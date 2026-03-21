Deviza
EUR/HUF393,08 0% USD/HUF339,67 0% GBP/HUF453,1 0% CHF/HUF431,41 +0,13% PLN/HUF91,93 0% RON/HUF77,17 0% CZK/HUF16,06 0% EUR/HUF393,08 0% USD/HUF339,67 0% GBP/HUF453,1 0% CHF/HUF431,41 +0,13% PLN/HUF91,93 0% RON/HUF77,17 0% CZK/HUF16,06 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
távközlés
telekomszektor
Deutsche Telekom AG

Nagy jövőt jósolnak egy német cégnek, a Magyar Telekom szülője abból marad ki, amiből az autógyártók nem

Rendkívül stabil bevételeinek és az erős növekedési kilátásainak köszönhetően elemzők szerint a bonni vállalat igazi sziklaként kínál biztonságot a nehéz időkben. A Deutsche Telekom a közelmúltban rekordszámokkal, megemelt osztalékkal és például a Starlinkkel kötött együttműködési megállapodással hívta fel magára a figyelmet.
Murányi Ernő
2026.03.21, 05:30

A Barclays a napokban megerősítette a Deutsche Telekom (DT) részvényeire vonatkozó vételi ajánlását, méghozzá 39,50 eurós célárfolyammal, ami több mint 22 százalékkal haladja meg a részvény csütörtök délelőtti kurzusát. Ezzel a brit bank elemzői a Deutsche Telekom részvényét a tőzsde egyik legstabilabb defenzív papírjának tartják, a távközlési szektoron belül pedig egyértelműen a topbefektetések közé sorolják.

Mobile World Congress Deutsche Telekom
A Deutsche Telekom a barcelonai Mobile World Congressen / Fotó: NurPhoto via AFP

Deutsche Telekom: szilárd európai pozíció, partnerség a Starlinkkel

Az elemzés kiemeli a Deutsche Telekom szilárd európai piaci pozícióját, és azt, hogy emiatt további növekedési potenciál rejlik a részvényben. Hozzátehetjük, Amerikában is erőteljesen jelen van a német óriás a T-Mobile US nevű érdekeltségén keresztül.

A jelenlegi piaci környezetben – a folyamatos geopolitikai bizonytalanságok és a közel-keleti, valamint az orosz–ukrán háború közepette – amúgy a Barclays a teljes telekommunikációs szektort vonzó befektetésnek tartja, mivel a feszültségek a kevésbé ciklikus szektorok felé terelik a befektetőket. Szemben például az autógyártókkal.

A telekommunikációs vállalatok stabil üzleti modelljükből és a szolgáltatásaik iránti állandó keresletből profitálnak, függetlenül a gazdasági ingadozásoktól.

A Barclays szerint az iparág további előnye az emelkedő energiaárakkal szembeni viszonylag magas szintű védelem. Számos telekommunikációs vállalat tett megfelelő óvintézkedéseket, hogy korlátozza az ingatag energiapiacok hatását működési eredményeire.

A DT jelenleg rendkívül stabil formában van, és számos jó hírrel szolgált az utóbbi időben befektetőinek – írja a német DZ Bank is befektetőinek szóló jegyzetében. 

Hozzáteszik: a részvényesek számára különösen vonzó a 11 százalékkal, egy euróra emelt osztalék is, amit az április 1-jei közgyűlés után fizetnek ki.

Az osztalék mellett ráadásul egy folyamatos, több milliárd eurós részvény-visszavásárlási programra is számíthatnak a befektetők. 

A bonni székhelyű vállalat mindemellett március elején a Mobile World Congressen is felhívta magára a figyelmet, amikor bejelentette a SpaceX leányvállalatával, a Starlinkkel kötött, úttörő jellegű partnerségét, melynek célja, hogy 2028-tól lehetővé tegye a mobil és műholdas technológia hibrid hálózatának kiépítését Európában. A DT ezzel hagyományos  telekommunikációs szolgáltatóként továbbra is a technológiai fejlesztések élvonalában marad.

Ne felejtsük el azonban a DT Nvidiával közös müncheni mesterségesintelligencia-központját sem, amelyet február elején adtak át!

Idén is markáns növekedést várnak

A Deutsche Telekom vezetése szerint a korrigált üzemi eredmény idén elérheti a 47,4 milliárd eurót, a tavalyi 44,2 milliárd után. Emellett a rendkívül sikeres amerikai leányvállalat, a T-Mobile US hatalmas cash flow generátorként szolgál, és a régóta pangó németországi belföldi piac is észrevehetően újjáéledt. 

A csoport stratégiája eközben továbbra is  a magas haszonkulcsú száloptikai és 5G-infrastruktúra lendületes bővítésére összpontosít. Célja, hogy megszilárdítsa piacvezető szerepét, és csökkentse a mobilkommunikációs iparágban a tisztán árvezérelt, gyakran kiélezett versenyhelyzetektől való függőségét.

A DZ Bank elemzői hangsúlyozzák, hogy mivel 

  • a megbízható telekommunikáció 
  • és a gyors internet 

ma már abszolút alapvető szükséglet a háztartások és a vállalkozások számára is, a vállalat bevételei rendkívül megbízhatóan áramlanak, még erős gazdasági ingadozások idején is. 

Emiatt a DT részvényei a volatilis időkben tompítják a portfóliók kockázatosabb befektetéseinek ingadozását.

A vonzó osztalékhozam pedig – amely az elmúlt években folyamatosan, mostanra 3 százalékra nőtt – szilárd biztonsági pufferként szolgál.

 

A Deutsche Telekom részvényei csütörtök késő délelőttig 0 miközben a DAX közel 2 százalékkal zuhant – 0,22 százalékkal gyengültek, 32,47 euróra. Év eleje óta pedig 17,5 százalékkal drágultak.

Az LSEG, azaz a Londoni Tőzsdecsoport elemzői konszenzusa is vételre ajánlja a papírt, melynek mediáncélára 37,5 euró.  

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu