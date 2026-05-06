Orbán Balázs nyolc év után távozik az NKE tanácsadó testületének éléről

Orbán Balázs nyolc év után távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Tanácsadó Testület elnöki posztjáról, a továbbiakban oktatóként dolgozik az intézményben; a leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója ezt szerdán közölte a Facebookon.

„Nyolc évig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületének elnöke lehettem. Köszönöm!” – írta a politikus, hozzátéve, hogy NKE-s oktatóként érkezett erre a feladatra, és most NKE-s oktatóként tér vissza. Orbán Balázs posztjában méltatta Koltay András volt, és Deli Gergely jelenlegi rektort, akikkel együtt dolgozott.

Hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet ugyan érték kritikák a megalakulását követő években, mára azonban a komolyabb szakmai körökben megkérdőjelezhetetlenné vált, hogy az intézménynek helye és feladata van a magyar felsőoktatásban.

Orbán Balázs szerint az NKE az elmúlt években a magyar felsőoktatás megkerülhetetlen szereplőjévé vált

Orbán Viktor politikai igazgatója és a Fidesz-kampány vezetője mérleget is vont: „egyre több jelentkező, egyre magasabb ponthatárok, felépült kampusz, többszörösére emelt egyetemi finanszírozás. Saját szakkollégiumok, új kutatóközpontok, valódi nemzetközi kapcsolatrendszer. Ludovika Fesztivál (most hétvégén újra!), Közigazgatási Ösztöndíjprogram, Diplomáciai Akadémia, College of Visegrád, Nemzetek Európája Karrierprogram. Felújított szárnyépület, felépült új katasztrófavédelmi képzési központ (amelyre még ebben a nehéz ciklusban is sikerült forrásokat szerezni), megerősített bajai víztudományi bázis. John Lukacs-hagyaték, Nemeskürty István Tanárképző Kar, Türk Tanulmányok Kutatóműhely. Fantasztikus oktatók, kiváló diákok, elkötelezett és kíváncsi emberek egész armadája.”

„Óriási megtiszteltetés volt Magyarország történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő, tehát leghosszabb ideig demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnökének kormányában dolgozni – először parlamenti és stratégiai államtitkárként, majd öt éven át politikai igazgatóként. Köszönöm!” – írta hosszú és érzelmes Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.