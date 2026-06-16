Pörög a magyar turizmus, de a járvány előtti álomévek még váratnak magukra

A külföldi látogatók adták a magyar turizmus növekedésének legfontosabb hajtóerejét 2025-ben – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedd közzétett Helyzetkép–Turizmus című éves kiadványából. A statisztikai hivatal szerint a szektor teljesítménye tovább javult, a járvány előtti 2019-es csúcsot azonban összességében még nem sikerült túlszárnyalni.

A külföldiek húzták a magyar turizmust, de a rekordévek még mindig messze vannak / Fotó: Nominesine / shutterstock

A turisztikai szálláshelyeken tavaly összesen 47,2 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami 5,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A növekedés legnagyobb részét a külföldiek adták:

nemcsak többen érkeztek Magyarországra,

hanem átlagosan hosszabb időt is töltöttek az országban,

és többet költöttek, mint korábban.

A belföldi turizmus továbbra is meghatározó maradt. A magyarok több mint háromszor annyi utazást tesznek az országon belül, mint külföldre. Ugyanakkor a többnapos belföldi utazásokban részt vevők aránya csökkent: 2025-ben a lakosság 47 százaléka vett részt ilyen utazáson. Akik viszont útra keltek, átlagosan gyakrabban, 2,9 alkalommal, és hosszabb időre utaztak el. Jelentősen átalakult a turisztikai költések szerkezete is:

Az elmúlt évtizedben egyre nagyobb súlyt kaptak a szálláshely-szolgáltatások, amelyek bevétele 2025-ben folyó áron 12 százalékkal emelkedett, így elérte az 1194 milliárd forintot. A teljes forgalom 68 százaléka közvetlenül szállásdíjakból származott.

A szállodákhoz vándorol a bevételek döntő része

A bevételek erősen koncentrálódnak: a teljes forgalom háromnegyede a szállodákban keletkezett, miközben ezek a teljes férőhely-kapacitás alig több mint egynegyedét adják. Ez azt jelzi, hogy a hotelek továbbra is a hazai turizmus legfontosabb szereplői, és a vendégek jelentős része ezeket a szálláshelyeket választja.

A szabályozási változások is érezhetően alakították a piacot. Budapest VI. kerületében a magán- és egyéb szálláshely-szolgáltatás korlátozása jelentős visszaesést okozott:

Terézvárosban a rendelkezésre álló kapacitás 2026 első negyedévében 40 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami a vendégforgalom 28 százalékos visszaesésével járt együtt.

A főváros többi része ugyanakkor ellensúlyozni tudta ezt a hatást. A VI. kerület adatai nélkül számolva Budapest vendégforgalma 12 százalékkal emelkedett, és a környező városrészek többségében az átlagot meghaladó növekedést mértek. A KSH szerint a kieső forgalom egy része ezekbe a kerületekbe tevődhetett át.