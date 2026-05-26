Annyira sokkolta a befektetőket az új elektromos Ferrari, hogy azonnal zuhanni kezdett az árfolyam – kétszázmilliós induló ár, motorhang helyett rezgés

Nem nyerte el a befektetők tetszését a Ferrari első, tisztán elektromos autója, a Luce, amit hétfőn mutatott be az olasz vállalkozás. Pedig a luxusautó-gyártó mindent bevetett a siker érdekében, így az autót az Apple egykori dizájnfőnöke, Jony Ive tervezte, és a jármű ára 550 ezer euróról indul.

A Ferrari Luce az év végétől lesz kapható / Fotó: AFP

A befektetők tetszését nem nyerte el az elektromos Ferrari

A kérdés azonban az, hogy a Ferrari élményét képes lesz-e megőrizni a négyajtós, 310 kilométer per órás sebességre képes luxusautó, amelynek a szállítása a cég hétfői bemutatója szerint az idei negyedik negyedévben kezdődhet el. A piacok egyelőre nemleges választ adnak a kérdésre, hiszen kedden a Ferrari részvényei azonnal zuhanásnak indultak a milánói tőzsdén, a részvények több mint 6 százalékot veszítettek értékükből a nyitást követő percekben. A hétfői 310 euró körüli záróár után nyitáskor a cég papírjai már csak mintegy 290 eurót értek.

A Ferrari Luce borsos ára mellett az is kérdésként merülhet fel, hogy ez az autó képes lesz-e megőrizni, esetleg növelni is értékét, hasonlóan a márka más modelljeihez, ugyanakkor

a luxusautó-gyártó abban is reménykedik, hogy az új modell új piacokat, például az elektromos átállásban előrébb járó Kínát is megnyitja számára.

A Luce számára a cég egy speciális audiorendszert fejlesztett ki, amely felerősíti az elektromos motor rezgéseit, hogy jellegzetes hangzást hozzon létre anélkül, hogy mesterségesen utánozná a belső égésű motor zaját. A Reuters összefoglalója szerint ezzel a Ferrari a technológiában és mesterséges intelligenciában elmerült következő generációt akarja megnyerni magának, akik kevésbé kötődnek a hagyományos, 8 és 12 hengeres motorok hangjához, mint a márka idősebb rajongói.

A vállalat azonban óvatosabb tempót diktál az elektromos átállásban, így a második tisztán elektromos Ferrari leghamarabb 2028-ban érkezhet, a Lamborghini pedig elhalasztotta az elektromos modell 2030-as bevezetésének tervét. A Ferrari kínálatának még 2030-ban is várhatóan csak 20 százaléka lesz villanyautó, noha a cég korábban 40 százalékkal számolt.