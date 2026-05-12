Deviza
EUR/HUF357,02 +0,36% USD/HUF303,95 +0,64% GBP/HUF411,18 +0,08% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,01 +0,13% RON/HUF68,49 +0,23% CZK/HUF14,68 +0,35% EUR/HUF357,02 +0,36% USD/HUF303,95 +0,64% GBP/HUF411,18 +0,08% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,01 +0,13% RON/HUF68,49 +0,23% CZK/HUF14,68 +0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 823,39 -0,33% MTELEKOM2 406 -0,17% MOL4 126 +0,48% OTP42 390 -0,45% RICHTER12 490 -0,88% OPUS302 -3,31% ANY7 580 +1,45% AUTOWALLIS148,5 -1,01% WABERERS4 700 -0,85% BUMIX9 171,54 +0,55% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 815,1 -0,64% BUX133 823,39 -0,33% MTELEKOM2 406 -0,17% MOL4 126 +0,48% OTP42 390 -0,45% RICHTER12 490 -0,88% OPUS302 -3,31% ANY7 580 +1,45% AUTOWALLIS148,5 -1,01% WABERERS4 700 -0,85% BUMIX9 171,54 +0,55% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 815,1 -0,64%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
futballhír
stadion
Salgótarján

Döntött a tulajdonos: eladja a legendás magyar futballstadiont, hihetetlen az ára – most valaki nagy üzletet köthet

Potom pénzért eladó Salgótarján egyik legnagyobb futballpályája. Még nem tudni, hogy a stadionra vevő lesz-e Magyarország új kormánya.
Csókási Annamária
2026.05.12, 07:48
Frissítve: 2026.05.12, 08:24

„Eladásra kínálok egy 70-es évek óta működő stadiont” – olvasható egy nem szokványos hirdetésben, amely az Ingatlan.com-ra került fel.

stadion, foci, Siófok stadion
A Salgótarjáni BTC egykori legendás stadionját lehet megvenni / Fotó: NemA / BFC Siófok hivatalos oldala / Facebook

Stadion, ahogy még soha nem láttuk

A HVG észrevette, hogy a Salgótarjáni BTC egykori legendás otthonát, a Szojka Ferenc Futballstadiont adná el a gazdája. A leírás szerint a területhez tartozik egy háromszintes klubház is, benne öltözők, fürdők, irodák, szertárak és játékvezetői helyiség, a felső emeleten büfé és kiszolgálóhelyiségek vannak. Legfelül egy VIP-rész nagy terasszal. Azonban azt is megemlítik, hogy az épület felújítandó, ahogy a lelátók is.

Csökkentett áron juthatunk hozzá

Az ingatlan ára 249 millió forint, de odatehetnék mellé az „árcsökkenés” matricát is, mivel három éve még 336 millió forintot kért érte a tulajdonos. A hirdetésben az olvasható, hogy korábban készült egy fejlesztési terv is egy 5 ezer fős komplexumra, többek között modern klubház és VIP-parkoló is fel van tüntetve benne. 

„Ezeket a terveket szívesen átadjuk az ingatlan iránt érdeklődőknek” – írják. Ugyanakkor a stadionépítő kormánynak leáldozott, azt még nem tudni, az ország új vezetése mennyire lenne kapható egy ilyen beruházásra.

A pálya már a nyolcvanas években sem volt a legjobb állapotban, akkor az SBTC át is költözött a Tó-strandi Sporttelepre, ahol máig játssza a mérkőzéseit.

Nem is olyan régi a legutóbbi magyar beruházás

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Újpest FC a Fóti útra építi meg új stadionját – jelentette be a fővárosi labdarúgóklub pénteki közleményében. Egészen pontosan ennél is többről van szó, nemcsak új focistadion épül, hanem egy új sportközpont.

Az is kiderült, pontosan hol valósul meg Magyarország legújabb stadionja: 

az új sportpark a Tungsram Fóti út 141. alatt található egykori, jelenleg használaton kívüli gyártelepének helyén áll majd.

A 180 ezer négyzetméteres területet elővételi szerződés keretében rögzítette az Újpest FC tulajdonosa, a Mol csoport. „A nagyszabású beruházás szabadtéri pályákat, játszótereket és parkosított területeket jelenthet a kerület számára, illetve egyúttal az Újpest FC új otthonaként is funkcionálhat” – áll a közleményben.

Új focistadion épül Magyarországon, ez a pontos helyszín

A Káposztásmegyer és Újpest-kertváros határán fekvő terület kiválasztását megelőző részletes, külső tanácsadók bevonásával elvégzett háttérmunka során a kerület összes potenciális telkét megvizsgálta a beruházó. Számára fontos kritérium volt egyebek mellett 

  • a megfelelő parkolási lehetőségek,
  • illetve a tömegközlekedés és kötött pályás megközelítési lehetőség biztosítása.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu