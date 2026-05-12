Döntött a tulajdonos: eladja a legendás magyar futballstadiont, hihetetlen az ára – most valaki nagy üzletet köthet

„Eladásra kínálok egy 70-es évek óta működő stadiont” – olvasható egy nem szokványos hirdetésben, amely az Ingatlan.com-ra került fel.

A Salgótarjáni BTC egykori legendás stadionját lehet megvenni / Fotó: NemA / BFC Siófok hivatalos oldala / Facebook

Stadion, ahogy még soha nem láttuk

A HVG észrevette, hogy a Salgótarjáni BTC egykori legendás otthonát, a Szojka Ferenc Futballstadiont adná el a gazdája. A leírás szerint a területhez tartozik egy háromszintes klubház is, benne öltözők, fürdők, irodák, szertárak és játékvezetői helyiség, a felső emeleten büfé és kiszolgálóhelyiségek vannak. Legfelül egy VIP-rész nagy terasszal. Azonban azt is megemlítik, hogy az épület felújítandó, ahogy a lelátók is.

Csökkentett áron juthatunk hozzá

Az ingatlan ára 249 millió forint, de odatehetnék mellé az „árcsökkenés” matricát is, mivel három éve még 336 millió forintot kért érte a tulajdonos. A hirdetésben az olvasható, hogy korábban készült egy fejlesztési terv is egy 5 ezer fős komplexumra, többek között modern klubház és VIP-parkoló is fel van tüntetve benne.

„Ezeket a terveket szívesen átadjuk az ingatlan iránt érdeklődőknek” – írják. Ugyanakkor a stadionépítő kormánynak leáldozott, azt még nem tudni, az ország új vezetése mennyire lenne kapható egy ilyen beruházásra.

A pálya már a nyolcvanas években sem volt a legjobb állapotban, akkor az SBTC át is költözött a Tó-strandi Sporttelepre, ahol máig játssza a mérkőzéseit.

Nem is olyan régi a legutóbbi magyar beruházás

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Újpest FC a Fóti útra építi meg új stadionját – jelentette be a fővárosi labdarúgóklub pénteki közleményében. Egészen pontosan ennél is többről van szó, nemcsak új focistadion épül, hanem egy új sportközpont.

Az is kiderült, pontosan hol valósul meg Magyarország legújabb stadionja:

az új sportpark a Tungsram Fóti út 141. alatt található egykori, jelenleg használaton kívüli gyártelepének helyén áll majd.

A 180 ezer négyzetméteres területet elővételi szerződés keretében rögzítette az Újpest FC tulajdonosa, a Mol csoport. „A nagyszabású beruházás szabadtéri pályákat, játszótereket és parkosított területeket jelenthet a kerület számára, illetve egyúttal az Újpest FC új otthonaként is funkcionálhat” – áll a közleményben.