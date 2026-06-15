Nagyon rég volt ilyen olcsó az euró, a forint az iráni béke nagy nyertese – folytatódott az OTP ralija
Az iráni háború lezárásáról szóló amerikai–iráni megállapodás lendítette fel a hét elején a piacokat, miután vasárnap sikerült komoly előrelépést tenni a három és fél hónapja tartó konfliktus feloldására. Az Egyesült Államok és Irán közötti azonnali fegyverszünet bejelentésére általános emelkedést hozott a tőzsdéken, a magyar piac is szépen teljesített, a forint pedig 2021. szeptemberi csúcsra ért hétfőn, a 350-es szintet is letörve az euróval szemben.
A nyugat-európai börzéken a meghatározó indexek zömében 1-1,5 százalékos emelkedéssel nyugtázták a napot, a londoni FTSE ugyanakkor alulról lógott ki a kisebb lefordulással.
A pesti tőzsde vezető részvénykosara, a BUX 1,4 százalékkal 137 602 pontra erősödött, a hazai parkett forgalma az átlagosnál magasabb, 38,4 milliárd forint volt.
A blue chipek közül – péntekhez hasonlóan – az OTP húzott a legjobban, 3,2 százalékkal 43 850 forintig menetelve. A Richter 1,6 százalékkal 12 120 forintra erősödött. A Magyar Telekom kurzusa 0,9 százalékkal 2706 forintra ereszkedett vissza, a Mol kurzusa pedig 1,7 százalékkal 3760 forintra esett, az olajárak meredek esésével párhuzamosan.
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A forint újabb közel ötéves csúcsra ért a pozitív nemzetközi piaci hangulatban, az euró jegyzése ha csak rövid időre is, de letörte a 350-es szintet is. Ilyen erőt legutóbb közel öt éve, 2021 szeptemberében mutatott a magyar pénz.
A közös európai fizetőeszközt 350,2 forinton jegyezték a tőzsdezáráskor, ami 0,5 százalékos felértékelődést jelent.
A dollárhoz képest is jelentősen javított a hazai valuta. A keresztárfolyam 0,9 százalékkal csökkent, 301,5 forintra.
A régiós devizák közül a cseh korona váltási árfolyama 0,5 százalékkal, a lengyel zloty ára 0,6 százalékkal mérséklődött.
Az iráni békeszerződés péntekre időzített aláírásáig annak részletei, valamint a hét második felében a Fed és a Bank of England kamatdöntése és kommunikációja mozgathatják a devizapiacot.