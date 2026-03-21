Nagy jövőt jósolnak egy német cégnek, a Magyar Telekom szülője abból marad ki, amiből az autógyártók nem
A Barclays a napokban megerősítette a Deutsche Telekom (DT) részvényeire vonatkozó vételi ajánlását, méghozzá 39,50 eurós célárfolyammal, ami több mint 22 százalékkal haladja meg a részvény csütörtök délelőtti kurzusát. Ezzel a brit bank elemzői a Deutsche Telekom részvényét a tőzsde egyik legstabilabb defenzív papírjának tartják, a távközlési szektoron belül pedig egyértelműen a topbefektetések közé sorolják.
Deutsche Telekom: szilárd európai pozíció, partnerség a Starlinkkel
Az elemzés kiemeli a Deutsche Telekom szilárd európai piaci pozícióját, és azt, hogy emiatt további növekedési potenciál rejlik a részvényben. Hozzátehetjük, Amerikában is erőteljesen jelen van a német óriás a T-Mobile US nevű érdekeltségén keresztül.
A jelenlegi piaci környezetben – a folyamatos geopolitikai bizonytalanságok és a közel-keleti, valamint az orosz–ukrán háború közepette – amúgy a Barclays a teljes telekommunikációs szektort vonzó befektetésnek tartja, mivel a feszültségek a kevésbé ciklikus szektorok felé terelik a befektetőket. Szemben például az autógyártókkal.
A telekommunikációs vállalatok stabil üzleti modelljükből és a szolgáltatásaik iránti állandó keresletből profitálnak, függetlenül a gazdasági ingadozásoktól.
A Barclays szerint az iparág további előnye az emelkedő energiaárakkal szembeni viszonylag magas szintű védelem. Számos telekommunikációs vállalat tett megfelelő óvintézkedéseket, hogy korlátozza az ingatag energiapiacok hatását működési eredményeire.
A DT jelenleg rendkívül stabil formában van, és számos jó hírrel szolgált az utóbbi időben befektetőinek – írja a német DZ Bank is befektetőinek szóló jegyzetében.
Hozzáteszik: a részvényesek számára különösen vonzó a 11 százalékkal, egy euróra emelt osztalék is, amit az április 1-jei közgyűlés után fizetnek ki.
Az osztalék mellett ráadásul egy folyamatos, több milliárd eurós részvény-visszavásárlási programra is számíthatnak a befektetők.
A bonni székhelyű vállalat mindemellett március elején a Mobile World Congressen is felhívta magára a figyelmet, amikor bejelentette a SpaceX leányvállalatával, a Starlinkkel kötött, úttörő jellegű partnerségét, melynek célja, hogy 2028-tól lehetővé tegye a mobil és műholdas technológia hibrid hálózatának kiépítését Európában. A DT ezzel hagyományos telekommunikációs szolgáltatóként továbbra is a technológiai fejlesztések élvonalában marad.
Ne felejtsük el azonban a DT Nvidiával közös müncheni mesterségesintelligencia-központját sem, amelyet február elején adtak át!
Idén is markáns növekedést várnak
A Deutsche Telekom vezetése szerint a korrigált üzemi eredmény idén elérheti a 47,4 milliárd eurót, a tavalyi 44,2 milliárd után. Emellett a rendkívül sikeres amerikai leányvállalat, a T-Mobile US hatalmas cash flow generátorként szolgál, és a régóta pangó németországi belföldi piac is észrevehetően újjáéledt.
A csoport stratégiája eközben továbbra is a magas haszonkulcsú száloptikai és 5G-infrastruktúra lendületes bővítésére összpontosít. Célja, hogy megszilárdítsa piacvezető szerepét, és csökkentse a mobilkommunikációs iparágban a tisztán árvezérelt, gyakran kiélezett versenyhelyzetektől való függőségét.
A DZ Bank elemzői hangsúlyozzák, hogy mivel
- a megbízható telekommunikáció
- és a gyors internet
ma már abszolút alapvető szükséglet a háztartások és a vállalkozások számára is, a vállalat bevételei rendkívül megbízhatóan áramlanak, még erős gazdasági ingadozások idején is.
Emiatt a DT részvényei a volatilis időkben tompítják a portfóliók kockázatosabb befektetéseinek ingadozását.
A vonzó osztalékhozam pedig – amely az elmúlt években folyamatosan, mostanra 3 százalékra nőtt – szilárd biztonsági pufferként szolgál.
A Deutsche Telekom részvényei csütörtök késő délelőttig 0 miközben a DAX közel 2 százalékkal zuhant – 0,22 százalékkal gyengültek, 32,47 euróra. Év eleje óta pedig 17,5 százalékkal drágultak.
Az LSEG, azaz a Londoni Tőzsdecsoport elemzői konszenzusa is vételre ajánlja a papírt, melynek mediáncélára 37,5 euró.