Deviza
EUR/HUF357,02 +0,36% USD/HUF303,95 +0,64% GBP/HUF411,18 +0,08% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,01 +0,13% RON/HUF68,49 +0,23% CZK/HUF14,68 +0,35% EUR/HUF357,02 +0,36% USD/HUF303,95 +0,64% GBP/HUF411,18 +0,08% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,01 +0,13% RON/HUF68,49 +0,23% CZK/HUF14,68 +0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 809,01 -0,34% MTELEKOM2 406 -0,17% MOL4 126 +0,48% OTP42 390 -0,45% RICHTER12 480 -0,96% OPUS302 -3,31% ANY7 580 +1,45% AUTOWALLIS146 -2,74% WABERERS4 700 -0,85% BUMIX9 164,98 +0,48% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 814,66 -0,66% BUX133 809,01 -0,34% MTELEKOM2 406 -0,17% MOL4 126 +0,48% OTP42 390 -0,45% RICHTER12 480 -0,96% OPUS302 -3,31% ANY7 580 +1,45% AUTOWALLIS146 -2,74% WABERERS4 700 -0,85% BUMIX9 164,98 +0,48% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 814,66 -0,66%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
Moderna
hantavírus
vakcina

Ezek a részvények lehetnek a hantavírusjárvány nyertesei

A fertőzés aligha okoz akkora törést az életünkben, mint a Covid, de vannak részvények, amelyek profitálhatnak a betegség elszabadulásából. A hantavírusrészvényekkel azért érdemes óvatosnak lenni.
K. B. G.
2026.05.12, 08:49
Frissítve: 2026.05.12, 10:46

Nem valószínű, hogy a hantavírus a Covidhoz hasonló fennakadásokat okoz a világgazdaságban, legalábbis az eddigi információk szerint egy emberről emberre ritkán terjedő fertőzésről van szó, amit a hatóságok ellenőrzésük alá vontak.

FRANCE-ILLUSTRATION-HANTAVIRUS
A hantavírus hatása nem összevethető a koronavírussal / Fotó: Hans Lucas via AFP

Erről beszélt Donald Trump amerikai elnök, miközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) értékelése szerint a hantavírus közegészségügyi veszélye alacsony. Ennek ellenére sokan vannak, akik tőkepiaci lehetőségeket látnak a betegségben, és megpróbálják kideríteni, hogy mely részvények lehetnek egy esetleges járvány nyertesei. Ezek közül a részvények közül érdemes a Modernát kiemeleni, melynek árfolyama hétfőn nagyot ugrott, miután a vállalat bejelentette, hogy preklinikai vizsgáltokat végez a kórokozón.

A hantavírus inkább a hangulaton változtathat, óriási bevételt senkinek sem hoz

Azonban a CNBC összefoglalója idézi az Evercore ISI múlt heti elemzését is, mely szerint a Moderna kedvelt részvény a kisbefektetők körében, ezért az árfolyamot inkább a hangulat mozgatja, ugyanis a hantavírus egy alacsony esetszámú, strukturálisan kis piac, így aligha változtatja meg a biotech cég kilátásait érdemben. Ennek megfelelően 

a Moderna hétfőn hiába ralizott napközben mintegy 10 százalékot, végül több mint 2,5 százalékos mínuszban járt az árfolyam.

 

Ugyancsak kérészéletű volt más vakcinafejlesztő és biotech cégek árfolyamának ugrása, így a nyitás előtti kereskedésben hiába szerepelt jól az Inovio Pharmaceuticals, a Novavax vagy az Emergent BioSolutions, később mind a három részvény elvesztette a korábbi nyereségeit.

Ha újra lezárnak mindent, ez a részvény nagyot mehet

A Covid -időszak egyik sztárpapírja, a távmunkát megkönnyítő Zoom is csak a hétfői kereskedés elején erősödött, ám később ez a részvény is eséssel zárta a napot. A Zoom kilátásait az is csökkentheti, hogy a technológiai óriáscégek, mint a Microsoft vagy az Alphabet, ma már szintén kínálnak hasonló megoldásokat. Ráadásul egyelőre alig pár esetet jegyeztek fel a fertőzésből, aminek tulajdonságai különböznek a koronavírustól, így jelenleg szó sincs széles körű lezárásokról, amelyek a távmunkát segítő megoldások előretörését ösztönöznék. Az is igaz azonban, hogy a Hormuzi-szoros hatására kibontakozó energiaválság tompításának egyik módja pont a távmunka ösztönzése lehet.

A hantavírus megjelenése kapcsán persze nem csak a részvénypiacon köthetünk fogadásokat, így az előrejelzési piacokon számos lehetőség lehet elérhető, és természetesen indult már a fertőzés nevét viselő mémcoin is, egyelőre apró piaci kapitalizációval.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu