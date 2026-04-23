Deviza
EUR/HUF366,17 +0,37% USD/HUF313,09 +0,47% GBP/HUF422,12 +0,34% CHF/HUF398,57 +0,4% PLN/HUF86,32 +0,44% RON/HUF71,92 +0,37% CZK/HUF15,03 +0,35% EUR/HUF366,17 +0,37% USD/HUF313,09 +0,47% GBP/HUF422,12 +0,34% CHF/HUF398,57 +0,4% PLN/HUF86,32 +0,44% RON/HUF71,92 +0,37% CZK/HUF15,03 +0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 799,01 -1,11% MTELEKOM2 508 +0,24% MOL4 230 -0,14% OTP41 400 -1,85% RICHTER13 140 -1,5% OPUS333 +6,73% ANY7 450 +0,4% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 780 +1,7% BUMIX9 226,54 +0,53% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 780,18 -0,58% BUX134 799,01 -1,11% MTELEKOM2 508 +0,24% MOL4 230 -0,14% OTP41 400 -1,85% RICHTER13 140 -1,5% OPUS333 +6,73% ANY7 450 +0,4% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 780 +1,7% BUMIX9 226,54 +0,53% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 780,18 -0,58%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hadiipar
lockheed martin
tőzsde

Besült a legnagyobb fegyvergyártó puskája – nem hozott profitesőt a Lockheed Martinnak az iráni háború sem

A 4iG-vel is együttműködő vállalat csalódást keltő eredményt közölt, és az előrejelzése sem árulkodik igazi fegyverkezési lázról. A Lockheed Martin pedig jelentős amerikai szerződéseket is aláírt az utóbbi hónapokban.
K. B. G.
2026.04.23, 15:36
Frissítve: 2026.04.23, 16:20

Kiábrándító teljesítményről számolt be a világ legnagyobb fegyvergyártója, az amerikai Lockheed Martin, az iráni háború vagy épp a Pentagon költségvetésének növekedése ellenére is csökkenő nyereséget volt kénytelen elkönyvelni, míg az eladások nagyjából szinten maradtak.

Lockheed Martin F-35 hadiipari részvények
A Lockheed Martin üzlete nem lépte át a hangsebességet / Fotó: NurPhoto via AFP

Ennél mindenki többet várt a világ legnagyobb fegyvergyártójától

A Lockheed Martin a márciusig tartó három hónapban 18 milliárd dolláros forgalmat ért el, miközben a cég eredménye 1,5 milliárd dollárt, részvényenként 6,44 dollárt tett ki, ami elmarad a tavalyi év azonos időszakától, amikor a cég még 1,7 milliárd dolláros, részvényenként 7,28 dolláros profitnak örülhetett. Bár a fegyvergyártó az eredményekről szóló közleményében felidézte, hogy számos új keretmegállapodást kötöttek az amerikai kormánnyal, egyebek mellett a Patriot és THAAD légvédelmi rendszerekhez tartozó rakéták gyártásáról, ami a termelés 3-4-szeresére növelését idézheti elő, ám

a társaság rendelésállománya 193,6 milliárd dollárról 186,4 milliárd dollárra csökkent.

Noha azt gondolnánk, hogy az iráni háború során elhasznált lőszerek vagy a Pentagon költségvetésének tervezett növelése kedvezően hat a hadiipari cég kilátásáira, a Lockheed Martin az idei évre szóló iránymutatásán sem változtatott, tehát a forgalom 5 és a működési nyereség 25 százalékos növekedését várja. A befektetők számára csalódást keltő eredmények hatására az amerikai piacnyitás előtti kereskedés során az F-35-ös gyártójának részvényei több mint 4 százalékot zuhantak.

Többet fizet a részvényeseknek a Lockheed Martin, mint amennyit beruházásra költ – ez Trumpnak nem fog tetszeni

A vállalat akár Donald Trump adminisztrációjának haragját is kiválthatja, miután az elnök vagy épp pénzügyminisztere, Scott Bessent korábban a fegyvergyártók bőkezű részvényesi juttatásait kritizálta , mondván, szerinte a cégek jobban tennék, ha inkább a kapacitásaikat bővítenék. Ehhez képest a vállalat tőkeberuházásra 511 millió dollárt, önálló kutatás-fejlesztésre 458 millió dollárt, osztalékra 816 millió dollárt költött, míg egymilliárd dollár a hosszú távú adósságok törlesztésére ment el.

A fegyvergyártó működési nyeresége kétmilliárd dollárra csökkent az első negyedévben a tavalyi 2,3 milliárd dollárról, 

míg a cég szabad cash flow-ja csaknem mínusz 300 millió dollárra csökkent a tavalyi közel egymilliárd dollárról. Az idei évben elindított amerikai katonai akciók, mint Nicolas Maduro venezuelai elnök elrablása vagy az iráni háború, nem hozta el a várt bőséget a világ legnagyobb fegyvergyártója számára. A szerdai zárásig azonban a Lockheed Martin részvényei így is közel 15 százalékot emelkedtek, ám ezek az eredmények is csalódást keltők a Lockheed Martintól.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
