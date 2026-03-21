Nagy jövőt jósolnak egy német cégnek, a Magyar Telekom szülője abból marad ki, amiből az autógyártók nem

A Barclays a napokban megerősítette a Deutsche Telekom (DT) részvényeire vonatkozó vételi ajánlását, méghozzá 39,50 eurós célárfolyammal, ami több mint 22 százalékkal haladja meg a részvény csütörtök délelőtti kurzusát. Ezzel a brit bank elemzői a Deutsche Telekom részvényét a tőzsde egyik legstabilabb defenzív papírjának tartják, a távközlési szektoron belül pedig egyértelműen a topbefektetések közé sorolják.

A Deutsche Telekom a barcelonai Mobile World Congressen / Fotó: NurPhoto via AFP

Deutsche Telekom: szilárd európai pozíció, partnerség a Starlinkkel

Az elemzés kiemeli a Deutsche Telekom szilárd európai piaci pozícióját, és azt, hogy emiatt további növekedési potenciál rejlik a részvényben. Hozzátehetjük, Amerikában is erőteljesen jelen van a német óriás a T-Mobile US nevű érdekeltségén keresztül.

A jelenlegi piaci környezetben – a folyamatos geopolitikai bizonytalanságok és a közel-keleti, valamint az orosz–ukrán háború közepette – amúgy a Barclays a teljes telekommunikációs szektort vonzó befektetésnek tartja, mivel a feszültségek a kevésbé ciklikus szektorok felé terelik a befektetőket. Szemben például az autógyártókkal.

A telekommunikációs vállalatok stabil üzleti modelljükből és a szolgáltatásaik iránti állandó keresletből profitálnak, függetlenül a gazdasági ingadozásoktól.

A Barclays szerint az iparág további előnye az emelkedő energiaárakkal szembeni viszonylag magas szintű védelem. Számos telekommunikációs vállalat tett megfelelő óvintézkedéseket, hogy korlátozza az ingatag energiapiacok hatását működési eredményeire.

A DT jelenleg rendkívül stabil formában van, és számos jó hírrel szolgált az utóbbi időben befektetőinek – írja a német DZ Bank is befektetőinek szóló jegyzetében.

Hozzáteszik: a részvényesek számára különösen vonzó a 11 százalékkal, egy euróra emelt osztalék is, amit az április 1-jei közgyűlés után fizetnek ki.

Az osztalék mellett ráadásul egy folyamatos, több milliárd eurós részvény-visszavásárlási programra is számíthatnak a befektetők.

A bonni székhelyű vállalat mindemellett március elején a Mobile World Congressen is felhívta magára a figyelmet, amikor bejelentette a SpaceX leányvállalatával, a Starlinkkel kötött, úttörő jellegű partnerségét, melynek célja, hogy 2028-tól lehetővé tegye a mobil és műholdas technológia hibrid hálózatának kiépítését Európában. A DT ezzel hagyományos telekommunikációs szolgáltatóként továbbra is a technológiai fejlesztések élvonalában marad.