Budapest-Belgrád vasútvonal

Be sem ült a székbe, máris temeti a projektet: Vitézy Dávid szerint az életben nem fognak 200-zal száguldani a vonatok a Budapest–Belgrádon

A leendő miniszter részletesen elmagyarázta, miért vált lehetetlenné a 200-as sebesség. Vitézy Dávid szerint eleve rossz kompromisszumokra épült a Budapest–Belgrád vasútvonal.
2026.05.12., 08:01

A Budapest–Belgrád vasútvonal magyar szakaszán soha nem lesz 200 kilométeres óránkénti sebesség – erről beszélt Vitézy Dávid hétfői parlamenti meghallgatásán. A közlekedési és beruházási miniszterjelölt szerint a beruházást annyira átalakították és „lefaragták”, hogy végül csak 160 kilométer per órás pályát sikerült megépíteni.

Vitézy Dávid szerint a Budapest–Belgrád vasútvonal egy „torzszülött projekt” lett / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Vitézy szerint a projekt eredetileg valóban 200 kilométer per órás sebességre készült. A szükséges nyomvonal-korrekciókat és kisajátításokat is ehhez igazították, vagyis a beruházás elején még egy valódi nagysebességű vasúti fejlesztéssel számoltak.

A problémák azonban akkor kezdődtek, amikor – Vitézy szavai szerint – a beruházást végző, kínai partnerekkel közösen működő konzorcium „még a kínai várakozásokhoz képest is brutálisan magas árakat” adott a projektre.

A leendő miniszter szerint ezután kezdődött a költségcsökkentés, ami a műszaki tartalom folyamatos visszavágását jelentette. Ennek egyik legfontosabb következménye az lett, hogy a szintbeli vasúti átjárók végül bent maradtak a projektben.

Ez pedig alapvetően meghatározza a maximális sebességet. „Szintbeli átjárókkal nem lehet 200-as sebességprofilt kialakítani” – fogalmazott Vitézy. 

Emiatt a Budapest–Belgrád vasút magyar szakaszán végül legfeljebb csak a 160 kilométer per órás közlekedés lesz lehetséges.

A politikus szerint a beruházást „a rossz kompromisszumok egész sora” jellemzi, ezért az egész projektet „torzszülöttnek” nevezte.

A meghallgatáson arról is beszélt, hogy a kínai biztosítóberendezés és vonatbefolyásoló rendszer magyarországi telepítése emiatt sokkal nehezebb lett. Szerbiában ugyanis alig vannak szintbeli keresztezések, ezért ott egyszerűbb a rendszer működtetése és engedélyezése.

Magyarországon viszont a biztosítóberendezésnek rengeteg sorompót kell kezelnie, ami jelentősen bonyolítja az egész rendszert. A hatósági engedélyezés jelenleg is tart, ezért Vitézy szerint még mindig nem lehet megmondani, mikor indulhat el a személyforgalom.

A leendő miniszter elárulta, hogy a napokban találkozott Lázár János leköszönő miniszterrel is. Azt kérte tőle, hogy az átadás-átvételi dokumentumok között szerepeljenek azok a külső minőségbiztosítási jelentések is, amelyeket a szabadkai tragédia után rendeltek meg.

A magyar fél ugyanis már nem kizárólag a kínai szakemberek jelentéseire támaszkodik. 

A minisztérium egy TÜV-rendszert használó, külső német szakértői céget is bevont, hogy független képet kapjanak az elkészült pálya és rendszerek állapotáról.

Vitézy hangsúlyozta: személyforgalom csak akkor indulhat el a vonalon, ha minden műszaki és biztonsági kérdés megnyugtató választ kap.

A meghallgatáson szóba kerültek a beruházás titkosított szerződései is. A miniszterjelölt megerősítette, hogy kezdeményezni fogják ezek nyilvánosságra hozatalát, bár ehhez egyeztetésre lesz szükség a külüggyel és a kínai féllel is.

A Budapest–Belgrád vasútvonal az elmúlt évek egyik legfontosabb magyar-kínai projektjeként futott, de Vitézy hétfői kijelentései alapján az új kormány már most úgy döntött,  inkább egy félresikerült, túlárazott és műszakilag visszabutított beruházásként tekint a projektre.

