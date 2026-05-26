Reggelihez ültek az EU-gazdagok kitalálni, hogy ne fizessenek Magyarországnak

Könnyű reggeli mellé tonnás témát tettek az asztalra kedden az EU-kormányképviselők, de másoknak fekszi meg a gyomrát, ha egyezségre jutnak. A munkareggelin, amelyen részt vesz minden harmadik európai uniós tagállam, azt ötlenék ki, miként tudják elkerülni, hogy fizessenek Magyarországnak.

Ha az EU-költségvetés a téma, az osztrák kancellár és a brüsszeli csúcsbürokrata érintkezése aligha lenne idilli, és mások is vannak így ezzel Európában / Fotó: AFP

Nem csak Magyarországnak: a másik oldalon azok a tagországok állnak, akik elvileg több pénzt kapnak az EU-költségvetésből, mint amit oda befizetnek. A kért csoport most, miképp a reggeli demonstrálja, szembekerült egymással.

A keddi találkozó résztvevői Svédország mellett várhatóan

Dánia,

Finnország,

Ausztria,

Hollandia,

Németország,

Franciaország,

Írország

és Belgium

– adta hírül négy részt vevő diplomatára hivatkozva a brüsszelita Politico.

Hatalmas a tét, Ursula von der Leyen árgusan figyel, miközben átszervezi a hadosztályokat

A tét hatalmas, összességében 2 ezermilliárd euró, az unió 2028-tól induló hétéves költségvetési kerete (az MFF).

Korábbi hírek szerint ennek a véglegesítését még azelőtt keresztül szeretné nyomni Ursula von der Leyen Európai Bizottsága, mielőtt a jövő tavaszi francia választások esetleg a kemény jobboldal győzelmét hozva megakasztaná a küllőket. A korábbi akadály, Orbán Viktor miniszterelnök – akivel a visszatratott péntek adagolgatásával alkudoztak – az áprilisi magyar választási vereséggel távozott az asztal mellől.

Csakhogy akár ott ül, akár nem, a bizottsági elnök terveinek van ellenzéke: a nettó befizetők nem hajlanak teljesíteni tervét a hozzájárulásuk növelésére, miközben az unió hatalmas összegeket költ Ukrajnára, fegyverkezésre és már ftörlesztenie kell a Covid hatásainak kivédésére felvett hatalmas kölcsönt is.

Az elnök semmit nem bíz a véletlenre, központi hatalmát rohamléptekkel építi tovább, különös tekintettel a pénzosztás ügyeire, hogy felkészüljön a költségvetés tetőt alá hozásának nagy feladatára.

Mindenki Ursula von der Leyentől fog rettegni, ha ezt megvalósítja – kő kövön nem marad Brüsszelben, főleg ami alatt pénz van

Az Európai Bizottság elnöke pont az ellenkezőjét csinálja, mint amire protezsáltja, Magyar Péter esküszik. Ursula von der Leyen központi hatalma kiépítésének most újabb lépcsőjéhez érkezett: lapértesülés szerint mindenhez hozzányúl , ahol csak az Európai Unió pénzt oszt.

Két tömb, amelyeket Brüsszel nem tud félresöpörni

A keddi reggeli résztvevőinek listájára pillantva látható, hogy ekkora érdekcsoportot félresöpörni várhatóan ő sem tud. A kérdés, mire jutnak. A negbeszélést a brüsszeli Általános Ügyek Tanácsa előtt tartanak, ahol az MFF lesz a téma, a „jogállamisági” ügyek mellett.