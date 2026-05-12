A vidékpolitika nem csak az agráriumról szól: jön az Okos Falu Program, Budapest nem ellenség – elmondta terveit az egyik legfontosabb minisztérium jelöltje

Lőrincz Viktória kedden reggel 8 órakor áll a parlament vidék- és településfejlesztési bizottsága elé kinevezés előtti meghallgatásán. A leendő Tisza-kormány egyik stratégiai jelentőségű tárcáját vezetné: a vidék-, terület- és részben önkormányzat-fejlesztési ügyeket vinné egy új minisztériumi struktúrában.

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter Szabó Mátyás / Fotó: Kallus György

A Somogyból érkező politikust Magyar Péter április végén nevezte meg terület- és vidékfejlesztési miniszterjelöltként. A Tisza Párt elnöke akkor azt hangsúlyozta, hogy Lőrincz önkormányzati és jogi tapasztalata segítheti a vidéki térségek felzárkóztatását, valamint a területi különbségek csökkentését.

A miniszterjelölt szerint a magyar falvak és városok nem pusztán közigazgatási egységek, hanem azok a közösségek, amelyek az ország kultúráját, hagyományait és helyi gazdaságát fenntartják. Beszédében ugyanakkor arról is beszélt, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős területi különbségek alakultak ki az országban, és sok helyen erősödött a leszakadás, a kiszolgáltatottság és a bizonytalanság érzése.

A meghallgatás egyik központi eleme a vidékfejlesztés újradefiniálása volt. A miniszterjelölt hangsúlyozta, hogy a vidékpolitikát nem lehet kizárólag agrárpolitikára szűkíteni.

„A vidék nemcsak a mezőgazdaságot jelenti” – fogalmazott, majd hozzátette: a vidékhez ugyanúgy hozzátartozik a mobilitás, a lakhatás, a digitális hozzáférés, a helyi gazdaság, az innováció, a közszolgáltatások és a közösségi élet is.

A fejlesztési források terjedjenek ki az egész vidékre

Lőrincz Viktória kritikusan beszélt az uniós vidékfejlesztési források jelenlegi rendszeréről is. Szerinte a támogatások jelentős része formálisan ugyan vidékfejlesztési célokat szolgál, a gyakorlatban azonban elsősorban mezőgazdasági támogatásként működik. Úgy vélte, ez torzítja a fejlesztéspolitikát, mert a vidéki életminőség komplex problémáira nem ad megfelelő választ.

A leendő minisztérium feladatai között kiemelte a területfejlesztés, a regionális politika, az önkormányzati rendszer és a közigazgatás összehangolását. Azt mondta: olyan államot szeretnének kialakítani, amely helyben elérhető, gyors, kiszámítható és szakmai alapon működik. A közigazgatás reformjáról szólva három fő területet nevezett meg:

az ügyintézés egyszerűsítését,

a szakmai működés megerősítését

és a méltányos állami működés helyreállítását.

Külön kitért arra is, hogy szerinte a jelenlegi bérrendszer és intézményi struktúra miatt jelentős szakembervesztés indult meg az államigazgatásban.

Túl alacsony bérekkel nem lehet hosszú távon megtartani az embereket

– fogalmazott a miniszterjelölt.