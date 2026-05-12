Kimondta a korábbi NATO-főtitkár: Amerika-ellenes védelmi szövetséget kell létrehozni – "A szabad világnak új vezetőre van szüksége"
Anders Fogh Rasmussen volt NATO-főtitkár egy olyan demokratikus nemzetekből álló, új szövetség létrehozására szólított fel, amely szükség esetén képes szembeszállni az Egyesült Államokkal, mivel szerinte Donald Trump amerikai elnök, úgy tűnik, hogy visszafogja országa hagyományos globális vezető szerepét.
„Gyerekkorom óta csodálom az Egyesült Államokat, és a szabad világ természetes vezetőjének tartom” – mondta Rasmussen a vezető nemzetközi hírügynökségek által létrehozott Democracy News Alliance-nek a keddi koppenhágai demokrácia-csúcstalálkozó előtt.
De úgy tűnik, hogy Trump elnök visszavonult ebből a szerepből. A szabad világnak így szüksége van egy új vezetőre
– fejtette ki Rasmussen.
A 73 éves politikus szerint a javasolt szövetségbe beletartozhatna az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Japán, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Korea, és „D7”-nek nevezhetnék, ahol a D betű a demokráciát jelenti.
„Ha együtt cselekszünk, ha egyesítjük erőinket, és kollektíven lépünk fel, akkor félelmetes erőt képviselünk” – mondta Rasmussen, aki 2009 és 2014 között a NATO főtitkára, 2001 és 2009 között pedig Dánia miniszterelnöke volt.
A NATO kölcsönös védelmi záradékát mintául véve egy „gazdasági 5. cikkely” megteremtését javasolta, amelynek értelmében egy tagállam elleni gazdasági támadást az összes tagállam elleni támadásnak tekintenének, azzal a céllal, hogy ellenálljanak olyan országok gazdasági kényszerítésének, mint Kína és esetlegesen az Egyesült Államok.
Rasmussen emellett szorosabb együttműködésre szólított fel a technológiai szabványok terén, a kritikus nyersanyagoktól való függőség csökkentésére, valamint a kínai finanszírozás alternatívájaként a globális Délre irányuló beruházások növelésére.
Utalva a Washington és Koppenhága között Grönland miatt kialakult vitára, hangoztatta, hogy a szövetségesek közötti fenyegetőzés „elfogadhatatlan”. A politikus egyben a Trump-kormány kiszámíthatatlanságát nevezte legnagyobb aggodalmának.
Mint ismert, Donald Trump néhány hete döntött arról, hogy kivon katonákat Németország területéről. Az Egyesült Államok a második világháború vége óta felvállalta Európa katonai védelmét. Trump elnökségének célja, hogy ezt a szerepet Európa átvegye tőle.
Megérkezett Németország válasza Amerikának: először szólaltak meg, mióta kiderült, Trump kivonja az amerikai hadsereget – „Előre látható volt”
Az európaiaknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját biztonságuk érdekében – jelentette ki május elején Boris Pistorius német védelmi miniszter, miután Washington bejelentette: ötezer katonát kivonnak Németországból.
A tárcavezető rögtön leszögezte, hogy Németország a helyes pályán van ebben a tekintetben. Ezzel a német hadsereg kibővítésére, a felszerelések nagyobb mértékű és gyorsabb beszerzésére, valamint az infrastruktúra fejlesztésére utalt.
Pistorius hangsúlyozta a DPA hírügynökségnek, hogy az Egyesült Államoknak és Németországnak közös katonai érdekei vannak. „Az amerikai katonák jelenléte Európában, mindenekelőtt Németországban, a mi érdekünk és az Egyesült Államoké is.”
Pistorius szerint nyilvánvaló, hogy a NATO-nak európaibbá kell válnia ahhoz, hogy megőrizze transzatlanti jellegét. „Nekünk, európaiaknak nagyobb felelősséget kell vállalnunk a biztonságunkért.”
A miniszter hozzátette, hogy egyeztetni fogja a jövőbeli katonai feladatokat az ötök csoportjával, amelynek Németország mellett Franciaország, Olaszország, Lengyelország és Nagy-Britannia a tagja.