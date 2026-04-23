Besült a legnagyobb fegyvergyártó puskája – nem hozott profitesőt a Lockheed Martinnak az iráni háború sem

Kiábrándító teljesítményről számolt be a világ legnagyobb fegyvergyártója, az amerikai Lockheed Martin, az iráni háború vagy épp a Pentagon költségvetésének növekedése ellenére is csökkenő nyereséget volt kénytelen elkönyvelni, míg az eladások nagyjából szinten maradtak.

A Lockheed Martin üzlete nem lépte át a hangsebességet / Fotó: NurPhoto via AFP

Ennél mindenki többet várt a világ legnagyobb fegyvergyártójától

A Lockheed Martin a márciusig tartó három hónapban 18 milliárd dolláros forgalmat ért el, miközben a cég eredménye 1,5 milliárd dollárt, részvényenként 6,44 dollárt tett ki, ami elmarad a tavalyi év azonos időszakától, amikor a cég még 1,7 milliárd dolláros, részvényenként 7,28 dolláros profitnak örülhetett. Bár a fegyvergyártó az eredményekről szóló közleményében felidézte, hogy számos új keretmegállapodást kötöttek az amerikai kormánnyal, egyebek mellett a Patriot és THAAD légvédelmi rendszerekhez tartozó rakéták gyártásáról, ami a termelés 3-4-szeresére növelését idézheti elő, ám

a társaság rendelésállománya 193,6 milliárd dollárról 186,4 milliárd dollárra csökkent.

Noha azt gondolnánk, hogy az iráni háború során elhasznált lőszerek vagy a Pentagon költségvetésének tervezett növelése kedvezően hat a hadiipari cég kilátásáira, a Lockheed Martin az idei évre szóló iránymutatásán sem változtatott, tehát a forgalom 5 és a működési nyereség 25 százalékos növekedését várja. A befektetők számára csalódást keltő eredmények hatására az amerikai piacnyitás előtti kereskedés során az F-35-ös gyártójának részvényei több mint 4 százalékot zuhantak.

Többet fizet a részvényeseknek a Lockheed Martin, mint amennyit beruházásra költ – ez Trumpnak nem fog tetszeni

A vállalat akár Donald Trump adminisztrációjának haragját is kiválthatja, miután az elnök vagy épp pénzügyminisztere, Scott Bessent korábban a fegyvergyártók bőkezű részvényesi juttatásait kritizálta , mondván, szerinte a cégek jobban tennék, ha inkább a kapacitásaikat bővítenék. Ehhez képest a vállalat tőkeberuházásra 511 millió dollárt, önálló kutatás-fejlesztésre 458 millió dollárt, osztalékra 816 millió dollárt költött, míg egymilliárd dollár a hosszú távú adósságok törlesztésére ment el.

A fegyvergyártó működési nyeresége kétmilliárd dollárra csökkent az első negyedévben a tavalyi 2,3 milliárd dollárról,

míg a cég szabad cash flow-ja csaknem mínusz 300 millió dollárra csökkent a tavalyi közel egymilliárd dollárról. Az idei évben elindított amerikai katonai akciók, mint Nicolas Maduro venezuelai elnök elrablása vagy az iráni háború, nem hozta el a várt bőséget a világ legnagyobb fegyvergyártója számára. A szerdai zárásig azonban a Lockheed Martin részvényei így is közel 15 százalékot emelkedtek, ám ezek az eredmények is csalódást keltők a Lockheed Martintól.