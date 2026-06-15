Több tízmilliárd forint mozdulhat meg: befektetőket keres a tőzsde zöld cége – méretes kötvénykibocsátás jöhet
Az Alteo 25-40 milliárd forint közötti összértékű kötvénykibocsátását mérlegel a hazai piacon, magyar jog alatt, a tervek szerint egy kötvényprogram keretében – jelentette be hétfőn a tőzsde honlapján a közműtársaság.
A kötvénykibocsátás célja döntően a meglévő hitelállomány refinanszírozása és a saját tőke/hitel arány stabilizálása. Annak érdekében, hogy támogassa a megújuló energiát hasznosító közműszolgáltatót a kötvénykibocsátás megvalósítására vonatkozó döntésének meghozatalában és felmérhesse, hogy az aktuális befektetői igények, elvárások mennyiben szolgálják a társaság számára megfelelő módon finanszírozási céljait, az Alteo a kötvényeket illetően egy előzetes piaci szondázást kíván indítani.
Az újgenerációs energiaszolgáltató 3-7 év közötti futamidejű kötvénysorozatok kibocsátását mérlegeli kötvényprogram keretében, intézményi befektetői kört megcélozva. A tervezett kötvénykibocsátás devizaneme forint és euró lehet. A kibocsátásokat követően a társaság kezdeményezni fogja a kötvények regisztrációját a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) által működtetett multilaterális kereskedési rendszerben (XBond). Amennyiben a szükséges feltételeknek megfelel, zöld kötvény kibocsátás is elképzelhető.
A program keretében történő kibocsátások az előzetes elképzelések alapján idén ősztől kezdődően történnének. A kötvénykibocsátásokról és annak részletes paramétereiről a vállalat számos szempontot, így az előzetes piaci szondázás eredményeit is figyelembe véve a későbbiekben kíván dönteni, amiről külön is tájékoztatja majd a befektetőket. Az Alteót szervező-forgalmazóként az Erste Bank Hungary Zrt. támogatja a tervezett kötvényprogram során.
A társaság részvényei 0,3 százalékot ereszkedtek hétfő délután három óráig. Az év eleje óta bő ötödével zsugorodott a vállalat tőzsdei kapitalizációja.
Rontott az Alteo kötvényeinek besorolásán a Scope
A Scope Ratings június elején rontott a társaság kibocsátói és kötvényeinek besorolásán, a korábbi BBB mínusz minősítését mindkét esetben egy fokozattal rontva BB plusz besorolásra változtatta negatív kilátással.
Az értékelés ugyan romlást jelez, az Alteo és a kötvényei azonban még így is az NKP-ban értékelt vállalatok legjobb 12 százalékába tartoznak, a 78 kibocsátó között mindössze nyolc szervezet rendelkezik ennél magasabb minősítéssel.
A hitelminősítő értékelése szerint a társaság ambiciózus növekedési stratégiája miatt az eladósodottsági mutatók csak korlátozottan javulhatnak, ez indokolja a negatív kilátást.