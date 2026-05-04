Amerikai hadiipari óriásokkal tárgyalt a 4iG első embere
A 4iG csoport elnök-vezérigazgatója kedden Tommy Joyce-szal, az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma Nemzetközi Ügyekért Felelős Hivatalának megbízott helyettes államtitkárával folytatott megbeszélést a balkáni régió energetikai fejlesztéseiben rejlő stratégiai lehetőségekről, valamint találkozott Patrick Owensszel, a Nemzetbiztonsági Tanács háborús ügyekért felelős vezető igazgatójával is, akivel a 4iG csoport űripari és védelmi ipari kezdeményezéseit, valamint a magyar–amerikai technológiai együttműködés további lehetőségeit tekintették át – közölte szerdán a 4iG.
A washingtoni program részeként a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) amerikai ipari partnereivel is folytatódtak a tárgyalások a folyamatban lévő stratégiai projektekről.
A Lockheed Martin vezetőivel a felek megvitatták a korábban bejelentett HUMARS program további lehetőségeit, amely a HIMARS rakéta védelmi rendszer magyarországi integrációjához kapcsolódó ipari és technológiai együttműködéseket foglalja magában.
A megbeszélések alkalmával emellett új védelmi ipari együttműködési lehetőségeket is áttekintettek a magyarországi lokalizáció, az európai piaci igényeket kiszolgáló gyártási kapacitások és a hazai beszállítói láncok fejlesztése érdekében.
A Northrop Grumman vezetőivel folytatott tárgyalások fókuszában Magyarország első geostacionárius távközlési műholdjának fejlesztése állt, amely a magyar HUSAT műholdprogram részeként valósul meg.
A program keretében 2030-ig egy kommunikációs műhold (HUGEO), valamint nyolc alacsony Föld körüli pályán működő földmegfigyelési műhold (HULEO) állhat pályára. Az egyeztetések során a felek értékelték a projekt előrehaladását, valamint új lehetőségeket vizsgáltak a vállalat egyes kulcsfontosságú védelmi technológiáinak magyarországi lokalizációjára.
Jászai Gellért emellett Ian Cinnamonnal, az Apex Space társalapítójával és vezérigazgatójával is egyeztetett egy magyarországi vegyesvállalat létrehozásáról.
A 4iG SDT és az Apex között korábban létrejött szándéknyilatkozat alapján a felek áttekintették az együttműködés következő lépéseit egy, a kisműholdak sorozatgyártására épülő közös vállalat létrehozása érdekében.
Az együttműködés célja olyan fejlett gyártási és iparosított termelési képességek kialakítása, amelyek hatékonyan támogatják a műhold-konstellációs rendszerek gyorsan növekvő nemzetközi piaci igényeit. A projekt hosszú távon hozzájárulhat egy európai szinten is meghatározó, nagy volumenű műholdplatform-gyártási kapacitás létrejöttéhez Magyarországon.
A 4iG csoport amerikai együttműködései hozzájárulnak Magyarország űripari és védelmi ipari-technológiai képességeinek erősítéséhez, valamint a transzatlanti védelmi együttműködés támogatásán keresztül tovább mélyítik a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatokat.
A 4iG részvényei szerdán nagyjából 1 százalékkal, 2298 forintra drágultak szerda délig.