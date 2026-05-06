Az olajpiac már a békét árazza: 100 dollár alatt a Brent, közel lehet a megállapodás

Hatalmasat zuhant az olajár szerdán, miután közelgő amerikai–iráni megállapodásról röppentek fel a hírek. Bár a sajtóban megjelent információk alapján csupán egy, az iráni háború lezárásáról szóló egyoldalas szándéknyilatkozat aláírásáról van szó, ami fokozatosan nyitná újra a Hormuzi-szorost, miközben a megegyezés részleteit 30 napig tárgyalják, a piaci reakciók rendkívül hevesek voltak.

Az olajárak már a békét árazzák / Fotó: Pavel Mikheyev

100 dollár alatt az olajár

Az iráni háború közelgő végének hírére a Brent jegyzése 100 dollár alá süllyedt, míg a WTI hordónkénti ára még a 90 dolláros határt is átlépte, ami mind a két esetben bőven 10 százalék fölötti esést jelent, noha a küszöbönálló megállapodásról már többször esett szó korábban, mindenféle eredmény nélkül.

A Hormuzi-szoros lezárása miatt a térség országai több mint napi tízmillió hordóval voltak kénytelenek csökkenteti termelésüket, aminek helyreállítása időigényes, a kulcsfontosságú átjáró megnyitása után is sokáig tart, amíg visszaáll a megszokott rendjébe a forgalom. Ugyanakkor

az Egyesült Arab Emírségek kilépése az OPEC-ből és annak kiterjesztett változatából, az OPEC+-ból, és az OPEC+ háború alatt is folytatódó, akkor inkább csak szimbolikus kvótaemelései középtávon segíthetnek betölteni az eddig kiesett termelés okozta hiányt, ami több mint 500 millió hordóra rúg.

Az olajárak esését az is továbbhajtotta, hogy a Reuters írása szerint a háború lezárását célzó szándéknyilatkozat közeledését a tárgyalásokon közvetítőként jelen lévő Pakisztán is megerősítette. A háború eddigi egyetlen béketárgyalásának is Pakisztán adott otthont a múlt hónapban, ugyanakkor a szándéknyilatkozatban szereplő könnyítések a későbbi tárgyalások sikerétől is függenek, így annak elfogadása nem jelenti automatikusan a forgalom újraindulását a Hormuzi-szoroson.