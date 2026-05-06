Itt a fordulat a bajba jutott dán sikercégnél? A tabletta húzhatja ki a Novo Nordiskot a gödörből

Bejött a Novo Nordisknak a súlycsökkentő Wegovy tabletta formájú kiszerelése, így a dán gyógyszergyártó a vártnál jobb eredményekről és a korábbinál kedvezőbb kilátásokról számolhatott be szerdán.

A súlycsökkentő szerek piacán az Eli Lillyvel szemben lemaradni látszó Novo Nordisk kiigazított működési eredménye 32,86 milliárd dán koronát tett ki, szemben a 28,74 milliárd koronás elemzői várakozásokkal. A Wegovy tabletta sikerét az is segítette, hogy az első negyedévben ez volt az egyetlen súlycsökkentő tabletta az amerikai piacon, de április elején az Eli Lilly készítménye, a Foundayo is elnyerte a hatóságok engedélyét.

A Reuters összefoglalója szerint Mike Doustdar, a Novo Nordisk vezérigazgatója ugyanakkor azt mondta az eredmények ismertetésekor, hogy egyelőre nem érzik a versenytárs készítményének hatását.

A tablettát az első negyedévben 1,3 millió ember számára írták fel, ami azóta kétmillióra nőtt.

A tablettából befolyt 2,26 milliárd koronás bevétel közel duplája volt a várakozásoknak, ám a cég valódi fordulatához kevés, hiszen az összes bevétel 70,06 milliárd korona volt. Ugyanakkor a súlycsökkentő injekciós változatának a Novo Nordisk kénytelen volt csökkenteni az árát, ami belemart a cég hasznának.

A Novo Nordisk az eredmények közzétételekor javította idei előrejelzését is, már nem 5-13, hanem csak 4-12 százalékos csökkenésre számít a bevételek és a működési nyereség terén. A nagy versenytárs Eli Lilly azonban ennél nagyobb mértékben javította várakozásait a múlt héten. A dán gyógyszergyártó egyébként az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és más országok felé is benyújtotta kérelmét a tabletta formátumú készítmény engedélyezésére.

Az utóbbi hónapokban lefelé szánkázó árfolyamon is változtatott, a Novo Nordisk részvényei több mint 5 százalékot erősödtek szerdán.