első, amelyet a Nokia már az új struktúrája égisze alatt ért el. A hálózati infrastruktúra divízió a mesterséges intelligenciával működő adatközpontok összekapcsolását fedi, míg a mobil-infrastruktúra a hagyományos mobilinfrastruktúra-berendezések gyártását és étékesítését fogja össze. Azonkívül külön üzletágba szervezték az alaptevékenységeken kívüli területeket, és létrehoztak egy védelmi divíziót is.