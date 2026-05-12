Kimondta a korábbi NATO-főtitkár: Amerika-ellenes védelmi szövetséget kell létrehozni – "A szabad világnak új vezetőre van szüksége"

Anders Fogh Rasmussen volt NATO-főtitkár egy olyan demokratikus nemzetekből álló, új szövetség létrehozására szólított fel, amely szükség esetén képes szembeszállni az Egyesült Államokkal, mivel szerinte Donald Trump amerikai elnök, úgy tűnik, hogy visszafogja országa hagyományos globális vezető szerepét.

Anders Fogh Rasmussen volt NATO-főtitkár egy demokratikus nemzetekből álló, új szövetség létrehozására szólított fel / Fotó: AFP

„Gyerekkorom óta csodálom az Egyesült Államokat, és a szabad világ természetes vezetőjének tartom” – mondta Rasmussen a vezető nemzetközi hírügynökségek által létrehozott Democracy News Alliance-nek a keddi koppenhágai demokrácia-csúcstalálkozó előtt.

De úgy tűnik, hogy Trump elnök visszavonult ebből a szerepből. A szabad világnak így szüksége van egy új vezetőre

– fejtette ki Rasmussen.

A 73 éves politikus szerint a javasolt szövetségbe beletartozhatna az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Japán, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Korea, és „D7”-nek nevezhetnék, ahol a D betű a demokráciát jelenti.

„Ha együtt cselekszünk, ha egyesítjük erőinket, és kollektíven lépünk fel, akkor félelmetes erőt képviselünk” – mondta Rasmussen, aki 2009 és 2014 között a NATO főtitkára, 2001 és 2009 között pedig Dánia miniszterelnöke volt.

A NATO kölcsönös védelmi záradékát mintául véve egy „gazdasági 5. cikkely” megteremtését javasolta, amelynek értelmében egy tagállam elleni gazdasági támadást az összes tagállam elleni támadásnak tekintenének, azzal a céllal, hogy ellenálljanak olyan országok gazdasági kényszerítésének, mint Kína és esetlegesen az Egyesült Államok.

Rasmussen emellett szorosabb együttműködésre szólított fel a technológiai szabványok terén, a kritikus nyersanyagoktól való függőség csökkentésére, valamint a kínai finanszírozás alternatívájaként a globális Délre irányuló beruházások növelésére.

Utalva a Washington és Koppenhága között Grönland miatt kialakult vitára, hangoztatta, hogy a szövetségesek közötti fenyegetőzés „elfogadhatatlan”. A politikus egyben a Trump-kormány kiszámíthatatlanságát nevezte legnagyobb aggodalmának.

Mint ismert, Donald Trump néhány hete döntött arról, hogy kivon katonákat Németország területéről. Az Egyesült Államok a második világháború vége óta felvállalta Európa katonai védelmét. Trump elnökségének célja, hogy ezt a szerepet Európa átvegye tőle.